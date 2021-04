KURZARBEIT Ostschweizer arbeiteten während Corona 26 Millionen Stunden weniger als sonst Mit 2,7 Prozent liegt die Arbeitslosigkeit in der Ostschweiz nur wenig über dem Durchschnitt. Das ist nicht zuletzt der Ausweitung der Kurzarbeit in der Coronakrise zu verdanken. Seit Ausbruch der Pandemie wurden allein in der Ostschweiz Kurzarbeitsentschädigungen von 656,6 Millionen ausbezahlt. Kaspar Enz 14.04.2021, 05.00 Uhr

In der Ostschweiz blieb im ersten Lockdown jeder fünfte Arbeitsplatz zeitweise leer. Bild: Imago

Die Bilanz der Coronapandemie bei den Ostschweizer Arbeitsämtern ist eindrücklich: Über 26 Millionen Ausfallstunden wurden in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell per Ende Januar 2021 abgerechnet. Auf dem Höhepunkt im April 2020 arbeiteten über 100'000 Ostschweizer Arbeitnehmende kurz, das ist mehr als jeder fünfte. Die Zahlen nahmen zwar im Jahresverlauf wieder deutlich ab. Seit die Massnahmen wieder verschärft wurden, steigen sie aber wieder: Im Januar 2021 waren 34'189 Arbeitnehmende in der Region in Kurzarbeit, das sind rund 7,3 Prozent.

So viel Kurzarbeit gab es noch nie

Eine beispiellose Zahl, sagt Alessandro Sgro, Chefökonom der IHK St.Gallen-Appenzell. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, die als grösste Krise seit der Grossen Depression in den 1930er-Jahren galt, arbeiteten nur knapp 18'000 Ostschweizer Arbeitnehmende kurz. Tatsächlich wurden im Jahr seit der Ankunft von Corona in der Schweiz deutlich mehr Ausfallstunden über Kurzarbeit abgerechnet als in all den Jahren davor seit 2004 zusammen.

Dies stellt Ökonom Sgro in einem Bericht fest, für den er die tatsächlich abgerechnete Kurzarbeit analysiert hat.

Ostschweizer unter dem Durchschnitt

Was die Analyse auch zeigt: In den Ostschweizer Kantonen wurde die Kurzarbeit im Landesvergleich unterdurchschnittlich beansprucht. So nutzten im Januar 2021 lediglich 4,8 Prozent der Innerrhoder Betriebe Kurzarbeit – schweizweit der tiefste Wert. Allerdings stiegen die Zahlen im Januar auch in der Ostschweiz in allen Kantonen deutlich.

Das habe einerseits mit den Massnahmen gegen die Pandemie zu tun, sagt Sgro. «Im Januar hatte der Bund die Zügel wieder stärker in die Hand genommen.» Vorher waren die Ostschweizer Kantone mit Verschärfungen eher zurückhaltend, während andere Kantone bereits strengere Massnahmen verhängten.

Es waren auch nicht alle Branchen von der Pandemie gleich betroffen. «Hier kam der Ostschweiz ihre Wirtschaftsstruktur zu Gute», sagt Sgro:

«Sie ist stark von der Industrie geprägt. Und die Industrieunternehmen konnten weitgehend durcharbeiten.»

Zwar gab es auch in Industriebetrieben Schutzmassnahmen zu beachten. Doch viele Dienstleistungsbranchen wie der Detailhandel oder die Gastronomie mussten zeitweise schliessen oder sind immer noch geschlossen.

Gastronomie am stärksten betroffen

Das zeigt sich auch in den Abrechnungen der Ausfallstunden. So waren im Januar 2021 in der Ostschweiz 16,7 Prozent aller Arbeitnehmenden in Kurzarbeit in der Gastronomie tätig. Bald dahinter folgen weitere Dienstleistungsbranchen wie Verwaltung und Beratung (11,2 Prozent), Sport, Unterhaltung und Kultur (6,4 Prozent) oder der Detailhandel (6,7 Prozent). Arbeitnehmende aus der Industrie waren dagegen insgesamt weniger betroffen. 7,4 Prozent der Arbeitnehmenden in Kurzarbeit waren in der Herstellung von Metallerzeugnissen tätig, 5 Prozent in der Nahrungs- und Futtermittelbranche und 3,1 Prozent im Maschinenbau.

Die Kurzarbeit hat ihren Preis. Seit Beginn der Pandemie bis im Januar 2021 wurden in der ganzen Schweiz über 10 Milliarden Franken in Form von Kurzarbeitsentschädigungen ausbezahlt. An Ostschweizer Arbeitnehmende in Kurzarbeit flossen in dieser Zeit 656,6 Millionen.

Wirksames Instrument

Doch die Kurzarbeit zeigt Wirkung. Dass die Arbeitslosenquote in der Ostschweiz trotz Krise mit 2,7 Prozent nur 0,2 Punkte über dem langjährigen Durchschnitt liegt, sei zu einem grossen Teil ihr Verdienst. «Kurzarbeit ist ein sehr gutes Instrument, um kurzfristige Krisen abzufedern», sagt Alessandro Sgro. Dass der Bund die Erleichterung der Beantragung noch weiter verlängert hat, sei ein gutes Zeichen. Das sollte helfen, dass es mindestens unmittelbar nicht zu einem grösseren Personalabbau kommt.

Alessandro Sgro, Chefökonom der IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Es sei realistisch anzunehmen, dass sich im Sommer die Lage am Arbeitsmarkt weiter entschärft, sagt Sgro. Wichtig dafür sei aber, dass die Impfkampagne wie auch breite Tests vorangetrieben werden. Denn die Zeichen für eine Erholung stünden gut. Die Stimmung unter den Ostschweizer Unternehmern sei zwar nicht euphorisch, aber verhalten optimistisch. Die weltweite Konjunktur scheint ebenfalls mitzuspielen. «Aus Asien und Amerika kommen starke, positive Impulse», sagt Sgro. «Damit hat die Ostschweizer Exportindustrie gute Chancen, wieder mehr Aufträge zu bekommen.»