Schlechtes Geschäft: Migros Ostschweiz schliesst zwei Klubschulen

Kurse Immer weniger Kursteilnehmende, hohe Defizite: Migros Ostschweiz macht zwei Klubschulen dicht Während Corona sind die Zahlen der Teilnehmenden an Kursen der Migros-Klubschule kontinuierlich gesunken, und die pandemiebedingten Einschränkungen haben den Trend zu Onlinekursen verstärkt. Als Folge schliesst die Migros Ostschweiz zwei ihrer neun Klubschulen, nämlich jene in Arbon und Lichtensteig. Gleichzeitig demonstriert sie Zuversicht, dass die Zahlen nach dem Ende der Pandemie wieder nach oben gehen. Thomas Griesser Kym 24.02.2022, 13.20 Uhr

Auch Yoga ist im Angebot der Migros-Klubschule. Bild: Fotolia

Dass es keine Garantie gibt für den Erhalt aller Standorte der Migros-Klubschulen in der Ostschweiz, das hat Andreas Bühler schon im Sommer 2021 klargemacht. Damals, im August, sagte der Sprecher der Genossenschaft Migros Ostschweiz, man müsse die «kommenden Monate und die Entwicklungen im 2022 abwarten».

Nun, im Februar 2022, sind zwei Entscheide gefallen: Die Migros Ostschweiz schliesst per Ende Juli dieses Jahres die beiden Klubschulen in Arbon und in Lichtensteig. Dies, weil die Zahl der Teilnehmenden an diesen beiden Standorten «seit einigen Jahren stark rückläufig ist».

Die Migros legt drauf

Klar ist: Seit einiger Zeit werden immer mehr Onlinekurse statt die physische Teilnahme am Ort gebucht, und die Einschränkungen im Zusammenhang mit Corona haben diesen Trend verstärkt und zudem einige Kundinnen und Kunden vergrault.

Heidi Bösch, Leiterin Personelles/Klubschule bei der Migros Ostschweiz, sagt über die Standorte Arbon und Lichtensteig:

«Ein Weiterbetrieb der beiden Klubschulen ist ohne hohe Defizite leider nicht mehr möglich.»

Man bedauere die Schliessungen per Ende Juli 2022. Davon betroffen sind sieben festangestellte Mitarbeitende. Mit ihnen strebe die Migros Ostschweiz «gute individuelle Anschlusslösungen» an. Mit den betroffenen Kursleitenden werde geprüft, deren Kurse andernorts oder online durchzuführen.

Kundschaft wird auf Onlineangebot und an andere Standorte verwiesen

Auch die betroffenen Kundinnen und Kunden werden auf das Onlineangebot der Klubschule verwiesen. Zudem hätten sie die Möglichkeit, Kurse künftig an einem der verbleibenden sieben Ostschweizer Standorte zu besuchen, beispielsweise in St.Gallen oder in Frauenfeld.

Daneben betreibt die Migros Ostschweiz auch Klubschulen in Buchs, Chur, Schaffhausen, Wetzikon und Winterthur.

Die Zahlen sind eingebrochen

Bühler untermauert den stetigen Rückgang mit Zahlen: 2019 zählten die Klubschulen der Migros Ostschweiz 55'900 Teilnehmende und 238'000 Klassenstunden, 2020 waren es noch 42'100 Teilnehmende und 186'000 Stunden, und im Jahr 2021 sanken diese Werte weiter auf 35'600 Teilnehmende und 159'000 Stunden.

Seit 17. Februar 2022 sind die Coronarestriktionen aufgehoben. Dennoch: Der Trend zu mehr Onlinekursen ist unumkehrbar. Das weiss auch Andreas Bühler und sagt:

«Nach den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre werden wir auch künftig Kurse auch online anbieten.»

Gleichzeitig zeigt sich die Migros Ostschweiz aber auch ambitioniert, was die Kurse mit physischer Präsenz der Teilnehmenden betrifft:

«Wir sind zuversichtlich, mit dem Wegfall der pandemiebedingten Einschränkungen wieder mehr Teilnehmende in unseren Klubschulen begrüssen zu dürfen.»