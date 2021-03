Krisenfest SFS kann Umsatzeinbruch abwenden und bleibt in der Gewinnzone SFS-CEO Jens Breu kündigt weitere Investitionen an und geht von einer Erholung der Wirtschaft aus. Ausserdem werde der Konzern zum Wachstum zurückkehren. Stefan Borkert 05.03.2021, 10.52 Uhr

Die SFS Group Heerbrugg baut am Stammsitz die Produktion aus. PD

Die SFS Group AG ist ein Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme und Präzisionskomponenten. Der Hauptsitz befindet sich in Heerbrugg. Gemäss SFS-CEO Jens Breu konnte der Umsatzrückgang trotz Pandemie in Grenzen gehalten werden. So ist der Umsatz von 2019 1,78 Milliarden auf letztes Jahr 1,7 Milliarden Franken zurückgegangen. SFS werde weiter gezielt investieren. Er verwies dabei auch auf den Baustart einer neuen Produktionshalle am Stammsitz in Heerbrugg.