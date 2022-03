Raketen und Explosionen: Weidmann und Geberit schliessen Werke

Krieg Raketen und Explosionen: St.Galler Unternehmen Weidmann hat Fabrik in der Ukraine geschlossen – auch bei Geberit ruht die Arbeit Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen, Tags darauf haben die beiden St.Galler Konzerne Geberit und Weidmann ihre ukrainischen Standorte mit jeweils über 600 Mitarbeitenden vorläufig stillgelegt. Sicherheit geht vor. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Hauptsitz des grössten europäischen Sanitärtechnikkonzerns Geberit in Rapperswil-Jona. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Am Donnerstag, dem 24. Februar 2022, hatte sich der Rapperswiler Sanitärtechnikkonzern Geberit noch zuversichtlich gezeigt für sein Keramikwerk im Westen der Ukraine, auf halbem Weg zwischen der Hauptstadt Kiew und der Grenze zu Polen. Es bestehe aktuell keine grosse Gefahr, weil vor allem im Osten des Landes gekämpft werde.

Diese Einschätzung wurde schon Tags darauf überholt. Auf Anfrage teilt Geberit-Sprecher Roman Sidler mit:

«Die Aktivitäten im Produktionswerk sind seit Ende letzter Woche eingestellt, ebenfalls ruhen die Vertriebsaktivitäten.»

Die Sicherheit und die Unterstützung der Geberit-Mitarbeitenden in der Ukraine hat aktuell höchste Priorität, wie Sidler weiter schreibt. Betroffen von der Einstellung der Arbeit sind rund 550 Mitarbeitende im Keramikwerk und 40 in der Vertriebsgesellschaft in Kiew. Geberit habe auf Gruppenebene eine Taskforce eingesetzt, «die sich intensiv und in enger Abstimmung mit den lokalen Managementteams um das Thema kümmert». Weiter äussern über die Situation wolle sich Geberit «aufgrund der instabilen und unsicheren Lage vor Ort» momentan nicht.

Raketen über den Köpfen und Explosionen in Hör- und Sichtweite

Auch am ukrainischen Standort des Werks der Rapperswiler Weidmann-Gruppe hat sich die Lage grundlegend geändert. Am 24. Februar hatte Firmenchefin Franziska Tschudi Sauber über die Produktion noch gesagt, «wir versuchen zu machen, was wir können», und die meisten Angestellten wollten auch arbeiten.

Doch nun sagt auch Tschudi, dass die Arbeit seit knapp einer Woche vorläufig ruht:

«Bis Freitagmittag ist noch gearbeitet worden, dann haben wir das Werk in Übereinstimmung mit unserem lokalen Management geschlossen.»

Tschudi schildert die Entwicklung in den vergangenen Tagen:

«Über das Werk sind Raketen geflogen, die Leute haben Explosionen gehört und Rauch aufsteigen sehen.»

Die Weidmann-Fabrik liegt 100 Kilometer westlich von Kiew sowie 70 Kilometer nördlich der Oblast-Hauptstadt Schytomyr, die am Dienstag von russischen Truppen mit einer Rakete beschossen worden war, wodurch mehrere Menschen ums Leben kamen.

Kontaktnetz für die Belegschaft

Franziska Tschudi Sauber, Chefin der Rapperswiler Weidmann-Gruppe. Bild: Urs Bucher

Tschudi sagt, alle Mitarbeitenden seien jetzt zu Hause, einige wenige seien von der ukrainischen Armee eingezogen worden, viele hätten sich bei der Bürgerwehr gemeldet. Auch geht Tschudi davon aus, dass ein paar der insgesamt 620 Mitarbeitenden ins Ausland geflüchtet seien.

Das ukrainische Management des Weidmann-Standorts habe ein Kontaktnetz aufgezogen, in dessen Rahmen sich die Mitarbeitenden einmal am Tag melden. «Deshalb wissen wir von den meisten, wo sie sind», sagt Tschudi. Zudem führt Weidmann täglich eine Telefonkonferenz mit dem lokalen Management durch.

Russische Kunden haben sich unwissend gezeigt

Weidmann stellt im ukrainischen Werk Isolationsmaterial und -komponenten für die Elektroindustrie her sowie Spezialpapiere etwa zur Produktion von Kunststein, Laminat, Tapeten usw. Die russischen Kunden könne man momentan nicht bedienen. Jene Kunden im Westen, die einen Grossteil der ukrainischen Produktion abnehmen, versuche man so gut es geht ab anderen Standorten zu bedienen, und Tschudi sagt:

«Unsere Kunden zeigen viel Verständnis für allfällige Lieferverzögerungen.»

Detail am Rande: Noch am Montag hätten sich russische Kunden nach ihrer Bestellung erkundigt. Franziska Tschudi sagt:

«Die haben gar nicht gewusst, dass Russland Krieg führt gegen die Ukraine.»

