Kreuzlingen: Mowag-CEO über den Ukraine-Krieg

Kreuzlingen Profitieren Sie vom Ukraine-Krieg, Herr Chillari? Der Mowag-CEO sagt: «Dieser Krieg hat nur Nachteile für uns» Aufgrund des Ukraine-Kriegs möchten mehrere europäische Länder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Die Rüstungsindustrie freut's. Oder doch nicht? Der Mowag-CEO Giuseppe Chillari erklärt, welche Auswirkungen der Konflikt auf die Rüstungsfirma am Bodensee hat. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Herr der Panzer: Mowag-CEO Giuseppe Chillari steht vor einem Fahrzeug aus seiner Rüstungsschmiede. Bild: Raphael Rohner

Bei den europäischen Waffenherstellern müssten aktuell die Korken knallen: 100 Milliarden Euro für die deutsche Bundeswehr, mehrere Staaten, die das Ziel der Nato von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts für Rüstungsausgaben noch schneller erreichen wollen, und Bestrebungen im Nationalrat, das Armeebudget aufzustocken.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine werden in mehreren europäischen Staaten Forderungen laut, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Dies als Abschreckung gegen russische Interventionen weiter westlich der Ukraine. Auf europäische Rüstungsproduzenten dürften demnach einige lukrative Geschäfte zukommen.

«Bestürzt über die Situation in der Ukraine»

Einer dieser vermeintlich Glücklichen ist Giuseppe Chillari, CEO der Mowag in Kreuzlingen. Die Firma am Bodensee stellt Radpanzer und weitere geschützte Militärfahrzeuge her. Material, das von den Nato-Staaten womöglich für ihre künftigen Ziele gebraucht wird. So sieht man es momentan auch an der Börse: Nicht umsonst war die Aktie des US-Mutterkonzerns General Dynamics ab Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine am 24. Februar 2022 in die Höhe geschossen.

Alles anzeigen

Doch obwohl die Zukunftsaussichten für die Mowag rosig erscheinen: Wenn Chillari über den Ukraine-Krieg spricht, wirkt er alles andere als zufrieden.

«Ich bin zutiefst bestürzt über die Situation in der Ukraine», sagt er. «Vor allem die humanitäre Lage ist eine absolute Katastrophe.» So sieht er es zumindest privat. Und als Geschäftsmann? Laut Chillari gibt es hier keinen Gewissenskonflikt: «Bei der Mowag stehen wir diesem Krieg ebenfalls sehr kritisch gegenüber.» Dies habe mehrere Gründe.

Das ist die Mowag GmbH in Kreuzlingen Die Mowag GmbH in Kreuzlingen gehört zum US-amerikanischen Konzern General Dynamics. Dessen europäische Werke sind zur Tochtergesellschaft General Dynamics European Land Systems (GDELS) mit Sitz in Spanien zusammengefasst. Die Mowag selbst produziert geschützte Radfahrzeuge. Unter anderem kommen der Piranha-Radschützenpanzer und der Mowag-Eagle von der Rüstungsfirma in Kreuzlingen. (hol)

Horrende Energiepreise und Materialengpässe

«Wir hatten sehr viele Anfragen von Medien, ob wir von diesem Krieg profitieren», sagt Chillari. «Eigentlich ist das Gegenteil der Fall.» Die Energie- und Materialpreise sind nach dem russischen Einmarsch nämlich explodiert. «Teilweise ist das gleiche Material jetzt doppelt so teuer wie vor dem Krieg», sagt Chillari. So sei es kaum mehr möglich, die Kosten im Griff zu behalten. «Wir sind zudem mit Materialengpässen konfrontiert», erklärt er weiter. Gerade bei Stahllieferanten gebe es bereits jetzt Lieferfristen von über zwei Jahren. Doch auch Elektronikkomponenten seien schwer zu beschaffen.

«Wir laufen Gefahr, unsere Verträge nicht mehr einhalten zu können.»

Die Folge wären Konventionalstrafen oder gar der Verlust gewisser Aufträge. Doch damit nicht genug.

Der wuchtige Mowag-Eagle ist 2,40 Meter hoch und schützt vor Handfeuerwaffen, Minen und Granatsplittern. Bild: Raphael Rohner

So schwer es für die Mowag ist, geschlossene Verträge einzuhalten, so langwierig ist es, neue abzuschliessen. «Wir produzieren hier keine VW Golf, die wir ab Stange liefern können», sagt der Medienverantwortliche der Mowag, Pascal Kopp. «Die Produktion unserer Fahrzeuge basiert immer auf Verträgen.» Und deren Abschluss sei ein langer Prozess.

Sieben Jahre bis zum Panzer

«In den jeweiligen Ländern, in die wir unsere Produkte liefern, gibt es lange Fristen», sagt Chillari. Wenn ein Land Panzer oder andere geschützte Fahrzeuge beschaffen will, gibt es zuerst eine öffentliche Ausschreibung. «Dem folgt die Kontaktaufnahme mit verschiedenen Lieferanten, die dafür in Frage kommen», sagt Chillari. In einem weiteren Schritt werden die Prototypen für den Einsatz erprobt. Dann wähle man das passende Modell aus. «Schliesslich muss das Parlament des jeweiligen Landes den Kauf absegnen», sagt Giuseppe Chillari.

Die grösste Herausforderung für das Unternehmen: Jede Charge an neuen Fahrzeugen ist genau auf den Kunden abzustimmen. Diese Spezifikationen werden in einem langen und komplizierten Verfahren mit den Käufern gemeinsam entwickelt.

Jedes Fahrzeug ist genau auf den jeweiligen Kunden abgestimmt. Bild: Raphael Rohner

Das Zusammenspiel aus administrativen, technischen und politischen Prozessen dauere im Schnitt fünf Jahre, sagt Chillari. Mit der Produktion habe man zu jenem Zeitpunkt noch nicht begonnen. Diese dauert noch einmal zwei Jahre. Somit sind mindestens sieben Jahre vergangen, bis das erste Fahrzeug ausgeliefert ist. Chillari sagt:

«Aufgrund all dieser Faktoren hat dieser Krieg bislang nur Nachteile für uns.»

Aufrüstungspläne werden nicht viel bewirken

Doch was wird sich für die Mowag auf lange Sicht ändern? «Viele Staaten haben lange bei der Rüstung gespart», sagt Chillari. Die Bereitschaft, Geld für Rüstung auszugeben, sei nun definitiv höher als vor dem Ukraine-Krieg. Daher sei es möglich, dass es in Zukunft neue Aufträge geben wird. Von den Plänen der Nato-Staaten hält er trotzdem wenig:

«Um eine Armee einsatzfähig zu machen, braucht es mehr als schnelle und hohe Investitionen.»

Jenes Geld werde, vor allem im Fall Deutschlands, für Grossprojekte wie Schiffe, Flugzeuge und Helikopter verwendet. «Das betrifft uns nur bedingt», sagt Chillari. Zudem klinge die Summe von 100 Milliarden Euro eindrücklicher, als sie ist. «Bei 19 Prozent Mehrwertsteuer sind es nur noch rund 80 Milliarden», erklärt er. «Das Vorhaben erstreckt sich über zehn Jahre, somit bleiben acht Milliarden pro Jahr.» Und diese seien schnell ausgegeben.

Auf einen Rüstungsbetrieb wie die Mowag haben solche Aufrüstungspläne laut Chillari keinen grossen Einfluss. Vielmehr seien sie auf langfristige Partnerschaften angewiesen. «Für uns ist ein stetiges Geschäft besser», sagt er.

Eine der beiden grossen Fabrikhallen der Mowag in Kreuzlingen. Bild: Raphael Rohner

Warum ging die Aktie durch die Decke?

Doch wie erklärt sich Chillari, dass der Aktienkurs von General Dynamics derart gestiegen ist? «Aktienkurse spiegeln nur die Wünsche von Anlegerinnen und Anlegern», sagt er. «Sie müssen nicht unbedingt der Realität entsprechen.» Der Handlungsspielraum der Mowag sei gleich gross wie vor dem Krieg. «Wir werden uns auch weiterhin an die gesetzlichen Bestimmungen halten», sagt Chillari. Sowohl vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in Bern als auch vom Mutterkonzern General Dynamics seien die Regeln für den Rüstungsexport klar vorgegeben.

Diese Regeln verboten in der Vergangenheit übrigens auch Lieferungen in die Ukraine oder nach Russland. Mit Ausnahme der Schweiz beschränkt sich die Mowag auf Kunden, die der Nato angehören.

Auf die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass aktuell in der Ukraine ein Piranha-Panzer der Firma Mowag zum Einsatz kommt, antwortet Chillari: «Minimal. Zumindest, solange die Nato dort keine Friedensmission durchführt.» In absehbarer Zeit sei dies unwahrscheinlich.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen