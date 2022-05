Moag macht aus alten Strassen neuen Asphalt

KREISLAUFWIRTSCHAFT Aus alten Strassen sollen neue werden - Ostschweizer Moag bringt Kreislaufwirtschaft in den Strassenbau Im Mörschwiler Werk der Moag steht eine Weltneuheit: Eine Wiederaufbereitungsanlage für Asphalt. Damit kann das Unternehmen neuen Asphalt aus 80 Prozent Ausbruchasphalt herstellen - ohne Qualitätseinbusse, sagt Geschäftsführer Markus Blum. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Marko Grubisic (rechts) prüft das aus dem alten Asphalt gewonnene Kies. Benjamin Manser

Beim Asphaltwerk der Moag bei Mörschwil steht ein grosser Berg aus fast schwarzen, kieselsteingrossen Bröckchen. Es ist Ausbruchsasphalt - der Haufen war einst die Fahrdecke der Stadtautobahn, die in den letzten Monaten saniert wurde, sagt Werkleiter Marko Grubisic.

Die Moag stellt in Werken in Mörschwil, Uzwil, Uznach, Weiningen und Sennwald Asphalt her. Bald möglichst aus alten Strassenbelägen. Dafür hat die Moag rund 13 Millionen Franken in die Erneuerung des Werks in Mörschwil investiert und zusammen mit der Langenthaler Ammann Gruppe und der österreichischen SBM eine neuartige Anlage entwickelt. «Es ist die erste derartige Anlage weltweit», sagt Markus Blum Geschäftsführer der Moag nicht ohne Stolz.

Ein Bagger bringt Ausbruchsasphalt zur ersten Zerkleinerungsanlage, dem Vorbrecher. Benjamin Manser

Reinigung in der Trommel

Die neue Wiederaufbereitungsanlage bricht den alten Asphalt nicht nur auseinander, er zerlegt ihn in seine Bestandteile: Unterschiedlich feines Kies und Bitumen, ein Nebenprodukt der Erdölraffinerie. Nachdem der Ausbruchasphalt bereits ein erstes Mal zerkleinert wurde, wird er in einer Trommel geschleudert - und so nicht nur weiter zerkleinert. «Hier reiben sich die die Steine aneinander. So fällt das Bitumen ab», erklärt Blum. Die Methode ist deutlich umweltfreundlicher, als das Bitumen chemisch abzuwaschen. Dafür macht der Asphalt viel Lärm, wenn er geschleudert wird. Das Herzstück der Anlage, einige Stockwerke über dem Boden, ist deshalb mit einer Blechwand eingepackt. Im Innern herrscht Gehörschutzpflicht.

Markus Blum ist Geschäftsführer der Moag. Benjamin Manser

Auf dem Weg nach Unten sortiert eine Folge von Sieben das Material in Kies verschiedener Feinheiten. Unten angekommen lässt Grubisic eine Probe in den Lade eines Baggers. Erst kommt viel Staub mit dem Kies. Eine Kinderkrankheit, meint Blum. «Da finden wir noch eine Lösung.» Doch hat sich der Staub einmal verzogen, sind Grubisic und Blum zufrieden. «Schon wahnsinnig sauber.» Das Gestein könne man verwenden wie neues Kies. «So sparen wir einen wertvollen Rohstoff, den man sonst dem Boden entnehmen müsste.»

Werkleiter Marko Grubisic geht die Stufen zum Herzstück der Wiederaufbereitungsanlage hoch. Benjamin Manser

Neben dem Kies bleibt ein Gemisch aus Sand und Bitumen. «Auch das können wir wieder in den Herstellungsprozess führen», sagt Blum. Das Wiederaufbereitete Kies wird per Förderband in einen Turm daneben gebracht. Die Rezeptur bestimmt, wie viel von welcher Feinheit benötigt wird. «Eine Strasse am See braucht eine andere Mischung als eine in den Bergen. Und eine stark genutzte wieder andere als eine Nebenstrasse.» Auf dem Weg nach unten wird das Gemisch erhitzt und mit dem Bitumen gemischt. Der rund 160 Grad heisse Asphalt fliesst am Ende in den Lastwagen, der ihn, möglichst noch heiss, zur Baustelle bringt.

Lastwagen und Wetter nutzt Strassen ab

Ganz ohne frisches Bitumen gehe es aber leider noch nicht, sagt er. «Aber wir sparen mit dem neuen Prozess rund 50 Prozent ein.» Das kommt gelegen. Den mit den Ölpreisen ist auch Bitumen teurer geworden.

Pro Jahr werden in der Schweiz rund fünf Millionen Tonnen Asphalt produziert, sagt Blum. «Und es fällt etwa gleich viel Ausbruchasphalt an.» Denn Strassen müssen regelmässig saniert werden. Asphalt ist anfällig auf Temperaturwechsel, aber auch intensive Nutzung macht ihn Zeit brüchig.

Für die Asphaltherstellung wird die Schwerkraft genutzt - die Anlagen sind deshalb turmhoch. Benjamin Manser

Recyclinganteil verdoppelt

Die Idee, Ausbruchasphalt für neue Strassenbeläge zu verwenden ist deshalb nicht neu. «Bereits in den 1980er Jahren wälzten wir entsprechende Ideen», sagt Blum. «Doch noch vor zehn Jahren landete der grösste Teil in Deponien.» Seither hat man aber begonnen, den alten Asphalt wieder zu verwenden. Doch bisher bedeute das jeweils einen Qualitätsverlust. «Auf wenig genutzten Strassen brachte man den Anteil auf über 50 Prozent.» Im Schnitt besteht der heute neu verlegte Asphalt aber nur zu 40 Prozent aus Ausbruch. «Mit der neuen Anlage können wir diesen Anteil auf 80 Prozent verdoppeln», sagt Blum.

Dabei bleibe die Qualität hoch. Für die meisten Strassen sei dieser Asphalt gut geeignet, sagt Blum. Jetzt müssten nur noch Bauherren, Ingenieure und Bauunternehmen mitmachen. «Wir alle stehen in der Pflicht, eine Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.»

Ein Lastwagen wurde eben mit frischem, heissem Asphalt befüllt. Benjamin Manser

