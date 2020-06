«Wir sind mit Aufträgen eingedeckt»: Die St.Galler Techfirma Konvekta baut ihren Standort St.Gallen massiv aus und will 50 neue Arbeitsplätze schaffen Die St.Galler Spezialistin für Energierückgewinnung erfreut sich ungebrochenen Wachstums und hat alle Hände voll zu tun. Jetzt muss mehr Platz für die Produktion und Büros her. Am Firmensitz in Winkeln wird die Fläche mehr als verdreifacht. Die Investition des Familienunternehmens erreicht einen zweistelligen Millionenbetrag. Thomas Griesser Kym 11.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bauen massiv aus: Hanspeter Pfenninger, Verwaltungsratspräsident und Inhaber der Konvekta AG (links), und sein Geschäftsleiter Peter Künzle.





Bild: Nik Roth (St.Gallen, 10. Juni 2020)

Peter Künzle ist guter Dinge. Der Chef der St.Galler Konvekta AG und sein Team sind in Aufbruchstimmung. Kein Wunder: Das Geschäft mit Systemen zur Energierückgewinnung aus Lüftungs- und Klimaanlagen läuft wie geschmiert, und am Mittwoch hat das gut 70 Jahre alte Familienunternehmen den Spatenstich gesetzt für den Ausbau des Standorts St.Gallen. Künzle umreisst das Bauvorhaben so:

«Zwei Geschosse in den Boden, vier in die Höhe.»

Am Montag werden die Bagger auffahren. «Wir nutzen den Raum vollständig aus», sagt Künzle über den Neubau, der zwischen dem bestehenden Gebäude und der Optipac hinter dem Bahnhof Winkeln zu stehen kommt, wo momentan ein Parkplatz ist.

Spatenstich der Konvekta AG für den Neubau. Dieser soll Ende 2021 bezugsbereit sein.

Bild: Nik Roth (St.Gallen (10. Juni 2020)

Gesucht werden Fachkräfte auf diversen Gebieten

Die Erweiterung hat es in sich. Konvekta wird ihre Fläche mehr als verdreifachen. 10 bis 15 Millionen Franken werden investiert, rund 50 neue Arbeitsplätze will man schaffen. Künzle stellt in Aussicht:

«Ingenieure, Mechaniker, Schweisser, Büroangestellte» – wir werden Personal querbeet suchen. Und finden.»

Derzeit beschäftigt Konvekta 75 Mitarbeitende, davon 62 am St.Galler Hauptsitz. Bis Ende 2021 soll der Produktions- und Büroneubau bezugsbereit sein. Ausserdem werden am bestehenden Gebäude Fassaden und Fenster saniert.

Visualisierung des Produktions- und Büroneubaus der Konvekta. Bild: PD

Nordamerika als grösster Markt

Konvekta ist seit geraumer Zeit auf Expansionskurs. Allein im laufenden Jahr hat sie zehn neue Leute eingestellt, im Schlussquartal des vergangenen Jahres deren fünf. «Was wir machen, liegt im Trend», erklärt Künzle das starke Umsatzwachstum der vergangenen Jahre. Mit ihren Hochleistungssystemen zur Energierückgewinnung aus Lüftungs- und Klimaanlagen trägt Konvekta zum Klimaziel bei, zur Reduktion des CO2-Ausstosses, zum Umweltschutz usw. In den vergangenen Jahren sei der Bedarf stark gewachsen. Künzle sagt:

«Wir sind mit Aufträgen eingedeckt.

Und man erwarte, Corona hin oder her, eine weitere Zunahme der Geschäftstätigkeit – wofür der Neubau die Grundlage bieten soll. Grösster Markt ist Nordamerika, das Unternehmen exportiert aber auch nach Deutschland, Österreich, China, Polen und bearbeitet den Markt im Mittleren Osten. «Wir haben noch viel Potenzial.» In den wichtigsten Märkten führt Konvekta eigene Vertriebsgesellschaften.

Eine selbst entwickelte Software als Trumpf

Die Energierückgewinnung «ist oft ein Blindflug», weiss Künzle. Manchmal funktioniert sie nicht optimal, manchmal sind die Überwachung oder das Reporting lückenhaft. Damit ein Investor Anreiz hat, in diese Technologie zu investieren, muss sie aber einwandfrei funktionieren, wie Künzle sagt. Konvekta wirft dafür als Trumpf eine selbst entwickelte Software in die Waagschale, die einzigartig sei. Mit dieser Software kann die Firma jede Anlage weltweit überwachen und regeln. Künzle:

«Wir haben uns weltweit einen grossen technologischen Vorsprung gegenüber allen Mitbewerbern erarbeitet.»

Mit ihrem Geschäftsmodell hat Konvekta auch die Jury des Raiffeisen-Unternehmerpreises Ostschweiz beeindruckt, für den das Unternehmen 2017 nominiert war.

Illustre Kundenkartei

In der Kundenkartei finden sich namhafte Universitäten, Spitäler, Banken, Chemie- und Pharmakonzerne, Industriebetriebe, Hotels usw. Die Anlagen müssen auch unter Extrembedingungen arbeiten, etwa bei –36 Grad Celsius in Edmonton oder bei 50 Grad in Saudi-Arabien. Wie viel Energie lässt sich einsparen? «In einem Spital mittlerer Grösse etwa so viel, wie 900 mittlere Einfamilienhäuser verbrauchen», sagt Künzle.

Den Beschluss, am Standort St.Gallen zu investieren, hat der Verwaltungsrat unter Präsident Hanspeter Pfenninger gefasst, der Inhaber des 1949 gegründeten Unternehmens ist. «Wir hätten rein geografisch betrachtet auch in unserem Hauptmarkt Nordamerikas investieren können», sagt Künzle.

Die Belegschaft in St.Gallen macht den Unterschied

Warum hat man sich dennoch entschieden, den Standort des Hauptsitzes in St.Gallen weiter zu stärken und auszubauen? «Wir haben hier sehr viel investiert in neue Maschinen und die Automatisierung. Und hier haben wir gut ausgebildete Ar­beitskräfte sowie deren Wissen und Qualitätsbewusstsein», beschreibt Künzle die Vorzüge des hiesigen Standorts. Und er hebt das Team hervor:

«Das ist den Mitarbeitenden und mir sehr wichtig.»

Selbst unter Einberechnung der Frachtkosten sei es klüger, die Systeme weiterhin in der Schweiz zu entwickeln und herzustellen. Und dann in alle Welt zu liefern.

Immer effizienter und wirtschaftlicher Bereits nach der ersten Ölkrise, also Mitte der 1970er-Jahre, hat Konvekta begonnen, Software zu entwickeln, um Systeme zur Energierückgewinnung zu optimieren. Seither wurde sie stets weiter ausgebaut. Seit vier Jahren ermöglichen neue mathematische Ansätze eine Erweiterung der Systemgrenzen. Damit liess sich die in der Baubranche seit langem geforderte integrale Planung für das Gewerk Gebäudetechnik realisieren. Hochleistungssysteme der Konvekta zur Energierückgewinnung ermöglichen es laut eigenen Angaben, den Energiebedarf für die Erwärmung der aus dem Freien angesaugte Frischluft und die CO2- Emissionen um 80 bis 90 Prozent zu reduzieren. Die Software regelt, überwacht und analysiert die Systeme auch. (T. G.)