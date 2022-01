Migros Ostschweiz verliert im Restaurant, gewinnt im Supermarkt

Konsum Weniger Restaurantgäste, mehr Supermarktkunden – Migros Ostschweiz kann ihren Umsatz knapp halten Die Pandemie hat der Migros Ostschweiz 2021 erneut zugesetzt. Während Restaurants, Klubschulen, Freizeitanlagen und einige Fachmärkte weniger verkauften als im Jahr davor, legten die Supermärkte geringfügig zu. Thomas Griesser Kym 03.01.2022, 15.45 Uhr

Die Betriebszentrale der Migros Ostschweiz an der Industriestrasse in Gossau. Bild: PD

Die Genossenschaft Migros Ostschweiz hat im vergangenen Geschäftsjahr 2021 insgesamt 2,46 Milliarden Franken umgesetzt. Das sind 0,3 Prozent weniger als im Jahr davor. Allerdings macht die Migros Ostschweiz auch ein 1,7 Prozent tieferes Preisniveau geltend.

Mit dem wichtigsten Pfeiler, den Supermärkten, setzte die Migros 1,99 Milliarden Franken um, ein Plus von 0,7 Prozent. Dazu trugen 113 Supermärkte bei, darunter zwei neue Filialen in Winterthur-Dättnau und Samedan.

Migros Ostschweiz hat die Lohnsumme angehoben

Migros-Ostschweiz-Geschäftsleiter Peter Diethelm spricht von einem «Fokus auf regionale Sortimente sowie dem Ausbau und der Modernisierung des Filialnetzes». Das komme bei den Kundinnen und Kunden sehr gut an.

Zudem hätten die Mitarbeitenden im vergangenen Jahr 2021 «einen enormen Einsatz geleistet». Per 1. Januar 2022 hat die Migros Ostschweiz die Bruttolohnsumme für ihre insgesamt gut 9000 Mitarbeitenden um 1 Prozent erhöht.

Die Migros-Restaurants haben am stärksten gelitten

Die Fachmärkte Do it + Garden, Melectronics, Micasa, Interio, OBI und SportXX sowie die Outlet-Migros-Standorte haben in der Summe 0,4 Prozent weniger umgesetzt als 2020, allerdings ging auch das Preisniveau um 0,8 Prozent zurück. SportXX und OBI haben ihre Umsätze laut den Angaben «klar steigern» können.

Temporäre Schliessungen und andere Einschränkungen wegen der Pandemie haben nicht nur den meisten Fachmärkten zugesetzt, sondern auch der Gastronomie der Migros Ostschweiz, die 21 Prozent Umsatz verlor, wobei aber Take-away zulegte. Die Freizeitanlagen büssten 4 Prozent Umsatz ein, die Klubschulen 9 Prozent.

Details zum Geschäftsjahr 2021 legt die Migros Ostschweiz am 10. März 2022 vor.