KONSUM Spar kann das starke Wachstum weiter beschleunigen In den ersten vier Monaten des laufenden Geschäftsjahrs 2021 hat der Lebensmittelhändler beim Umsatzzuwachs noch eine Schippe draufgelegt. Thomas Griesser Kym 23.02.2021, 12.00 Uhr

Ein Spar Express an einer Tankstelle in Kreuzlingen. Bild: PD

Im vergangenen Geschäftsjahr 2020 (per Ende September) konnte die Spar-Schweiz-Gruppe mit Sitz in St.Gallen den Umsatz um 11,6 Prozent auf 856 Millionen Franken steigern. Firmenchef Rob Philipson brachte das kräftige Wachstum vor allem mit Corona und dem Lockdown in Verbindung.