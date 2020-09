Konjunkturabschwächung, Corona und nun noch der Verlust einer regionalen Grosskundin: So beisst sich der Frasnachter Stanzautomatenhersteller Bruderer durch Mit dem angekündigten Aus der Steinacher TE Connectivity verliert der Frasnachter Stanzautomatenhersteller Bruderer eine nahe Grosskundin. Dieser und weiterer Widrigkeiten zum Trotz zeigt sich das Thurgauer Unternehmen entschlossen, die Durststrecke zu überwinden. Thomas Griesser Kym 08.09.2020, 05.10 Uhr

Bruderer produziert alle Stanzautomaten in Frasnacht und exportiert das Allermeiste. Bild: Jerry Gross/PD

«Wir sind voll ausgelastet, ebenso sind die Perspektiven gut.»

Das sagte Adrian Bruderer, Verwaltungsratspräsident der Bruderer AG, im Jahr 2018 anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums des Frasnachter Industrieunternehmens. Doch schon früh im Folgejahr hat sich das Bild geändert. «Ab Anfang 2019 ist der Auftragseingang gesunken», sagt Verkaufschef Markus Edelmann, und:

«Die Lage hat sich eingetrübt.»

Edelmann erklärt dies einerseits damit, dass Bruderers Geschäft mit Stanzautomaten sehr zyklisch sei. «Dafür haben wir, sobald es anzieht, jeweils auch wieder sehr gute Bestellungseingänge.» Vorerst aber hat Corona die Situation noch verschärft. Dies umso mehr, als die Autoindustrie und deren Zulieferer ganz wichtige Kunden von Bruderer sind. Edelmann sagt:

«Das Autogeschäft war schon länger etwas schwierig.»

Die Konjunkturabschwächung und Ereignisse wie der Dieselskandal haben die Autonachfrage gedämpft, und nun hat sich noch die Pandemie als zusätzliche Belastung dazugesellt.

«Ein relativ wichtiger Kunde für uns»

Hinzu kommt der Entscheid des US-Elektronikkonzerns TE Connectivity, den Standort Steinach mit 259 Produktionsbeschäftigten innert Jahresfrist dichtzumachen. Der Konzern ist, wie Edelmann sagt, «ein relativ wichtiger Kunde für uns». TE produziert in Steinach Steckverbinder für die Autoindustrie und stellt sie auf Bruderer-Stanzautomaten her.

Stanzautomaten der Thurgauer Firma Bruderer. Bild: PD

Insgesamt dürften rund 50 dieser Automaten bei TE installiert gewesen sein, wie Edelmann sagt. Schon im vergangenen Jahr seien mehrere Automaten von Steinach an andere TE-Standorte verschoben worden, und das gleiche Schicksal steht den anderen bevor. Die meisten sollen in TE-Werke in Europa verlegt werden, ein paar auch nach China und in die USA. «Die Maschinen sind für uns nicht verloren», sagt Edelmann:

«Wir können dank unseres weltweiten Netzwerks auch weiterhin Service und Ersatzteile anbieten.»

Dennoch sei die Aufgabe des TE-Standorts in Steinach ein Verlust. Als Käufer neuer Automaten fällt er weg, sagt Edelmann, und:

«Wir kennen die Leute dort, und bei Bedarf waren wir innert 10 bis 15 Minuten bei ihnen.»

Die nächstgelegenen TE-Fabriken ausserhalb der Schweiz liegen in Süddeutschland.

Breite Diversifikation als Vorteil

Für Edelmann geht es nun darum, dass Bruderer die mit Corona verbundene Durststrecke überwindet. Als Vorteil erweist sich die breite Diversifikation. Bruderer liefert auch Stanzautomaten beispielsweise zur Herstellung von Metallverpackungen für die Lebensmittelindustrie, oder für Scharniere für die Möbelindustrie oder für Teile von Uhrwerken.

Die Zahl der Mitarbeitenden hat das Unternehmen relativ stabil gehalten. Edelmann spricht von 450 Beschäftigten, davon 350 in Frasnacht, wo sämtliche Stanzautomaten hergestellt werden. Die Zahl der Temporärkräfte habe man etwas reduziert, immer noch wird kurz gearbeitet, und Abgänge werden momentan eher nicht ersetzt. Wichtig bleibe die Ausbildung von Lernenden.

Lenken die Bruderer AG (von links): Verwaltungsratspräsident Adrian Bruderer, CEO Andreas Fischer und, als Vertreter der dritten Familiengeneration, Reto Bruderer. Bild: Max Eichenberger

Die dritte Generation ist im Betrieb aktiv

Bruderer sieht sich als technologischer Weltmarktführer. Jedes Jahr werden mehrere Millionen Franken investiert. 90 bis 95 Prozent der Produkte gehen in den Export.

Gegründet wurde das Unternehmen 1943 von Egon Bruderer. Sein Sohn und Verwaltungsratspräsident Adrian Bruderer (76) ist seit 1969 im Betrieb. Seit kurzem ist mit Reto Bruderer (39) die dritte Generation im Familienunternehmen aktiv, das seit 13 Jahren von CEO Andreas Fischer operativ geleitet wird.