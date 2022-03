Konjunktur Thurgauer Wirtschaft hat sich erholt – der Blick in die Zukunft wird vom Krieg getrübt Der Welthandel hat jahrelang wie ein perfekt abgestimmtes Uhrwerk funktioniert. Seit es zu massiven Lieferproblemen gekommen ist, gilt das nicht mehr. Auch die Thurgauer Wirtschaft ist betroffen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schwerpunkt bei der Firmenkundenumfrage der Thurgauer Kantonalbank waren die Lieferketten des Welthandels. Bild: Pantelis Saitas/EPA/ANA-MPA

530 Thurgauer Unternehmerinnen und Unternehmer haben an der diesjährigen Firmenkundenumfrage der Thurgauer Kantonalbank teilgenommen. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass die Thurgauer Wirtschaft nach den Massnahmen zur Bewältigung der Pandemie wieder Fahrt aufgenommen hat und die meisten Unternehmen blicken auf ein gutes 2021 zurück. Das schreibt die TKB in einem Communiqué.

Allerdings sind die Einschätzungen der Unternehmen für die Zukunft noch ohne den Krieg in der Ukraine getroffen worden. Firmenkundenchef Remo Lobsiger sagt:

Remo Lobsiger, Leiter Geschäftskunden, TKB PD

«Aufgrund der aktuellen Ereignisse in Osteuropa dürfte es aber zu früh sein, von einem nachhaltigen Aufschwung zu sprechen.»

Die Erhebung hat sich als Schwerpunkt ausserdem der Lieferkettenproblematik angenommen, da der Welthandel seit mehr als zwei Jahren nicht mehr rund läuft. Entsprechende Lieferengpässe bei Rohstoffen, Halbleitern, Mikrochips, Ersatzteilen, Konsumgütern sowie Transport- und Logistikprobleme belasten demnach nicht nur den Aufschwung der Weltkonjunktur, sondern auch die Thurgauer Wirtschaft.

So heisst es, dass 61 Prozent der Umfrageteilnehmenden im Thurgau aktuell von Lieferengpässen betroffen und damit in ihrer Leistungserstellung eingeschränkt sind. Von den Grossunternehmen würden gar 79 Prozent durch Störungen in den Lieferketten beeinträchtigt. Der globale Aufschwung und die stark gestiegene Nachfrage nach Baumaterialien habe besonders im Baugewerbe Knappheiten zur Folge. 74 Prozent der Befragten seien in ihrer Produktion behindert, weil beispielsweise Holz und Stahl fehlen.

Gross- und Detailhandel leiden am meisten

Gemäss Bericht ist auch in der Industrie der Anteil betroffener Unternehmen mit 70 Prozent sehr hoch. Im Dienstleistungssektor klagt demnach die Hälfte der Thurgauer Betriebe über Lieferengpässe. Aber weit über dem Durchschnitt dieses Sektors und an der Spitze aller Branchen liegt der Gross- und Detailhandel mit einem Anteil von 83 Prozent. Besonders schwierig sei die Lage im Handel mit Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik, Velos oder Möbeln.

Und das wird wohl noch eine Weile andauern, denn beinahe zwei Drittel der Firmen gehen davon aus, dass die Engpässe noch sechs oder mehr Monate anhalten werden. In der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) sind es sogar 80 Prozent, welche im Minimum für die kommenden sechs Monate mit Einschränkungen in der Produktion rechnen.

Reedereien schätzen entsprechend, dass die Störungen in der Containerschifffahrt frühestens gegen Ende Jahr komplett abgebaut sein werden. Neue Kapazitäten könnten sogar erst im Verlauf des kommenden Jahres bereitgestellt werden.

Massnahmen gegen das Problem

Laut TKB-Bericht bietet sich derzeit den betroffenen Unternehmen ein gewisser Spielraum, um den Anstieg der Kosten auf die Kundschaft abzuwälzen. Immerhin würden 60 Prozent der Thurgauer Betriebe zu diesem Mittel greifen. Auch in der gesamten Schweiz beabsichtige ein hoher Anteil der Unternehmen in den kommenden Monaten die Verkaufspreise zu erhöhen. Das würden dann auch Konsumentinnen und Konsumenten spüren.

Unternehmen bauen ihre Lagerbestände aus, um Lieferengpässe möglichst zu vermeiden. Bild: Bruno Kissling

Mit einer Erhöhung der Lagerbestände versuchen 57 Prozent den Knappheiten auszuweichen. Platz drei der Massnahmen belegt mit einem Anteil von mehr als der Hälfte die Suche nach neuen Lieferanten. Auch dadurch entstünden aber Kosten.

Platz vier auf der Massnahmenliste belegt die Anpassung des Angebots, mit dem sich rund ein Drittel gegen die Lieferengpässe zur Wehr setzt. Kaum ein Thema sind die Verschiebung von Investitionen (10 Prozent), eine Eigenfertigung der fehlenden Komponenten (8 Prozent), Personalabbau (8 Prozent), Produktionsunterbrüche (6 Prozent) oder eine Erhöhung der Kurzarbeit (2 Prozent).

Gutes Jahr im Rückblick – Verunsicherung im Ausblick

Was das letzte Jahr 2021 angeht, blicken dennoch viele Unternehmen auf ein gutes Jahr zurück. Gemäss der TKB-Firmenkundenumfrage war 2021 geprägt von einem starken Nachholbedarf nach der Coronapandemie. Nach dem schwierigen 2020 vermeldet ein Grossteil der Unternehmen für das vergangene Jahr steigende Umsätze und deutlich gesteigerte Kapazitäten. Auch der Arbeitsmarkt profitiert von diesen positiven Tendenzen. Remo Lobsiger:

«Nachdem die Wirtschaft im 2020 durch die Massnahmen zur Bewältigung der Pandemie gebremst wurde, ist sie nun wieder in Fahrt gekommen.»

Bessere Umsatzentwicklung

Der Fachkräftemangel hat sich weiter verschärft. Bild: PD

59 Prozent der befragten Unternehmen bezeichneten das Jahr als gut. Der Aufwärtstrend zeigt sich in allen Branchen, allen voran in der Industrie, gefolgt von den Dienstleistungen. Auch die Bauwirtschaft verzeichnet ein erneut gutes Jahr.

Beinahe die Hälfte der Umfrageteilnehmenden meldet einen gestiegenen Umsatz. Bei 36 Prozent liegt entsprechend der Gewinn über dem Vorjahr oder blieb unverändert. Deutlich angestiegen ist, gemäss Umfrage, die Auslastung der Produktions- und Leistungskapazitäten. 39 Prozent vermelden hier einen Anstieg. Als grösste Herausforderung sehen die Betriebe im Thurgau den Fachkräftemangel, der sich weiter verschärft habe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen