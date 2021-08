Die Thurgauer Wirtschaft brummt wieder

Konjunktur Thurgauer Wirtschaft brummt wieder – der Aufschwung ist da Nach den Lockerungsschritten im März hat die Schweizer Wirtschaft zugelegt. Der Konsum hat angezogen und die Industrieproduktion ist deutlich gestiegen. Das gleiche Bild zeigt sich im Thurgau. Stefan Borkert 13.08.2021, 13.00 Uhr

In der Thurgauer Industrie hat sich die Ertragslage verbessert. Urs Bucher

In den letzten Monaten hat die Thurgauer Wirtschaft zunehmend an Fahrt gewonnen. Industrie. DFas geht aus der neuesten Ausgabe des Thurgauer Wirtschaftsbarometers hervor. Demnach festigt sich der Aufschwung und in der Thurgauer Industrie setzt sich der rasante Aufschwung der Vormonate fort.