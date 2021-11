Konjunktur Rekorde auf Campingplätzen und in der Hotellerie – Auch die Thurgauer Industrie hat volle Auftragsbücher Die Thurgauer Wirtschaft ist auf Wachstumskurs. Das geht aus dem aktuellen Wirtschaftsbarometer hervor. Stefan Borkert 15.11.2021, 19.00 Uhr

Der Aufschwung der Thurgauer Wirtschaft hat sich im dritten Quartal 2021 fortgesetzt. Aber in den kommenden Monaten dürfte die Dynamik etwas nachlassen, heisst es im Thurgauer Wirtschaftsbarometer, das vom Kanton, der Thurgauer Kantonalbank, der IHK Thurgau und dem Thurgauer Gewerbeverband getragen wird.

In der Thurgauer Industrie beurteilten die befragten Betriebe ihre Geschäftslage im Oktober als überwiegend positiv. Die Produktion zog demnach im dritten Quartal weiter an. Die technischen Produktionskapazitäten wurden ausgebaut. Trotz des Ausbaus stieg die Kapazitätsauslastung. Der Bestellungseingang belebte sich im dritten Quartal merklich. Im Oktober beurteilten die Thurgauer Industriebetriebe ihren Auftragsbestand als so gut wie seit Jahren nicht mehr. Für das vierte Quartal gehen die Betriebe von einer etwas höheren Produktion aus. Beim Bestellungseingang erwarten sie allerdings eine nachlassende Dynamik und rechnen mit steigenden Einkaufs- und Verkaufspreisen.

Boom im Bau schwächt sich allmählich ab

Die Thurgauer Bauwirtschaft läuft, gemäss Bericht, nach wir vor lebhaft. Allerdings beurteilten die Betriebe ihre Geschäftslage im Oktober nicht mehr ganz so positiv wie noch vor ein paar Monaten. Die Nachfrage nach Bauleistungen nahm im dritten Quartal nicht weiter zu. Der Auftragsbestand ist insgesamt noch immer gut, aber nicht mehr ganz so hoch wie im Frühling und Sommer. Für die kommenden Monate erwarten die Baubetriebe ein Abflachen des Hochs.

Im Thurgauer Detailhandel hellt sich die Stimmung auf. Sowohl die Kundenfrequenz als auch der Warenverkauf haben im dritten Quartal etwas angezogen und die Erträge blieben stabil. Für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft erwarten die Detailhändler steigende Umsätze bei tendenziell höheren Verkaufspreisen.

Rekord bei Logiernächten

Die Hotellerie im Thurgau verbuchte von Januar bis September so viele Logiernächte wie nie zuvor in diesem Zeitraum, heisst es im Wirtschaftsbarometer. Auch die Campingplätze sind demnach auf Rekordkurs.

Der Thurgauer Arbeitsmarkt entspannt sich. Im Oktober ist die Arbeitslosenquote auf 2,1 Prozent gesunken.