St.Gallen: Künstliche Intelligenz kann nicht alles

Die Konjunkturumfrage in der Ostschweiz, deren Ergebnisse am Forum Horizonte vorgestellt wurden, ist vor dem Krieg in der Ukraine gemacht worden. Jetzt wirft der Krieg einen Schatten auf die vormals gute Stimmungslage bei den Unternehmen. Die Unsicherheit werde ihre Bremsspuren in der Konjunktur hinterlassen. Davon sind die Konjunkturforschenden überzeugt. Allerdings glauben sie auch, dass weder die hohen Energiekosten noch die steigenden Rohstoffkosten oder die Lieferproblematik den Aufschwung nachhaltig aufhalten können. (bor)