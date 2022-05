Ostschweizer Unternehmen leiden unter Personalnot

Konjunktur Es fehlt nicht nur an Material: Der Anteil an Ostschweizer Unternehmen, die über zu wenig Personal klagen, ist so hoch wie nie Das Thurgauer Wirtschaftsbarometer und das Ostschweizer Konjunkturboard sehen die Konjunktur im Aufwind. Allerdings wird der Aufschwung durch mehrere Faktoren gebremst. Der grösste ist die Suche nach Arbeitskräften. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Ostschweizer Restaurants und Biergärten sind wieder gut besucht. Andrea Tina Stalder

Beim Ostschweizer Konjunkturboard heisst es, dass die konjunkturelle Lage in der Ostschweiz weiterhin gut sei. Der Mangel an Materialien und Vorprodukten sowie die Preissteigerungen würden allerdings die Planungssicherheit bei den Unternehmen belasten und die Konjunkturdynamik abbremsen. Der Arbeits- und Fachkräftemangel hat sich demnach zudem akzentuiert. Der Anteil an Unternehmen, die einen Personalmangel beklagen, sei so hoch wie nie.

Konjunktur besser als in der Gesamtschweiz

Der Geschäftslageindikator der Kernregion Ostschweiz notiert auf hohem Niveau und deutlich über dem Stand des Indikators für die Gesamtschweiz. Das gilt gemäss Wirtschaftsbarometer auch für die Thurgauer Wirtschaft und somit für die gesamte Ostschweiz. Ein Grossteil der Unternehmen schätzt die aktuelle Lage als gut bis sehr gut ein. Insbesondere die Binnenmarktorientierten Sektoren stufen die aktuelle wirtschaftliche Situation als erfreulich ein. Der Detailhandel stabilisiert sich. Belastend wirken dürfte allerdings in den kommenden Monaten die merklich eingetrübte Konsumentenstimmung. Der Krieg in der Ukraine und die sinkende Kaufkraft aufgrund steigender Preise drücken auf die Stimmung.

Das Gastgewerbe profitiert von der Aufhebung der Coronamassnahmen. Durch die Rückkehr an den Arbeitsplatz besuchen auch über Mittag wieder mehr Gäste ein Restaurant. Im Baugewerbe ist die Auftragslage sehr gut und auch die Stimmung ist in den Ostschweizer Betrieben positiv. Für das aktuelle Quartal wird mit einer leicht höheren Bautätigkeit gerechnet. Deutlich verschärft haben sich unterdessen aber auch im Bau die Lieferschwierigkeiten sowie die Preisentwicklung. 59 Prozent der befragten Unternehmen im Bausektor beklagen einen Mangel an Materialien und Vorprodukten, deutlich mehr als noch im Vorquartal, als rund ein Drittel der Unternehmen Probleme bei der Beschaffung meldete.

Der Bausektor boomt, aber Material- und Personalmangel wirken sich auf den Höhenflug negativ aus. Benjamin Manser

Im Gegensatz zur Binnenwirtschaft hat sich in der Industrie die Stimmung bereits merklich eingetrübt. Zwar ist die Auftragslage gut, die verschärften Probleme bei der Beschaffung von Halbfabrikaten und Rohstoffen sowie die Preissteigerungen für Vorprodukte erschweren jedoch die Planbarkeit. Am stärksten ist die Belastung im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Elektronik- und Elektrotechnikbranche. Im Maschinen- und Fahrzeugbau sind schweizweit vier von fünf Unternehmen von Lieferproblemen betroffen.

Nullcovid-Strategie und hohe Energiepreise

Unterdessen sind die Lieferschwierigkeiten und der Mangel an Vorprodukten nicht mehr nur ein Problem der international vernetzten Industrie, sondern haben fast sämtliche Branchen erfasst. Beat Schiffhauer, Konjunktur- und Finanzexperte der St.Galler Kantonalbank sagt:

Beat Schiffhauer, Konjunktur- und Finanzexperte der St.Galler Kantonalbank. PD

«Die Lieferprobleme dürften sich auch in der Ostschweiz noch weit in dieses Jahr hineinziehen. Insbesondere, weil aus China keine Anzeichen einer Änderung der aktuellen Corona-Nulltoleranzpolitik zu erkennen sind.»

Gleichzeitig würden die hohen und stark schwankenden Energiepreise zu Preissteigerungen bei energieintensiven Vorprodukten führen. Schiffhauer erklärt weiter, dass der Preiserhöhungsdruck bei den Unternehmen somit hoch bleibe.

Frachtschiff am Containerhafen Hongkong. Wegen der Nullcovidstrategie Chinas kommt es immer wieder zu Verzögerungen beim Löschen und Laden der Fracht. PD

Aufgrund des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen seitens der EU und der USA sei hier nicht mit einer Entspannung zu rechnen. Schiffhauer betont:

«Entscheidend bleibt der Grad der Verflechtung der Ostschweiz mit der unmittelbar betroffenen EU. Gerade die eng mit uns verzahnte süddeutsche Industrie ist ein gewichtiger Faktor für die hiesigen Unternehmen. Produktionsausfälle und Kostendruck wirken sich schnell auf unsere Firmen aus.»

Fachkräfte- wird zum Arbeitskräftemangel

Neben den Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten ist der Mangel an Personal gemäss Wirtschaftsbarometer und Konjunkturboard eine zusätzliche Erschwernis für die Unternehmen. Das gilt branchenübergreifend.

Jan Riss, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der IHK St.Gallen-Appenzell. PD

«Noch nie war der Anteil der Unternehmen, die einen Mangel an Arbeitskräften beklagten, so hoch.»

Jan Riss, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der IHK St.Gallen-Appenzell führt aus, dass in der Region St.Gallen-Appenzell rund 38 Prozent der befragten Industriebetriebe vom Arbeitskräftemangel betroffen seien. Im Thurgau sind es gar 40 Prozent. Im Baugewerbe ist jedes zweite Unternehmen betroffen. Im Thurgau sind es mit 57 Prozent noch mehr Baubetriebe. Riss kommentiert:

«Im Unterschied zu vor der Coronakrise ist es nicht mehr nur ein Fachkräftemangel, sondern in zahlreichen Branchen ein Arbeitskräftemangel insgesamt.»

Ein Blick auf die offenen Stellen stützt diese Erkenntnis. Der überwiegende Anteil der gesuchten Arbeitsprofile in der Ostschweiz betrifft Jobs mit vergleichsweise tiefen Qualifikationsanforderungen. Die Gründe für den Arbeitskräftemangel sind vielschichtig: «Mit der einsetzenden Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation öffnet sich demografisch bedingt eine grosse Lücke am Arbeitsmarkt», so Riss. Durch die Pandemie verliessen zudem viele Arbeitnehmende ihren angestammten Beruf und orientierten sich um. Ein Zurück in den vorherigen Job komme für viele nicht mehr in Frage. «Gleichzeitig ist der Bedarf an Arbeits- und Fachkräften durch die gut laufende Konjunktur in fast allen Segmenten gestiegen», erklärt Riss.

