Ostschweizer Wirtschaft im Aufwind - Personal gesucht

KONJUNKTUR Die Erholung nimmt weiter Fahrt auf – doch der Industrie fehlen Vorprodukte und Arbeitskräfte Trotz Omikron, der Inflation und der Lieferengpässe ist die Ostschweizer Wirtschaft weiterhin guten Mutes. Ihr grösstes Problem ist derzeit der Mangel an Arbeitskräften. Kaspar Enz 16.02.2022, 05.00 Uhr

Die Ostschweizer Industrie ist weiter auf dem Weg der Erholung: Hier ein Arbeiter beim Halbleiterzulieferer VAT. Bild: PD

Die Ostschweizer Wirtschaft ist weiter auf Erholungskurs. Wie der Quartalsbericht des Konjunkturboards Ostschweiz zeigt, ist die Stimmung bei den Ostschweizer Unternehmen gut. Die Geschäftslage bewerten sie sogar positiver als die Schweizer Unternehmen. «Die Ostschweizer Industrie spürt die hohe Auslandnachfrage ausgeprägter», sagt Alessandro Sgro, Chefökonom der IHK St.Gallen-Appenzell und Mitglied des Konjunkturboards.

Dabei scheint die Lage herausfordernd. Die Omikron-Welle habe gerade im Gastgewerbe die Geschäftslage eingetrübt. Dafür haben nicht nur die verschärften Regeln gesorgt. Die Kunden verhielten sich vorsichtiger, heisst es im Bericht. Auch bei den Konsumenten zeigten sich gewisse Sättigungstendenzen, sagt Beat Schiffhauser, Finanz- und Konjunkturexperte der St.Galler Kantonalbank und ebenfalls Mitglied des Konjunkturboards. Während der Pandemie hatten viele Leute gerade im Heimbereich investiert. Jetzt, mit dem Ende der Homeoffice-Pflicht, sinke hier der Bedarf. Gleichzeitig steigen die Preise und auch Konsumenten spüren bei verschiedenen Gütern Lieferengpässe.

70 Prozent spüren Lieferengpässe

Alessandro Sgro, Chefökonom IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Herausforderungen, die auch die Industrie spürt. Auch hier fehlen Vorprodukte wie elektronische Komponenten. Und auch hier kosten diese im Einkauf immer mehr. Gerade die Ostschweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie spürt diesen Mangel: 70 Prozent der Unternehmen in der Region St.Gallen-Appenzell geben in der Unternehmensumfrage an, von einem Mangel betroffen zu sein, gesamtschweizerisch sind es nur 54 Prozent. Und trotzdem verbesserte sich die Geschäftslage nicht nur auf dem Bau und in der Finanzbranche, sondern auch in der Industrie.

«Diese positive Einschätzung ist erstaunlich.»

Die Ostschweizer Wirtschaft scheine Wege gefunden zu haben, diesen Herausforderungen zu begegnen. Für Sgro ist deshalb klar: Ohne die Mangellage wäre die Stimmung bei den Ostschweizer Unternehmen noch besser, sie könnten die Produktion noch weiter erhöhen. Denn Auftragsbestände und Bestelleingänge seien weiterhin hoch.

Die Ostschweizer Unternehmen schätzen die Geschäftslage weiterhin sehr positiv ein.

Personal dringend gesucht

«Am meisten mangelt es im Moment aber an Arbeitskräften», sagt Sgro. Unternehmen aller Branchen geben an, ihr Personalbestand sei angemessen oder zu tief. Gerade in der Industrie und im Grosshandel wollen viele Unternehmen Personal aufbauen. Doch Personal ist nicht leicht zu finden. 30 Prozent der Industriebetriebe in der Region St.Gallen-Appenzell beklagen in der Umfrage der KOF-ETH, die dem Bericht des Konjunkturboards zugrunde liegt, einen Mangel an Arbeitskräften. Auf dem Bau liegt der Anteil bei 40 Prozent, im Grosshandel bei 25. So ausgeprägt sei der Personalmangel noch nie gewesen, ergänzt Schiffhauer.

«Dabei werden nicht nur qualifizierte Fachkräfte gesucht, es fehlt auch weniger qualifiziertes Personal.»

Normalisierung noch in diesem Jahr?

Währenddessen dürfte in den nächsten Monaten die Nachfrage weiter hoch bleiben. Bestehen bleiben bis auf weiteres auch die Lieferengpässe, gerade bei Chips. «Es gibt zwar Investitionen in Produktionskapazitäten, auch in Europa. Das wirkt sich aber nicht so schnell aus», sagt Beat Schiffhauer. Trotzdem gebe es Anzeichen dafür, dass sich die Situation in verschiedenen Bereichen noch dieses Jahr normalisiere.

Unklar sei auch, wie der drohende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Situation beeinflusse, sagt Schiffhauer weiter. «Die Preise für Öl und Gas sind gestiegen. Die Krise hat aber auch viel Spekulation angezogen.»

Ostschweizer Konjunkturboard Monatlich befragt die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) Unternehmen aus der ganzen Schweiz über ihre Geschäftslage. Die Ostschweizer Resultate dieser Umfrage analysiert seit vergangenem Jahr das Ostschweizer Konjunkturboard. Federführend sind dabei die IHK St.Gallen-Appenzell, die von Chefökonom Alessandro Sgro und Jan Riss vertreten wird, und die St.Galler Kantonalbank. Sie wird in dem Gremium von Caroline Hilb, Leiterin Anlagestrategie und Analyse und Konjunkturexperte Beat Schiffhauer vertreten. Ergänzt wird das Konjunkturboard von Karin Jung, Chefin des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen und Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau. (ken)