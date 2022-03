KONJUNKTUR Ostschweizer Wirtschaft spürt hohe Energiepreise Die Folgen des Krieges haben die konjunkturelle Aussicht verändert, schreibt das Konjunkturboard Ostschweiz. Trotz höherer Energiepreise rechnet es aber weiterhin mit einer positiven Entwicklung. Kaspar Enz 25.03.2022, 11.30 Uhr

Gerade die Industrie dürfte die höheren Energiepreise spüren. Bild: PD

Die russische Invasion in die Ukraine werde an der Ostschweizer Wirtschaft nicht spurlos vorübergehen, schreibt das Konjunkturboard Ostschweiz in einer Mitteilung. Gerade der Preisanstieg bei Energie und Rohstoffen betreffe auch die Unternehmen. Der starke Franken könne den Anstieg etwas dämpfen. Aber gerade Transportfirmen und energieintensive Industrien würden die Kostensteigerung spüren.