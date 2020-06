«Komplette Saison verloren»: Die Coronakrise hat die Textilindustrie mit voller Wucht getroffen – auch Ostschweizer Unternehmer verzeichnen Verluste Nach einem schwierigen Vorjahr hatte die Textil- und Bekleidungsindustrie gerade wieder etwas Zuversicht gefasst. Doch der Januar entpuppte sich als Strohfeuer. Dann schlug das Virus zu, und das Schlimmste betreffend Aufträgen und Export dürfte der Branche erst noch bevor stehen. Ein Lichtblick sind Innovationen. Thomas Griesser Kym 03.06.2020, 05.00 Uhr

Swiss Textiles sieht die hiesige Branche in «eine existenziell bedrohliche Krise» geraten. Bild: Michel Canonica

«Die Bekleidungsindustrie hat eine komplette Saison verloren und wird diesen Verlust in den Folgemonaten nicht kompensieren.» Das sagt Burghard Schneider, Chef des Textilveredlers Cilander in Herisau. Hinzu komme, dass auch «der Bedarf an industriellen Textilien schwach» sei, dies wegen Stillständen beispielsweise in der Autoproduktion. Fazit aus Schneiders Sicht:

«Für Cilander ist das zweite Quartal 2020 praktisch verloren und entgangene Umsätze werden kaum über den Rest des Jahres aufgeholt.»

Cilander-Chef Burghard Schneider. Bild: PD

Schneiders Urteil passt ins Bild, das der Verband Swiss Textiles in seinem jüngsten Frühlingskonjunkturbericht zeichnet. Nach einem schwierigen vergangenen Jahr hatte die Branche vermeintlich gerade noch die Kurve gekriegt. Kapazitätsauslastung, Geschäftslage und Auftragsbestand im Schlussquartal 2019 gaben Anlass zur Zuversicht und im Januar dieses Jahres erreichten die Textilexporte nach fünf rückläufigen Quartalen in Serie immerhin eine Stagnation. Doch seither hat die Coronakrise ihren Lauf genommen. Swiss Textiles beschreibt es so:

«Nun ist die Branche in eine existenziell bedrohliche Krise geraten.»

Die Beurteilung der Geschäftslage hat ins Negative gedreht

Grafik 1

Zwar schlug die Pandemie im ersten Quartal noch nicht auf die Kapazitätsauslastung durch (siehe Grafik 1), doch stürzte im März die Bewertung der Geschäftslage ab (siehe Grafik 2). Demnach beurteilten 23 Prozent der befragten Textil- und Bekleidungsfirmen ihre Geschäftslage als schlecht und lediglich 7 Prozent als gut, womit der Saldo auf -16 stürzte und damit ins Negative.

Grafik 2

Siegfried Winkelbeiner, Chef der Schoeller Textil. Bild: PD

Der Auftragsbestand büsste die Verbesserungen der ersten beiden Monate im März wieder komplett ein (siehe Grafik 2). 39 Prozent der Betriebe beurteilten ihren Auftragsbestand als zu klein, nur 2 Prozent als zu gross.

Auftragseinbruch «in praktisch allen Märkten»

«Wir müssen einen signifikanten Auftragsrückgang zur Kenntnis nehmen.»

Das sagt Siegfried Winkelbeiner, Chef der Schoeller Textil AG, die in Sevelen 200 Mitarbeitende beschäftigt. Das Unternehmen sei direkt betroffen als Zulieferer von Branchen wie Outdoor, Freizeit oder Wintersport, die keine gute Wintersaison gehabt hätten und dann massiv von den Massnahmen gegen die Pandemie eingeschränkt worden seien. Konstanter ist der Geschäftsgang laut Winkelbeiner bei Textilien für Schutzbekleidung zum Beispiel für Rettungsdienste, Polizei, Militär oder Töfffahrer.

Schneider sagt, bei Cilander, die 200 Angestellte hat, habe der Geschäftsgang bis März dem Plan entsprochen, doch im April und Mai seien die Aufträge massiv eingebrochen und zwar «in praktisch allen Märkten», sowohl im Bekleidungssektor als auch bei technischen Textilien. Das Unternehmen sichere die Liquidität durch striktes Kosten- und Liquiditätsmanagement und habe unverzüglich Kurzarbeit eingeführt. Ähnlich äussert sich Winkelbeiner: Abhängig vom Auftragseingang «nutzen wir auch die Möglichkeit von Kurzarbeit».

Bestellungen und Exporte dürften weiter nachgeben

Grafik 3

Mit dem Minus der Schweizer Textilexporte von 3,9 Prozent auf 309 Millionen Franken im ersten Quartal 2020 hat die Branche sechs negative Quartale aneinandergereiht (siehe Grafik 3). Die Bekleidungsausfuhren sanken, bereinigt um Rückwaren, um 4,9 Prozent auf 209 Millionen. Swiss Textiles schreibt:

«Die Zahlen des ersten Quartals zeigen uns nur den Anfang der Krise.»

Die Aussichten der Branche «für die kommenden drei Monate sind düster». So erwarteten im März die Hälfte der befragten Betriebe eine Abnahme der Bestellungen und drei Viertel einen weiteren Exportrückgang. Damit liegen die Erwartungen noch unter dem Niveau, auf das sie gefallen waren, nachdem die Nationalbank im Januar 2015 den Euromindestkurs aufgehoben hatte.

Druck auf die Margen und mit Hochdruck an Innovationen

Verschlechtert haben sich auch die Einschätzung hinsichtlich der Entwicklung der Margen und 28 Prozent der Firmen rechnen mit geringerer Beschäftigung. Im März betrug die Arbeitslosenquote in der Textil- und Bekleidungsindustrie 3,7 Prozent nach 3 Prozent vor Jahresfrist. Die Branche beschäftigt in Vollzeitstellen gerechnet hierzulande gut 12'000 Mitarbeitende.

Winkelbeiner sagt, Schoeller Textil arbeite mit Hochdruck an neuen Produkten. Dazu gehörten auch Gewebe für textile Schutzmasken, die Schoeller gemeinsam mit dem St.Galler Stickereiunternehmen Forster Rohner entwickelt hat. Viele andere Textiler haben ebenfalls solche Masken im Programm. Cilander beispielsweise kooperiert dafür mit der Zuger Hygienetechnologiefirma Livinguard.

Konsumenten halten sich mit Einkäufen zurück

Auf einen Ausblick verzichtet Siegfried Winkelbeiner:

«Man kann keine seriöse Prognose zur Entwicklung in den nächsten Monaten abgeben.»

Burghard Schneider sagt diesbezüglich, in Abhängigkeit der Infektionszahlen und Lockerungen der Coronarestriktionen gehe Cilander im dritten und vierten Quartal von einer Erholung aus. Dies allerdings auf einem schwächeren Niveau gegenüber Vorjahr, weil Schneider eine Kaufzurückhaltung der Konsumenten sieht.

Verunsicherung ist gross und weit verbreitet

Carl Illi, Präsident von Swiss Textiles sowie Inhaber der CWC Textil und der Münchwiler Swisstulle. Bild: PD

«Die Lage ist mit sehr hohen Unsicherheiten verbunden, sowohl auf Lieferanten- wie auch auf Kundenseite», weiss auch Carl Illi, Präsident von Swiss Textiles sowie Inhaber der Zürcher CWC Textil AG und der Swisstulle AG in Münchwilen. «Die Märkte waren bereits vor Ausbruch der Coronakrise rezessiv und umkämpft. Die Coronakrise spürten wir deshalb sofort», sagt Illi im Konjunkturbericht. Auch brauche ein Wiederhochfahren nach der Krise Zeit:

«Die ganze textile Kette wurde durchgerüttelt.»

Andere Textilunternehmer sehen das ähnlich. Mehrere angefragte Patrons wollen sich mit Verweis auf die verzwickte Lage momentan gar nicht äussern. Ein Unternehmer beispielsweise schreibt, dass «ich in der aktuellen Situation kein öffentliches Statement abgeben möchte, da unsere Mitarbeitenden aufgrund der Krise stark verunsichert sind».