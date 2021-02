SCHRECKLICHE SKIFERIEN! SCHRECKLICH? Pistengaudi im Hudelwetter und ohne Apostel Alain Skifahren und weder der eidgenössische Gesundheitsapostel noch sein Kumpel Petrus spielen mit? Doch das geht. Und wie! Thomas Griesser Kym 06.02.2021, 05.00 Uhr

Skifahren im Coronawinter. Und die Maske fährt stets mit

Bild: Michel Canonica

Also sind wir in den Skiferien gewesen. Vor einer Woche. Entgegen der dringlichen Empfehlung des eidgenössischen Gesundheitsapostels. Hatte Alain Berset zunächst gebetsmühlenhaft betont, Skifahren finde im Freien statt, wo die Ansteckungsgefahr gering sei, änderte sich seine Wortwahl, als er sah, wie die Massen an schönen Wochenenden in die Berge und auf die Pisten strömen. «Ich habe meine Skiferien annulliert», tönte Berset, und in seinem Tonfall schwang die Ermahnung mit, wenn selbst der Apostel aufs Freizeitvergnügen verzichten könne, dann werde das gemeine Volk dieses Opfer wohl auch bringen können.

Können schon, wollen weniger. Und so fanden wir uns alsbald auf den Abfahrten im Unterengadin und dachten: Hätten wir mal bloss die Botschaft des Apostels erhört. Denn kurz gesagt: Es waren die schrecklichsten Skiferien ever! Die Restaurants und viele Läden geschlossen, die Bergbeizen lediglich mit Take-away, das Mineralbad ausser Betrieb, den Maskenlumpen stets im Gesicht. Und dann das Wetter. Wind und Wolken, Schnee­treiben und Schneeregen, und zuletzt Neuschnee en masse auf und neben den Pisten, worauf viele wegen Lawinengefahr gesperrt wurden. Als hätte sich der Apostel Alain mit dem Apostel Petrus verschworen, um den Wintersportfreunden die Freude so richtig zu vergällen. Die schrecklichsten Skiferien ever eben.

Die Schrecklichsten? Gemach: Es waren richtig geile Ferien! Anders als vor Corona, gewiss, aber geil. Weil wir im Hotel dank weniger Gäste als üblich nach Strich und Faden verwöhnt und umsorgt wurden, am Abend an einer reich gedeckten Tafel Platz nehmen durften und in der Hotelbar nicht wie sonst um einen Sitzplatz kämpfen mussten, sobald die Pianistin aufspielte. Weil die Bündner entgegen der Weisung des Apostels in den Bergbeizen die Terrassen offen liessen, sodass die hungrigen Schneesportler zum Essen absitzen konnten. Weil wir nun wissen, dass eine heisse Gerstensuppe in der Weite der Natur auch bei Schneefall ein Genuss ist. Und weil man die Zeit, in der man sich gerne im Mineralbad erholen würde, mit Gesellschaftsspielen totschlagen kann. Oder besser gesagt könnte. Falls wir den Kindern nicht ausnahmsweise erlaubt hätten, Smartphones und Tablets mitzuschleppen.