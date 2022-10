Trotz Bahnchaos: Warum Fliegen nach Deutschland falsch ist

Kommentar Trotz Bahnchaos und weiterem Abbau von Direktzügen: Darum ist es falsch, nach Deutschland zu fliegen Weil so viele Züge aus Deutschland verspätet sind, reduzieren die SBB das Angebot an Direktzügen auf den nächsten Fahrplanwechsel. Das ist ärgerlich, aber die Reise mit der Bahn bleibt die richtige Wahl. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Nach Deutschland mit dem Zug: Mühsam, aber die richtige Wahl. Imago

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen: Das Zitat von Matthias Claudius ist 200 Jahre alt, aber mit Blick auf die Deutsche Bahn (DB) topaktuell. Verspätete Züge, Ausfälle und Anschlussbrüche gehören bei den ICE zum Alltag. Das hat Folgen für die Schweiz: Ab Dezember fahren weniger Züge aus Chur, Landquart und Zürich nach Deutschland. Das haben die SBB und die DB gemeinsam entschieden.

Die Massnahme ist ärgerlich: Jedes Umsteigen vergrault potentielle Bahnkundinnen und -kunden. Andererseits werden so Verspätungen aus Deutschland nicht ins hiesige Bahnnetz übertragen, und so paradox es klingt, hat die Situation etwas Gutes. Die ICE-Züge sind nämlich auch deshalb so oft verspätet, weil im deutschen Bahnnetz gerade so viel gebaut wird. Das ist Voraussetzung dafür, dass in einigen Jahren das Angebot ausgebaut werden kann und die Züge wieder pünktlich verkehren.

Ein Grund, auf das Flugzeug umzusteigen, ist das Wegfallen der Direktzüge nicht. Auch die Airlines sind nicht vor Pannen gefeit (oder vor Streiks, die nun selbst bei der Swiss drohen). Mit Blick auf den Klimawandel dürfen Kurzstreckenflüge auf Verbindungen, auf denen die Bahn eine Alternative bietet, zudem keine Option sein.

Mit einer Reiseplanung, die in Deutschland Umsteigezeiten von mindestens einer Stunde vorsieht, einer guten Lektüre und etwas Geduld ist die Bahnfahrt sowieso viel bequemer – und im Zweifelsfall hat man danach etwas zu erzählen.

