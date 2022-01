Grossauftrag für Tram-Trains: Eine dicke Chance für Stadler

Kommentar Stadler zieht Vier-Milliarden-Auftrag an Land – das ist eine dicke Chance für das Unternehmen Der Grossauftrag für Tram-Trains für ein halbes Dutzend Kunden zeigt: Stadler hat die richtigen Produkte für Kunden und Fahrgäste. Das ist auch dringend nötig, um das Unternehmen in Schwung zu halten. Thomas Griesser Kym 17.01.2022, 17.58 Uhr

Ist in Fahrt: Stadler Verwaltungsratspräsident und Interimschef Peter Spuhler. Bild: Urs Bucher (Bussnang, 5. März 2020)

Mit schnellen Strassenbahnen für gleich ein halbes Dutzend Verkehrsgesellschaften in Deutschland und Österreich hat Stadler einen Milliardenauftrag an Land gezogen. Die Bestellung ist aus mehreren Gründen eine gute Nachricht für das Unternehmen von Patron Peter Spuhler.

Erstens ist Stadler trotz dicker Auftragsbücher stets auf Nachschub angewiesen. Nur so kann Spuhler sein mittlerweile auf ein Dutzend Fabrikations- und zahlreiche Servicestandorte gewachsenes Firmenimperium mit 13'000 Mitarbeitenden permanent auslasten. Und nur so gelingt es, im Wettbewerb mit der beinharten Konkurrenz aus Ost und West weiterhin an der Spitze mitzumischen.

Zweitens verringert Stadler mit jedem Auslandsauftrag ein Stück mehr seine nach wie vor erhebliche Abhängigkeit vom Heimmarkt Schweiz und den SBB. Drittens ist der jüngste Erfolg langfristiger Natur. Allein die zunächst fest bestellten 246 Tram-Trains geben zehn Jahre Arbeit. Hinzu kommt die Chance, dass eine Option auf bis zu 258 weitere Fahrzeuge eingelöst wird. Und mit der Instandhaltung, die als lukrativer gilt als der Schienenfahrzeugbau, bindet Stadler die Kunden über 30 Jahre an sich.

Viertens, und das ist womöglich der wichtigste Punkt: Mit den Tram-Trains bietet Stadler für den öffentlichen Verkehr ein zukunftsfähiges Modell. Statt mit Postauto oder Zug aus der Agglomeration oder aus Gemeinden im weiteren Umland ins Stadtzentrum zu reisen und dort, zwecks Feinverteilung der Passagiere, am Bahnhof auf Tram oder Stadtbus umzusteigen, gelangt man mit Tram-Trains direkt und zügig an zahlreiche Haltestellen in der Innenstadt und wieder hinaus.

Den Grossauftrag für Stadler und den Einsatz der Tram-Trains werden auch andere Verkehrsgesellschaften und Behörden genau beobachten. Bewährt sich das System im grossen Stil, ist dies für Stadler eine gute Voraussetzung für weitere Bestellungen in diesem Segment.