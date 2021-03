Kommentar Luftseilbahn im Oberthurgau: Kein Aprilscherz, sondern eine Luftnummer mit Charme Eine Seilbahn von Arbon nach Freidorf? Das innovative Projekt hat eine Chance verdient. Jetzt hängt alles von einer breiten Akzeptanz ab. Stefan Borkert 25.03.2021, 18.59 Uhr

Hierzulande befördern Seilbahnen in der Regel Wanderer oder Skifahrer Berge hinauf und hinunter. Teils werden auch kleinere Strecken innerorts bewältigt. In Südamerika oder in Moskau kommen Seilbahnen auch als ÖV zum Einsatz, Tendenz steigend. Sehr oft ist Bahn- und Seiltechnik aus der Ostschweiz dabei. Fatzer aus Romanshorn oder bei autonomen Bahnen etwa die Bartholet Maschinenbau AG aus Flums. Und es gibt noch weitere. Die Spezialisten für ein Projekt wie die Arbobahn hat man also direkt vor der Haustüre. Und das ist vielleicht ein Grund dafür, warum man die Idee zweimal anschauen muss, denn sie ist kein Aprilscherz, wie manche zunächst vermutet haben.