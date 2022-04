Kommentar Starkes Zeichen der Bodenseeregion IHK am Bodensee fordern ein Ende der Unsicherheit wegen dem Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die IHK am Bodensee wollen endlich wieder stabile Rahmenbedingungen für den grenzüberschreitenden Handel. Tobias Garcia

Es ist Druck auf dem Kessel, und den sollen Bern und Brüssel zu spüren bekommen. Am Bodensee haben sich alle IHK zusammengetan und schlagen Alarm. Sie haben eine Erklärung verfasst, wonach es endlich zur Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU kommen soll. Längst sind auch die deutschen und österreichischen IHK der Ansicht, dass das Schwarz-Peter-Spiel beendet werden muss. Das ist ein starkes Zeichen aus der Bodenseeregion.

Was in Brüssel und in Bern theoretische Verhandlungsmasse ist, ist hier am Bodensee tagtäglich Realität. Hiesige Unternehmen gründen Firmen im EU-Ausland, in Liechtenstein, Süddeutschland oder Österreich. Das kostet Geld, und ausserdem müssen Firmengeheimnisse dann gleich an zwei Orten gelagert werden. Für manch Unternehmen ein Unding, besonders auch finanziell. Das Scheitern nach sieben Jahren am Verhandlungstisch kommt die Ostschweizer Unternehmen teuer zu stehen.

Ein florierender Handel braucht Stabilität. Rechtsunsicherheiten, Hängepartien und auslaufende Verträge sind Gift, nicht nur für die Wirtschaft, auch für die Forschung. Berechtigte Hoffnung auf eine rasche Lösung gibt es allerdings nicht. Welchen Stellenwert die Schweiz auf der Brüsseler Agenda hat, zeigt, dass Aussenminister Cassis jüngst von hohen Beamten empfangen wurde. Derer gibt es in Brüssel allerdings mehr als genug. Kommt es in ferner Zukunft dann doch wieder zu Verträgen, werden die Unternehmen rund um den Bodensee in ihrer eigenen pragmatischen Art vermutlich längst selbst Lösungen gefunden haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen