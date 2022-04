Konsolidierung als Chance für Schweizer Stickmaschinen

Kommentar Eine Chance für Schweizer Stickmaschinen Dass bei Saurer mit dem Ausstieg aus dem Stickereigeschäft eine Ära endet, mag man bedauern. Oder als ermutigendes Zeichen begreifen, dass der Werkplatz Schweiz Vertrauen geniesst bei hiesigen Industriefirmen. Thomas Griesser Kym 08.04.2022, 05.00 Uhr

Der Stickmaschinenhersteller Lässer aus Diepoldsau produziert in der Schweiz. Und nur in der Schweiz. Bild: PD

Mit dem Übergang der Saurer-Stickmaschinen an Lässer finden Wissen und Erfahrung aus über 200 Jahren zueinander. Dabei ist Saurer in diesem Geschäft im Thurgau weitaus länger aktiv gewesen als es der Rheintaler Rivale ist. Traditionalisten mögen darum den Ausstieg Saurers aus den Stickmaschinen bedauern.

Die Besinnung auf Traditionen allein ist hingegen ein schlechter Ratgeber, wenn es um die Zukunftsfähigkeit von Firmen und ihres Geschäftsmodells geht. Fakt ist: Saurer fokussiert in der Garnverarbeitung seit einiger Zeit aufs Spinnen und Zwirnen, zudem auf Software und Komponenten für Textilmaschinen. Die Stickmaschinen fristeten je länger je mehr ein kümmerliches Nischendasein im Konzern. Und 2019 wurde mit der Verlagerung der Maschinenmontage von Arbon nach China gar der Abschied eingeläutet vom Werkplatz Schweiz. «Swiss made» sieht anders aus.

Vor diesem Hintergrund ist die Konzentration der Schiffchenstickmaschinen bei Lässer eine Chance. Das familiengeführte Unternehmen konzentriert sich ganz auf diese Grossmaschinen, entwickelt und fertigt einzig am Standort Diepoldsau. Kurzum: Die Familie Lässer und ihre Mitarbeitenden haben alles Interesse daran, mit den Stickmaschinen erfolgreich zu wirtschaften. Dass als Folge Saurers Montage von China in die Ostschweiz zurückkehrt, ist ebenso ermutigend. Es zeigt das Vertrauen Lässers in den hiesigen Werkplatz. Und es schafft Rechts­sicherheit, weil in China der Schutz geistigen Eigentums ein veritabler Papiertiger ist.