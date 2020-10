Kobalt und Seltene Erden aus ausgedienten Lithiumbatterien zurückgewinnen: So will Gossauer Unternehmen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen In der Wiederverwertung von Elektroschrott spielt die Solenthaler Recycling AG eine Pionierrolle. Nun spannt das Gossauer Unternehmen auch in der zweiten Runde des Swico-Innovationsfonds mit diesem zusammen. Es geht um die Rückgewinnung von Metallen aus Mini-Lithiumbatterien. Thomas Griesser Kym 30.10.2020, 05.00 Uhr

Ein Hängekran krallt sich Elektroschrott bei Solenthaler Recycling in Gossau. Bild: Urs Bucher

Im April 2020 hat der Swico-Innovationsfonds ein Forschungsprojekt der Solenthaler Recycling AG in Gossau mit 60'000 Franken unterstützt. Dabei geht es darum abzuklären, ob sich bei der Wiederverwertung von Mini-Lithiumbatterien das Metall Kobalt zurückgewinnen lässt. Solenthaler ist seit 1992 im Recycling von Elektro- und Elektronikschrott aktiv.

Mittlerweile haben die Tests bei Solenthaler gezeigt: Die Rückgewinnung des Kobalts ist grundsätzlich machbar. Mehr noch: Die Tests haben laut Mitteilung aufgedeckt, dass im Mahlgut, das bei der Rückgewinnung entsteht, neodymhaltige Magnete enthalten sind.

Der Fonds legt noch einen Batzen drauf

Neodym gehört zu den Metallen der Seltenen Erden. Deren Rückgewinnung geniesst laut einer Studie des Bundesamts für Umwelt aus dem Jahr 2011 und dem erläuternden Bericht zum neuen Entwurf der Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (VREG) Priorität.

Deshalb soll nun vertieft abgeklärt werden, ob und wie die Rückgewinnung beider Rohstoffe – Kobalt und Neodym – vertretbar ist. Dazu hat der Swico-Innovationsfonds in einer zweiten Runde einen zusätzlichen Unterstützungsbeitrag von 24'000 Franken gewährt. Resultate werden Anfang 2021 erwartet.

Dreckiges Geschäft im Südosten des Kongos

Kobalt spielt eine wichtige Rolle beispielsweise in Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos. Und weil die Elektromobilität laufend zunimmt, steigt auch der Bedarf an Kobalt. Neue Bergbauprojekte sind teuer und langwierig, und das Risiko, nichts zu finden, ist hoch.

Besser stehen die Chancen auf Funde dort, wo die Hälfte der bekannten Kobalt-Reserven vorkommen, im politisch instabilen Südostkongo. Dort aber sind Projekte kaum ohne illegale Mittelsmänner und lokale Milizen möglich, und immer wieder machen Berichte über Ausbeutung, Kinderarbeit und Umweltverschmutzung die Runde.

Seltene Erden sind begehrte Metalle

Zu den Metallen der Seltenen Erden zählen 17 chemische Elemente. Grösster Produzent Seltener Erden ist China. Aber auch in Australien oder den USA finden sich bedeutende Lagerstätten. Selten sind die Metalle insofern, als grössere Lagerstätten wirtschaftlich ausbeutbarer Mineralien tatsächlich selten sind.

Seltene Erden werden in vielen Schlüsseltechnologien eingesetzt. Neodym wird in Legierung mit Eisen und Bor zur Herstellung von Dauermagneten verwendet. Diese Neodym-Magnete werden in Elektromotoren oder in Generatoren von Windkraftanlagen eingesetzt.

Bald geht's los mit dem Tonerprojekt

Im April 2020 hat der Swico-Innovationsfonds auch schon ein anderes Projekt von Solenthaler mit 240'000 Franken unterstützt. Dabei geht es um das Recycling tonerhaltiger Bauteile. Diese müssen momentan ins Ausland exportiert werden. Die neue Anlage bei Solenthaler zum nachhaltigen und CO 2 -freundlicheren Recycling ist im Bau und soll im November 2020 den Testbetrieb aufnehmen. Firmenchef Christoph Solenthaler:

«Mit dieser Anlage reduzieren wir die Abhängigkeit vom Ausland und stellen sicher, dass der Tonerstaub korrekt und sicher entsorgt wird.»

Gleichzeitig könne man aus den Bauteilen ein Optimum an Kunststoff, Eisen und weiteren Metallen für die Wiederverwertung gewinnen.

Wiederverwerten statt wegschmeissen

Der Swico-Innovationsfonds wurde 2019 geschaffen, im Interesse der Umwelt sowie der Konsumenten, Hersteller und Importeure elektrischer und elektronischer Geräte die Quantität und Qualität des Recyclings von Altgeräten zu erhöhen.

Hinter dem Fonds steht Swico Recycling, dem Rücknahmesystem für alte Elektro- und Elektronikgeräte. Dieses System wird seit 1994 betrieben. Seit damals wird in der Schweiz auf Neugeräte eine vorgezogene Recyclinggebühr erhoben zur Finanzierung des Recyclings der Geräte, der Wiederverwertung der Materialien und der Entsorgung des Restmülls und der Schadstoffe. Jährlich werden so 50'000 Tonnen Altgeräte verarbeitet.