1000 Teilnehmer am KMU-Tag

KMU-TAG Im Fall der Fälle: Auch KMU brauchen Rettungsboote Am KMU-Tag in der Olma-Halle ging es um Wendepunkte und gute wie schlechte Überraschungen. Kaspar Enz 22.10.2021, 19.45 Uhr

Rund 1000 Teilnehmer kamen an den KMU-Tag.

Benjamin Manser

Überraschungen ist sich die Wirtschaft nach den letzten eineinhalb Jahren gewöhnt. Das gilt auch für die Veranstalter des Schweizerischen KMU-Tags – fast in letzter Minute wurde dieser im letzten Jahr abgesagt. Am Freitag nun fanden sich wieder rund 1000 Wirtschaftsleute in der Olma-Halle ein, lauschten Referaten, assen, tranken und diskutierten, ohne Maske fast wie eh und je. Fast nur die Zertifikatskontrolle am Eingang erinnerte an die Pandemie.

Doch die Unternehmen spüren weiterhin Unsicherheiten. Das machte auch Tobias Wolf vom veranstaltenden KMU-Institut der HSG zu Beginn klar. Laut einer Umfrage unter den Teilnehmern habe die wahrgenommene Unsicherheit im Vergleich zu 2020 noch zugenommen, sagte er. Wichtigste Quellen der Unsicherheit sind Fachkräftemangel, Cybervorfälle und die Probleme in den Lieferketten.

Tobias Wolf vom KMU-Institut der Universität St.Gallen.

Benjamin Manser

Doch man hat sich unterdessen auch an viel neues gewohnt. «Wir zahlen kontaktlos, bestellen unser Essen digital», sagte Wolf. Sitzungen und Bewerbungsgespräche laufen schon routinemässig virtuell. «Ein guter Freund aus Deutschland führte sogar das Hochzeitsfest virtuell durch.»

Wendepunkt erreicht

Angestossen durch die Überraschung Anfang letzten Jahres veränderte sich die Welt in rasantem Tempo. «Auch bei uns arbeiten Leute heute von überall her.» Gleichzeitig erlebte das Regionale einen Boom, viele Unternehmen suchen Lieferanten in der Nähe. Für Wolf ist deshalb klar: «Wir sind an einem Wendepunkt. Nun stellt sich die Frage, ob wir den Aufbruch in die neue Ära schaffen, oder ob die Murmel wieder in die alte Normalität zurückrollt.» Wolf will den Aufbruch wagen und mit ihm 60 Prozent der befragten Teilnehmer. Nur rund 15 Prozent wollen die alte Welt zurück.

Konrad Hummler ortet eine Spaltung der Gesellschaft.

Benjamin Manser

Etwas weniger überschwänglich ob all der Veränderungen zeigte sich Konrad Hummler in seinem Referat. Die neue Ära sieht, nach einem Blick ins Publikum, für ihn so aus: «Man trägt als Mann keine Krawatte mehr.» Und die von der Pandemie angestossenen Veränderungen stimmen ihn nicht nur optimistisch. Er ortet eine Spaltung der Gesellschaft, eine gehässige Stimmung. Die Wirtschaft wurde zwar gerettet. «Doch mit welchen Nebenwirkungen?» Staatsschulden steigen, es drohe Inflation.

Dabei sei die Pandemie selbst nicht mal wirklich eine Überraschung gewesen. «Seit der Schweinegrippe wusste man, dass so etwas passieren könnte», sagte Hummler. Die Überraschung sei gewesen, dass zu Beginn Masken fehlten und die Lockdowns zu spät kamen. Er ortet das Titanic-Problem: «Zu viel Sorglosigkeit und Überheblichkeit an der Spitze», sagte Hummler – und zu wenig Rettungsboote.

Freunde sind wichtiger als Versicherungen

Auch Unternehmen müssten sich deshalb fragen, wo im Fall der Fälle ihre Rettungsboote seien. Finanzielle Polster helfen in einer Krise immer, sagte er. Ein anpassungsfähiges Unternehmen komme leichter durch turbulente Zeiten, aber auch kollektiven Sicherungssystemen gelte es, Sorge zu tragen, meint Hummler. Wichtig seien aber Freunde. Für diese müsse man aber kein Geld aufwenden, sondern Zeit. «Überlegen Sie sich also gut, wie Sie Ihren Tag verbringen», riet er – und mit wem. Die Familie seien wohl die wichtigsten Freunde.

Gerade in der Katastrophe, wie Hummler im Gespräch mit Moderatorin Steffi Buchli verriet. 2012 wurde die St.Galler Privatbank Wegelin, deren geschäftsführender Partner er damals war, notfallmässig an Raiffeisen verkauft. Gleichzeitig war Hummler auch gesundheitlich in einer Krisensituation. Dies und die Sorge um die Familie rückte damals in den Vordergrund, überdeckte die Krise der Bank. «Das hat mich gerettet.»

Plötzlich Gemeindepräsident

Gemeindepräsident Christian Jott Jenny. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Von positiveren Überraschungen konnte Christian Jott Jenny berichten. Musiker, Kulturunternehmer und seit drei Jahren eher unverhofft Gemeindepräsident von St.Moritz. In einem heiteren Rundumschlag verglich er Unternehmen mit Gemeinden. Und lud Konrad Hummler beim Gespräch zum Kaffee ein. «Kaffeekochen ist auf dem Amt unsere Kernkompetenz.»

Hummler muss sich allerdings sputen. Denn Jenny setzt sich im Engadin für Gemeindefusionen ein. «Jetzt noch aus einer starken Position, nicht aus der Not.» Damit schaffe er sich bei den Wählern aber wenig Freunde. «Deshalb werde ich wahrscheinlich auch nicht wiedergewählt.»