KMU-Studie: In der zweiten Welle steht die Solidarität auf dem Prüfstand Die Coronakrise hat drastische Auswirkungen auf viele Unternehmen. Trotzdem kamen viele KMU mit positiver Stimmung durch die erste Welle, ergibt eine Studie des KMU-Instituts der HSG. Die zweite Welle bringt aber mehr Unsicherheit.

Mitarbeitende der Gastronomiefirma Pfefferbeere arbeiten mit Maske im Büro. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Coronakrise und die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie stellen viele KMU vor Herausforderungen: Manche mussten den Betrieb vorübergehend einstellen oder Mitarbeitende in Kurzarbeit schicken. Manche mussten ihr Geschäft neu erfinden. Alle belastet die Unsicherheit: über den weiteren Verlauf der Pandemie und die Massnahmen, ob Lieferungen oder Kunden ausbleiben.

Mehrheit rechnet mit Umsatzeinbruch

Einen Hinweis darauf, wie die Schweizer KMU-Landschaft die Krise bislang meisterte, liefert eine Studie des KMU-Instituts der Universität St.Gallen. Befragt wurden die Unternehmer, die sich für den Schweizer KMU-Tag angemeldet hatten. Für über 60 Prozent von ihnen hatte Corona negative bis sehr negative Auswirkungen. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten rechnen mit einem Umsatzeinbruch in diesem Jahr. Für 10 Prozent ist die Gefahr, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, gross oder sehr gross. 44 Prozent beantragten Kurzarbeit für die Mitarbeitenden.

Krise hatte auch Gewinner

«Manche Unternehmen sind in existenziellen Nöten», sagt Projektleiter Tobias Wolf vom KMU-Institut. Auf manche Firmen kamen drastische Veränderungen zu. Aber Wolf hat nicht nur das überrascht. «Vielleicht liegt es an der Zusammensetzung der Befragten», sagt er. «Aber es scheint doch, auch eine positive Grundstimmung zu herrschen.» Mehr als ein Fünftel beurteilt die Auswirkungen der Krise als positiv. Fast so viele rechnen mit mehr Umsatz als im Vorjahr. Während 2 Prozent der Befragten Kündigungen aussprachen, stellten 9 Prozent neue Mitarbeitende ein. Profitieren könnten sicher gewisse Dienstleister, beispielsweise im IT-Sektor, sagt Wolf. «Auch andere Unternehmen, die sich schon vorher mit der Digitalisierung beschäftigten, waren wohl im Vorteil.»

Mit Wirgefühl zur Veränderung

Tobias Wolf Bild: Urs Bucher

Viele Befragte lobten aber auch die Mitarbeitenden und ihre Solidarität. Die Krise habe auch ein Wirgefühl gefördert. «Das hat vielen Unternehmen auch geholfen, auf die Krise zu reagieren», sagt Wolf. «Sie konnten beispielsweise Digitalisierungsprojekte vorantreiben, auf welche die Mitarbeitenden bisher noch skeptisch reagiert hätten.» Auch ihre Flexibilität und Agilität komme den KMU entgegen, wenn es darum gehe, auf Unsicherheit zu reagieren.

Und diese nimmt mit der zweiten Welle noch einmal zu. Das hat das Institut selber gemerkt. «Noch vor zwei Wochen glaubten wir, der KMU-Tag könne mit den Auflagen durchgeführt werden», sagt Wolf. Dann kam eine Verschärfung der Massnahmen, und der KMU-Tag, vorgesehen mit gegen 1000 Gästen auf dem Olma- Areal, wurde abgesagt.

Der Winter wird lang

Diese Unsicherheit sei nun allgegenwärtig. In manchen Branchen herrsche Hilflosigkeit, sagt Wolf. Die zweite Welle könnte die KMU deshalb härter treffen als die erste. «Man geht bereits geschwächt in die zweite Welle. Und der Winter ist noch lang.» Die Solidarität, die beim ersten Lockdown gelobt wurde, werde nun geprüft. «Beim ersten Lockdown war das Motto: Gemeinsam schaffen wir das», fasst Wolf zusammen. «Nun fragt man eher: Schaffen wir das wirklich?»