Migros-Klubschulen kämpfen um ihre Kurse mit Präsenzteilnahme

GESELLSCHAFT Corona und Digitalisierung als Spielverderber: Migros-Klubschule kämpft um ihre Kurse mit Präsenzteilnahme Onlinekurse nehmen zu, und Corona hat diesen Trend zur Digitalisierung noch beschleunigt. Das bekommen auch die Migros-Klubschulen zu spüren. Die Migros Aare hat angekündigt, drei Standorte zu schliessen. Noch nicht so weit geht die Migros Ostschweiz. Sie kann aber für die Zukunft nichts garantieren, und viel hängt davon ab, ob und in welchem Ausmass sie Kundinnen und Kunden der Klubschule zurückgewinnen kann. Thomas Griesser Kym 30.08.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch im Angebot der Migros-Klubschule: Pilates-Kurs. Bild: Getty

Eine Sprache lernen? Oder malen? Die Informatikkenntnisse auffrischen? Oder in einem Fitnesskurs den Homeofficespeck abtrainieren? All das und noch viel mehr ist möglich in den Migros-Klubschulen. Doch digitale Angebote nehmen laufend zu, und Corona hat diesen Trend noch befeuert. Resultat: Die Kursbuchungen bei den Klubschulen sind rückläufig.

Als Folge hat die Genossenschaft Migros Aare, die in den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn aktiv ist, kürzlich beschlossen, an drei Standorten ihre Klubschulen per Ende 2021 zu schliessen. Konkret werden in Biel, Wohlen und Zofingen die Lichter gelöscht.

«Aktuell keine Diskussion»

Sind ähnliche Pläne auch bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz ein Thema? Diese unterhält Klubschulen an neun Standorten: Arbon, Buchs, Chur samt Aussenposten Davos, Frauenfeld, Lichtensteig, Schaffhausen, St.Gallen, Wetzikon und Winterthur.

Migros-Ostschweiz-Sprecher Andreas Bühler sagt nach Rücksprache mit Heidi Bösch, Leiterin Personelles/Klubschule der regionalen Genossenschaft: «Über Schliessungen von Klubschulstandorten führen wir aktuell keine Diskussion.» Aber:

«Wegen der temporären Schliessungen und Einschränkungen in Zusammenhang mit Corona sind wir stark betroffen und können noch nicht sagen, wie sich die Marktsituation entwickelt.»

Dazu müsse man die «kommenden Monate und die Entwicklungen im 2022 abwarten».

Einbruch der Teilnehmerzahlen 2020 und 2021

Andreas Bühler, Sprecher der Migros Ostschweiz. Bild: PD

Konkret geht es laut Bühler darum, ob die Klubschulen wieder auf die Kundenzahlen von vor der Pandemie kommen oder ob die Verschiebung zu Onlineangeboten anhält. Klar ist: Corona hat die Klubschulen hart getroffen. 2020 zählten die Klubschulen der Migros Ostschweiz noch 42'000 Kursteilnehmende, und der Umsatz sank um einen Viertel. Für 2018 und 2019 spricht Bühler dagegen noch von jeweils 55'000 bis 60'000 Besucherinnen und Besuchern.

2021 sieht es nicht besser aus, wie Bühler sagt:

«Die Zahlen liegen immer noch sehr stark unter jenen von 2019, weil in der ersten Jahreshälfte als Folge der Coronabestimmungen viele Kurse ausgefallen sind.»

Und auch jetzt beobachte man, dass ehemalige Kursteilnehmende «sich sehr zaghaft wieder anmelden».

Gruppenerlebnis als Rettungsanker

Hoffnung macht der Migros, dass «das Interesse an Aus- und Weiterbildung steigt», wie Bühler sagt, und: «Wir wollen Kundinnen und Kunden zurückgewinnen.» Gleichzeitig aber wurde und wird im Zuge der Digitalisierung das Onlineangebot der Klubschulen laufend ausgebaut.

Gleichwohl geht die Migros Ostschweiz davon aus, dass auch Kurse am Ort weiterhin gefragt sein werden, denn, so sagt Andreas Bühler:

«Kurse mit Präsenzteilnahme haben dank des Gruppenerlebnisses und des direkten Austauschs eine ganz andere Qualität als Onlinekurse.»