Wirtschaftswissenschafter Axel Ockenfels im Interview über Klima

Klimadiskussion Wirtschaftswissenschafter sagt: «Ich mache mir Sorgen um das Klima» – und fordert Zölle auf Gas und Öl Sachlichkeit, Wissenschaft und mehr Lösungsansätze sollen die Klimadebatte bestimmen. Dazu gibt es ein Symposium in Konstanz und im Herbst in Romanshorn. Interview: Stefan Borkert Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Bei Friedrichshafen fegt eine Wasserhose über den Bodensee. Durch den Klimawandel könnten solche Ereignisse öfters und stärker stattfinden. dpa

Am Klimasymposium in Konstanz spricht auch der deutsche Wirtschaftswissenschafter Axel Ockenfels. Der Professor beschäftigt sich mit dem Verhalten von Menschen, dem Design von Märkten und Organisationen. Zu seinem Lehrstuhl an der Universität Köln gehört das weltweit grösste Laboratorium für Wirtschaftsforschung. Hier werden Fragen nachgegangen, wie kann Klimakooperation entstehen? Wie können Finanzmärkte diszipliniert werden? Welche radikalen Innovationen im Marktdesign werden durch die Digitalisierung ermöglicht? Wie sehen optimale Strategien in Auktionen und Verhandlungen aus? Wie können wir Staus vermeiden helfen? Wie kann der Strommarkt grüner werden? Welche Rolle spielt Fairness und Moral für Verhalten und ökonomisches Design? Ausserdem berät Ockenfels auch die deutsche Bundesregierung in solchen Fragen.

Haben Sie den Eindruck, dass die Klimawelt am Bodensee noch in Ordnung ist?

Axel Ockenfels: Am Bodensee ist es wunderschön und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier sein darf. Das ändert aber nichts daran, dass ich mir um das Klima Sorgen mache.

Beschleunigt der Krieg in der Ukraine den Ausstieg aus fossiler Energiegewinnung und die Etablierung alternativer klimafreundlicher Energie?

Für die nächste Zeit bin ich skeptisch. Wir erleben, dass der Gaspreis schneller steigt als der Kohlepreis, sodass sich in China, Indien und weltweit die Kohleverstromung beschleunigt. Das führt zu mehr Emissionen. Durch die Pandemie, die Kriegsfolgen und die Inflation wird die Welt ausserdem ärmer, sodass andere Herausforderungen in den Vordergrund rücken und die Bereitschaft sinken könnte, das Geld für Klimaschutz auszugeben. Langfristig könnte die Klimapolitik von dem vermehrten Streben nach Energiesicherheit und Diversifikation profitieren. Ob es aber wirklich so kommt, ist schwer vorherzusagen.

Macht es denn Sinn, wenn Länder wie die Schweiz oder auch Deutschland vorpreschen und dann auch Nachteile, also hohe Energiepreise mit allen Folgen wie Inflation, haben?

Der Klimawandel ist im Kern ein globales Kooperationsproblem und erfordert deswegen eine kluge kollektive Strategie. Einseitige Anstrengungen einiger reicher Länder, um die nationalen CO 2 -Emissionen zu reduzieren, sind zwar gut gemeint, aber sie ändern seit Jahrzehnten nichts daran, dass die globalen CO 2 -Emissionen fast ungebremst immer weiter steigen. Auch der Corona-Einbruch wird kaum einen Unterschied machen. Schon 2021 sind die globalen Emissionen wieder massiv angestiegen, und zwar um eine Menge, die weit über dem liegt, was die Schweiz und Deutschland zusammen insgesamt an CO 2 ausstossen.

Wirtschaftswissenschafter Axel Ockenfels spricht am Klimasymposium in Konstanz. Er sieht dringenden Handlungsbedarf. PD

Aber wir müssen doch handeln?

Ja, unbedingt. Doch es kommt für den Klimawandel auf die globalen Treibhausgasemissionen an, nicht auf die nationalen, und das Erreichen globaler Ziele erfordert andere Massnahmen als das Erreichen nationaler Klimaziele. Unilaterale Massnahmen können sich sogar als kontraproduktiv erweisen, nämlich dann, wenn schmutzige Produktion ins Ausland wandert oder wenn das eingesparte Öl oder Gas einfach in andere Regionen der Welt umgeleitet wird. In solchen Fällen subventionieren die Anstrengungen der Klima-Altruisten die CO 2 -Emissionen der Klima-Egoisten.

Was wäre denn eine kluge Klimapolitik?

Die wichtigste Einsicht ist, dass Kooperation eine reziproke, also gegenseitige, Verpflichtung erfordert. Reziprozität schützt Kooperationswillige vor Trittbrettfahrern und motiviert die Unwilligen, mitzuhelfen. Das gilt beim Abwasch in der WG genauso wie bei internationalen Handels- oder Abrüstungsabkommen. Leider verzichtet aber die Klimadiplomatie weitgehend darauf. Stattdessen setzt sie darauf, dass es gelingt, die Länder zu freiwilligen Beiträgen zum globalen Klimaschutz zu überreden. Das ernüchternde Ergebnis dieser Strategie kann man an der dramatischen Entwicklung der globalen CO 2 -Emissionen ablesen.

Gute Idee, aber ein Tropfen auf den heissen Stein: Die erste kommerzielle Anlage, die das Treibhausgas CO 2 aus der Luft filtert, steht auf dem Dach der Kezo-Kehrichtverbrennungsanlage in Hinwil. Die Anlage des Schweizer Unternehmens Climeworks soll pro Jahr 900 Tonnen CO 2 aus der Umgebungsluft abscheiden und in ein Gewächshaus leiten. Keystone / Branko De Lang

Sie beraten die deutsche Bundesregierung und Bundeskanzler Scholz in Fragen der Pandemie-, Klima- und Sanktionspolitik. Was macht er richtig und wo folgt er der Wissenschaft nicht?

Bundeskanzler Scholz hat im Rahmen der G7 den Vorschlag eines Klimaklubs auf die Tagesordnung gesetzt. Ein Klimaklub der Willigen ist eine Voraussetzung für globale reziproke Kooperation und daher ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Entscheidungen, die ich kritisch sehe. Ich glaube beispielsweise nicht, dass Deutschland seiner klimapolitischen Verantwortung am besten durch nationale jahres- und sektorscharfe CO 2 -Reduktionsziele gerecht wird. Ich sehe meine Aufgabe aber vor allen Dingen darin, Lösungen und Handlungsoptionen für die Politik zu entwickeln und so zu kommunizieren, dass sie überzeugen. Die Entscheidungen muss dann letztlich die Politik treffen und verantworten. Und das ist auch gut so.

Im Zusammenhang mit einer möglichen Gasmangellage schlagen Sie der deutschen Bundesregierung Auktionen für Gas vor. Läuft das?

Mit Gasauktionen sollen die Gasspeicher wieder gefüllt werden können. Pawel Supernak / epa

In dieser Woche ist in Deutschland die erste Auktion mit dem Ziel gestartet, die Gasspeicher aufzufüllen. Derzeit überlegen wir, wie wir in Deutschland Auktionen einsetzen können, um Unternehmen zu belohnen, die im Krisenfall auf Gaslieferungen verzichten, und wie die EU mit Auktionen ihren Gaseinkauf besser koordinieren kann. Das Interesse ist gross und der Austausch mit Politik und Regulierern intensiv.

Ein anderer Vorschlag, den Sie bereits früh publiziert haben, ist, dass auf Öl und Gas Importzölle erhoben werden, um damit den Krieg in der Ukraine nicht oder weniger mitzufinanzieren. Ist das besser als ein Embargo?

Es gibt zwei Klassen von Massnahmen, mit denen die Energieeinnahmen Putins reduziert werden können. Die eine reduziert Importe. Das Problem: Ein vollständiger Importstopp könnte zu grossen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verwerfungen führen. Auch bei einem teilweisen oder schrittweisen Importstopp, wie die EU ihn jetzt für Öl anvisiert, könnte der Schuss nach hinten losgehen. Putin könnte zunächst seine Einnahmeverluste durch die Preissteigerungen überkompensieren, die die Sanktionen auslösen. Meine Empfehlung ist daher, auch über Sanktionen nachzudenken, die direkt auf eine Senkung der Preise für russisches Gas und Öl abzielen.

Hess initiiert Klimasymposium Auf Initiative des Thurgauer Unternehmers und alt Nationalrats Hermann Hess wurde im vergangenen Herbst der Verein Climatework.ch gegründet. Er hat zum Ziel, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zum Problemverständnis zu leisten. Am Freitag (13.) und Samstag (14.5.) findet deshalb in Konstanz unter der Leitung des Konstanzer Professors und Klimaexperten Gerd Ganteför ein erstes Symposium mit Vertretern aus der Wissenschaft statt. Zu den prominentesten Referenten zählen der Ökonom Hans-Werner Sinn, der Ökonom und Professor für Experimentelle Wirtschaftsforschung Axel Ockenfels und die Nobelpreisträgerin Ulrike Lohmann. Gemeinsam mit weiteren Wissenschaftern beleuchten diese die Themen «Klima, Energie, Ökonomie und Bevölkerung» aus verschiedenen Blickwinkeln. Ausserdem sollen Lösungsansätze gefunden werden. Ein weiterführendes Symposium soll im Herbst in Romanshorn stattfinden. Zur Trägerschaft der Veranstaltung zählen auch die Industrie- und Handelskammer Thurgau sowie das Gewerbe Thurgau.

