Luftfahrt Keine Flüge zwischen Altenrhein und Wien bis Mitte Februar 2021 – People's setzt Linienverbindung aus Corona zwingt die Fluggesellschaft auf den Boden. Bis 14. Februar 2021 fliegt sie nicht mehr in die österreichische Hauptstadt. Thomas Griesser Kym 21.12.2020, 12.05 Uhr

Bleibt im Linienverkehr zwischen Altenrhein und Wien vorerst am Boden: Maschine der Fluggesellschaft People's Am Flugplatz St.Gallen-Altenrhein. Bild: Hanspeter Schiess

Die Pandemie hat die Planung der Airline People's schon mehrmals über den Haufen geworden. So sah sie sich am 5. Oktober 2020 gezwungen, die Zahl der Rotationen zwischen St.Gallen-Altenrhein und Wien auf eine pro Werktag zu beschränken, also ein Flug hin und einer zurück. Am Wochenende gibt es gar keine Flüge.