Model AG verzeichnet Rekordumsatz

KARTONVERPACKUNGEN Onlineshopping-Boom sorgt für Päckliflut: Davon profitiert die Weinfelder Model AG – sie erzielte 2021 einen Rekordumsatz Die hohe Nachfrage treibt die Preise für Papier und Karton in die Höhe. Davon profitiert die Weinfelder Model AG: Sie erzielte 2021 einen Rekordumsatz. 2022 will sie rund 200 Millionen Franken investieren: In ein Werk in Sachsen und in Automatisation in Weinfelden. Kaspar Enz 21.01.2022, 05.00 Uhr

Blick ins Päcklizentrum in Frauenfeld. Bild: Tobias Garcia

Im vergangenen Adventsmonat lieferte die Post 23,4 Millionen Pakete aus. Neuer Rekord, fast einen Drittel mehr als in der Vorweihnachtszeit 2019. Mit dem E-Commerce steigt auch die Nachfrage nach Karton und Kartonverpackungen. Das spürt auch die Weinfelder Model Group. Ihr Umsatz stieg 2021 um gut 25 Prozent auf 1,07 Milliarden Franken.

Ein Wachstum, das CEO Daniel Model vor allem auf die steigenden Preise zurückführt. Das Unternehmen produzierte im vergangenen Jahr knapp 100 Millionen Quadratmeter Wellkarton mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Wachstum von etwas über 5 Prozent. Beim Verpackungspapier blieb die Produktionsmenge dagegen in etwa konstant - auch wegen eines Brandes in Weinfelden.

Gewinnmarge schrumpft trotz höheren Preisen

Engpässe, Lieferschwierigkeiten und steigende Preise prägen derzeit auch den Papier- und Kartonmarkt. «Die Papierhersteller arbeiten 24 Stunden, sieben Tage die Woche», sagt Model an einer Telefonkonferenz zum Jahresergebnis. Deshalb könnten sie ihre Produktion nicht so schnell steigern. Gleichzeitig sei der Onlinehandel nicht der einzige Wachstumstreiber. Als Ersatz für Kunststoffe würden oft Karton oder andere Produkte aus Papier eingesetzt, sagt Model. So steigen die Preise für das Papier für die Kartonproduktion. Unter dem Strich sei die Gewinnmarge deshalb trotz der höheren Preise gesunken.

Daniel Model Bild: Ralph Ribi

Engpässe gebe es auch bereits beim Altpapier, aus dem das meiste Verpackungspapier hergestellt wird. Auch dieses wird deshalb teurer. Wo es genau geblieben ist, sei nicht sicher. Bei den stark gestiegenen Mengen an Karton könne es eine gewisse Verzögerung geben, bis die gebrauchten Schachteln wieder im Kreislauf sind, sagt er. Klar ist für ihn aber: «Altpapier ist kein Abfall, sondern ein Rohstoff.» Und die Model müsse mehr Anstrengungen darin legen, diesen zu beschaffen. «Einerseits werden wir in unseren Werken mehr Wert darauf legen, die Abfälle und Ausschüsse der Produktion wiederzuverwenden», sagt er.

Auch auf das Papierrecycling lege Model mehr Wert. In der Schweiz ist sie bereits im Recycling tätig - um die Produktion mit dem Rohstoff Altpapier zu versorgen. Künftig werde man sich wohl europaweit ähnliche Gedanken machen müssen.

Dies nicht zuletzt, weil die Model AG im neuen Werk im sächsischen Eilenburg die Produktion massiv ausweiten will. Model hatte das Werk letztes Jahr der Stora Enso abgekauft. Noch bis Anfang 2021 produziert es graphisches Papier für den skandinavischen Konzern. Dann will Model das Werk umrüsten und Papier für Kartonverpackungen produzieren.

Model automatisiert – auch in Weinfelden

Der Umbau der Anlage bringt in den nächsten Jahren hohe Investitionen mit sich: 200 Millionen Franken sollen es 2022 werden, 50 Millionen mehr als im Vorjahr. Neben dem Projekt in Eilensburg stehen auch in der Schweiz weitere Investitionen an, sagt Daniel Model. Hier laufen in Weinfelden bereits Projekte, um die Werke zu automatisieren: So wird der Transport des Papiers von der Papier- zur Kartonfabrik automatisiert.

Hauptsitz der Model Group in Weinfelden Bild: PD

Das führe langfristig eher zu einem Abbau von Arbeitsplätzen in der Schweiz. Heute arbeiten hier noch 822 der weltweit 4450 Mitarbeitenden, 2020 waren es noch 850. Der Abbau geschehe weitgehend über die natürliche Fluktuation. Auch ausserhalb der Schweiz werde mehr Automatisiert. Denn es mangle überall nicht nur an Papier. «Der Arbeitsmarkt ist in allen Märkten sehr ausgetrocknet», sagt Model.

Prozess habe keinen Einfluss auf Geschäft Daniel Model führt als CEO und Verwaltungsratspräsident das Familienunternehmen Model AG mit Sitz in Weinfelden. Doch er führt auch den Modelhof in Müllheim, wo er kulturelle Veranstaltungen und Vorträge durchführt. Zwischen 2015 und 2017 war der Modelhof auch Sitz des reichsbürgerähnlichen Fantasiegerichts ICCJV, gegen das die österreichische Justiz rechtlich vorgeht. Deshalb fand in Graz diese Woche ein Prozess gegen Model statt. Dabei handle es sich um eine «kleine Sache», sagte Model an der Telefonkonferenz zum Geschäftsverlauf der Model AG. Auf das Unternehmen habe dessen Ausgang keinen Einfluss, versicherte er. (ken)