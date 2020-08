St.Galler Kantonalbank vergab 1753 Covid-Notkredite – und legt trotz Coronakrise zu Die Schweizer Wirtschaft bricht ein. Trotzdem konnte die St.Galler Kantonalbank ihren Gewinn im ersten Halbjahr steigern. Auch bei der SGKB wird auch nach Corona mehr zu Hause gearbeitet. Kaspar Enz 13.08.2020, 05.00 Uhr

«Viele Kunden müssen schmerzhafte Einschnitte hinnehmen», sagte Thomas Gutzwiller, Verwaltungsratspräsident der St.Galler Kantonalbank. Denn die Pandemie führt zur Rezession. Die Bank selber kam aber glimpflich davon, wie das Semesterergebnis zeigt, das die SGKB gestern präsentierte. Der Konzerngewinn legte im Vergleich zur Vorjahresperiode sogar um 1,4 Prozent auf 83,6 Millionen Franken zu.

Während Corona im Handelsgeschäft die Erträge drückte, profitierte die Bank im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Das sei auf Neugeschäfte zurückzuführen, sagte CEO Roland Ledergerber. «Aber auch darauf, dass viele Kunden ihre Portfolios umschichteten.» Die Bank legte auch im Zinsgeschäft deutlich zu, wo das Volumen um fast 500 Millionen zunahm.

1753 Covid-Kredite bewilligt

Knapp einen Fünftel davon machten die vom Bund und zum Teil vom Kanton garantierten Covid-Kredite aus. 1753 von ihnen flossen über die SGKB. Insgesamt bewilligte die Bank Kreditlimiten über 232,8 Millionen Franken. Die Kreditnehmer nahmen davon aber nur knapp 100 Millionen in Anspruch. «Die Firmen benutzen die Kredite meist nur im Notfall», sagte Ledergerber.

Die Bank hat aber auch ausserhalb der vom Bund ins Leben gerufenen Notkredite versucht, die Wirtschaft flüssig zu halten. «Bei vielen Firmenkunden haben wir auch Amortisationen sistiert oder Limiten erhöht», sagte Ledergerber. Trotzdem habe man auch die Kreditrisiken im Griff. Das Volumen der Kredite, bei denen Probleme auftauchen könnten, sei mit 311 Millionen Franken im üblichen Rahmen.

Physische Präsenz trotz Digitalisierung

Von deutlichen finanziellen Einschnitten bleibt die Bank also vorläufig verschont. Doch die Pandemie beschleunigte auch den Trend zu Digitalisierung und flexiblem Arbeiten. Der hat auch die St.Galler Kantonalbank erfasst. Zwar blieben alle Niederlassungen während des Lockdowns geöffnet. Trotzdem wickelten die Kunden ihre Bankgeschäfte zum allergrössten Teil digital ab. «Die elektronischen Transaktionen nahmen deutlich zu», sagte Ledergerber. Das bedeute aber keinen Abbau der Filialen, betont Verwaltungsratspräsident Gutzwiller. «Wir müssen im Kanton präsent sein.» Wenn es um mehr als einfache Transaktionen gehe, sei persönliche Kontakt weiterhin wichtig.

Mehr Flexibilität für Mitarbeitende

Gleichzeitig arbeiten die SGKB-Mitarbeiter flexibler und digitaler. «In Sachen Homeoffice waren wir vor Corona restriktiv», sagte Ledergerber. Und sobald möglich, waren die Mitarbeitenden angehalten, ins Büro zurückzukehren. Trotzdem hat Corona einen Sinneswandel angestossen. Homeoffice erleichtere vieles. «Hat man einen Kundentermin nahe des Wohnorts, kann man sich auch zu Hause vorbereiten.» Manche Arbeiten lassen sich zu Hause ungestörter erledigen. Ab sofort soll deshalb mehr Homeoffice möglich sein. «Nicht mehr als 50 Prozent.» Manche Kundengespräche oder interne Schulungen sollen ebenfalls auch zukünftig über Videokonferenz möglich sein.

So sieht die SGKB auch positive Auswirkungen der Krise. «Corona hat den Teamgeist und die Eigenverantwortung gestärkt.» Auch auf die Kosten hatte Corona positive Auswirkungen. Die blieben ziemlich stabil, trotz Personalaufbau. Denn die Kosten für manche Veranstaltungen fielen weg - wie die Generalversammlung, die jeweils in einem grossen Fest endet. Wie viel sich die Bank dieses jeweils kosten lässt, will Ledergerber nicht sagen. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Sachaufwand jedenfalls um etwas mehr als 400000 Franken.