Wenn ausländische Gäste fehlen: Kampf um Schweizer Touristen Bergdörfer und Campingplätze blicken optimistisch auf die Sommerferien. Doch wo vor Corona Geschäftstouristen und ausländische Gäste die Hotels füllten, wird der Sommer hart. Gerade die Städte, die in den letzten Jahren von höheren Gästezahlen profitierten, leiden. Kaspar Enz 04.07.2020, 05.00 Uhr

Den Städten fehlen Events, die sonst die Hotels füllen. Bild: Urs Bucher

Die Pandemie hat den Tourismus durchgeschüttelt wie nur wenige Branchen. Rund 30 Prozent weniger Übernachtungen prognostizierte die Konjunkturforschungsstelle der ETH kürzlich der Schweizer Hotellerie. Erst 2022 dürften die Übernachtungen wieder das Niveau von 2019 erreichen. Trotzdem sind manche Touristiker für die Sommerferien zuversichtlich: Gerade Bergdörfer scheinen beliebt. Wohnmobilfahrer entdecken das Bündnerland, Westschweizer die Ostecke des Landes.

Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus. Bild: Donato Caspari

Chancen wittert auch Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus. «Die Campingplätze sind voll», sagt er.

«Bei Hotels, die neben dem Bett auch Wellness, Velos oder andere Freizeitangebote haben, läuft es zur Zeit richtig gut.»

Viele Schweizer entdecken nun Regionen, die sie nicht kennen - wie den Thurgau. «Wenn die Leistungsträger jetzt ein positives Erlebnis vermitteln, dann kommen die Gäste bestimmt auch wieder.»

Stadt verliert, Land gewinnt

Der Anteil der Schweizer Gäste dürfte heuer rund 80 statt 65 Prozent ausmachen, sagt Müller. Aber der Kampf um die Schweizer sei härter geworden. Denn für viele Tourismusorte tun sich Lücken auf. In Zentren wie Interlaken machten die Schweizer Gäste wenig mehr als 10 Prozent aus. Auch Städte ziehen viele ausländischen Gäste an.

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee-Tourismus.

Bild: Mareycke Frehner

So hatte die Stadt St.Gallen letztes Jahr 49 Prozent Schweizer Gäste - ein tiefer Wert für die Ostschweiz. «Es tut sich ein Stadt-Land-Graben auf», sagt Tourismusdirektor Thomas Kirchhofer. Die Städte wurden in den letzten Jahren immer beliebter.

«Aber jetzt wollen die Leute aufs Land, in die Berge.»

Denn was die Städte attraktiv macht, ist abgesagt oder eingeschränkt: Festivals, Kultur, Ausgang oder Shopping. Und es fehlen die Geschäftsreisenden. «Sie machen hier über 70 Prozent der Übernachtungen aus.»

Grand Resort Bad Ragaz etwa bei der Hälfte der gewöhnlichen Auslastung

Lichtblicke erkennt er aber auch. «Als kleinere Stadt, als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region, können wir punkten», sagt er. «Und wir versuchen schon lange, die Zahl der Freizeittouristen zu erhöhen, mit gewissen Erfolgen.»

Bei etwa der Hälfte der gewöhnlichen Auslastung liegt man im Grand Resort Bad Ragaz. Es fehlen gerade ausländische Gäste aus Deutschland, den USA oder dem nahen Osten. «Wir haben aber Kampagnen gestartet, um bei Schweizer Gästen bekannter zu werden», sagt Marco Zanolari, General Manager der Grand Hotels. Die buchen zwar kaum grossen Suiten.

Marco R. Zanolari, General Manager der Grand Hotels. Bild: Ralph Ribi

«Aber wir hoffen im Sommer auf eine Auslastung von gegen 60 Prozent.»

Zwar würden wohl viele Gäste noch abwarten, auch wegen Sicherheitsbedenken. «Aber ich bin positiv, dass wir es hinkriegen.» Eine Zeit lang war unter der Woche nur eines der sieben Restaurant offen. Jetzt sind es wieder vier.

Wohnmobile auf der Schwägalp

Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn. Bild: Urs Bucher

Auf der Schwägalp kommt derweil Freud und Leid im Ostschweizer Tourismus zusammen. Auf dem Parkplatz sieht man öfter Wohnmobile. In der Säntisbahn hört man mehr französisch. «Ab heute sind wir voll bis Sonntag», sagte Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn, gestern. «Aber wenn es am Montag regnet, läuft wieder nichts.»

Das vor fünf Jahren eröffnete neue Hotel auf der Schwägalp ist auch Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Er sagt:

«Von Anfang an liefen die Seminare, der Geschäftstourismus gut.»

Es wurde zum Hauptstandbein des Hotels. Corona bereitete dem ein jähes Ende. Erst zaghaft kommen die Seminargäste zurück. Die Abstandsregeln gelten auch für Seminare. «Grosse Unternehmen brachten Mitarbeiter aus aller Welt auf die Schwägalp», sagt Vattioni.

«Das gibt es wohl lange nicht mehr.»

Jetzt hofft er auf Schweizer Ausflügler, ein eher unsicheres Geschäft. «Ich sehe es an mir. Ich habe in den Ferien nur wenig fix gebucht. Wenn das Wetter passt, entscheide ich kurzfristig.» So hofft auch die Schwägalp auf gutes Wetter. Ein gutes Jahr werde 2020 aber sicher nicht mehr. «Unser Umsatz dürfte Ende Jahr bei etwa 60 Prozent des Üblichen liegen.»