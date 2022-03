KÄSE Wechsel an der Spitze der Tilsiter-Sortenorganisation Neun Jahre lang hatte Peter Rüegg die Sortenorganisation Tilsiter geführt. Nun tritt er zurück. Der Nachfolger ist bereits bekannt. Kaspar Enz 11.03.2022, 18.00 Uhr

Peter Rüegg gibt die Geschäftsführung der Sortenorganisation Tilsiter ab. Andrea Stalder

Die Geschäftsstelle der Sortenorganisation Tilsiter wird reorganisiert und in neue Hände übergeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Nachfolger wurde Urs Hänni bestimmt. Er soll am 1. Mai die Stelle antreten. Zuerst muss er aber am 26. April von der Gesellschafterversammlung bestätigt werden.