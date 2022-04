Tilsiter verliert weiter Produktion - nun soll neue Strategie ran

KÄSE Tilsiter-Präsidentin Sibylle Marti: «Wir müssen auf die Erfolgsstrasse zurückkehren» Umbau beim Tilsiter: Im Mai bekommt die Sortenorganisation einen neuen Direktor. Der soll den Ostschweizer Käse in die Zukunft führen. Denn in den letzten Jahren war die Produktion rückläufig. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Der Tilsiter und die Tilsiter-Kühe sind in den Köpfen verankert, sagt Sortenorganisationspräsidentin Sibylle Marti. Reto Martin

Die Schweizer essen seit Jahren immer mehr Käse. Doch nicht alle traditionellen Käsesorten können davon profitieren. So ging auch die Tilsiter-Produktion in den letzten Jahren zurück, 2021 sank sie um 10 Prozent. Bei der Sortenorganisation will man nun das Ruder herumreissen: Eine neue Strategie und eine neue Führung sollen den Ostschweizer Käse in die Zukunft führen. Sibylle Marti, Präsidentin der Sortenorganisation, sagt, in welche Richtung es gehen soll.

Frau Marti, wie steht der Tilsiter da?

Wie viele andere Sortenorganisationen kämpfen wir mit rückläufigen Produktionszahlen. Wir müssen auf die Erfolgsstrasse zurückkehren. Um diesen Weg zu finden, haben wir im letzten Frühling einen Strategieprozess begonnen. Dabei bauen wir auf unseren Stärken auf – und das sind einige.

Zum Beispiel?

Tilsiter ist eine Marke, die fast jeder kennt, die positiv in den Köpfen verankert ist. Zusammen mit unseren beiden Tilsiter-Kühen. Wir sind stolz auf die gute Qualität unserer Produkte und auf unsere Tradition seit 1893.

Trotzdem, die Tilsiter-Produktion ist 2021 um 10 Prozent gesunken. Dabei assen die Schweizer so viel Käse wie noch nie. Warum kann Tilsiter vom Marktwachstum nicht profitieren?

Das Coronajahr 2020 hat der Branche ein Wachstum beschert, welches in 2021 nicht gehalten werden konnte. Und seit der Marktöffnung um die Jahrtausendwende hat sich die Branche stark gewandelt. Der Markt wächst, aber auch die Zahl der Mitbewerber: Es gibt heute in der Schweiz rund 700 Käsesorten. Da sind viele tolle neue Produkte dabei, es gibt viele gute Käser in der Schweiz. Aber klar, wir müssen schauen, dass unser Stück vom Kuchen nicht immer kleiner wird.

Sibylle Marti, Präsidentin der Sortenorganisation Tilsiter Bild: PD

Wer soll den Tilsiter essen?

Der Tilsiter gehört auf jedes Plättli und sicher auf den Familientisch: Er passt zu allem und ich kenne niemanden, der ihn nicht gerne isst. Auch Sportlern würde ich Tilsiter empfehlen. Es ist ein energiereiches Produkt mit viel Eiweiss.

Welche Tilsiter-Sorten verkaufen sich am besten?

Der Grüne und der Rote, wobei der Rote in letzter Zeit etwas mehr verloren hat, obwohl er aus Rohmilch und somit das Herzstück der Tilsiter-Symphonie ist. Bei unserer Strategie müssen wir uns insbesondere mit der Frage befassen, wie wir den Roten für die Konsumenten wieder attraktiver machen.

Wer ist die schärfste Konkurrenz?

In erster Linie die vielen regionalen Käsesorten. Oft sind sie geschmacklich ähnlich wie der rote Tilsiter: mild-aromatisch. Und Regionalität ist absolut im Trend.

Muss der Tilsiter seine regionale Identität stärken?

Das könnte ein Ansatz sein. Aber als nationale Marke hat man auch Vorteile: Wir sind in allen Absatzkanälen präsent und haben ein verlässliches Produkt, welches das ganze Jahr über in der gleichen Qualität erhältlich ist.

Ist er zu mild?

Nein – milde Käse sprechen grundsätzlich mehr Leute an. Und wer es rezent mag, für den haben wir den Surchoix oder den Extra.

Im Strategieprozess haben Sie die Sortenorganisation durchleuchtet. Was kam dabei heraus?

Wir schlagen einen neuen, innovativen Weg ein, wollen ein klares Gesicht bekommen – auch Tilsiter braucht ein Geheimrezept! Aber wir müssen noch herausfinden, was genau das ist. Klar ist, wir organisieren das Qualitätsmanagement neu und richten die Sortenorganisation fokussierter auf den Verkauf aus. Unser Ziel ist es, die Mengen in den nächsten vier Jahren um einen Drittel zu erhöhen.

Wer soll den Tilsiter kaufen? Will man mehr exportieren?

Selbstverständlich. Das Potenzial ist gross, die Schweiz exportiert pro Jahr rund 77’000 Tonnen Käse. Doch auch hier ist die Konkurrenz riesig. Deshalb schauen wir uns nach zusätzlichen Kooperationen um.

Was können Sie sonst schon über die weiteren Pläne verraten?

In unserer Kommission stecken viele ideenreiche Köpfe und viel Know-how. Wir wollen uns als innovativer Brand auf dem Markt positionieren und haben bereits damit begonnen: Bis im Sommer werden wir mit zwei Innovationen auf dem Markt sein.

Rekordjahr für Schweizer Käse Ganz so stark wie 2020 ist der Käsekonsum 2021 zwar nicht gewachsen. Trotzdem assen die Schweizerinnen und Schweizer im vergangenen Jahr pro Kopf noch einmal 100 Gramm mehr Käse als im Coronajahr, nämlich 23,2 Kilogramm. Insgesamt verzehrten die Schweizer im vergangenen Jahr knapp 204 Tonnen in- und ausländischen Käse, 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr.



Auffällig ist der Trend hin zum Halbhartkäse, der sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt hat. Neben neuen regionalen Käsesorten werden in der Schweiz auch traditionelle Halbhartkäse, vor allem aus der Westschweiz, wie beispielsweise Tête de Moine, Vacherin Fribourgeois oder Raclettekäse immer beliebter, wie der Verband der Schweizer Milchproduzenten meldet. Die vollständige Statistik über den Käsekonsum erscheint zwar erst im Sommer. Ein ähnliches Bild zeigen aber die Produktionsstatistiken der TSM Treuhand. Laut dieser stieg die Käseproduktion 2021 um 2,7 Prozent auf 207’000 Tonnen. Zu den Gewinnern unter den grossen Käsesorten zählte einmal mehr der Gruyère zu den Gewinnern (+6 Prozent). Der Appenzeller Käse verlor 0,5 Prozent. Um ganze 10 Prozent ging dagegen die Produktion des Tilsiter zurück.

