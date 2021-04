JUSTIZ Die Gebrüder Kortleitner tragen ihren Streit mit der St.Galler Kantonalbank nach Deutschland und in die Politik Im Hickhack um ein verschwundenes Millionenerbe gehen die Gebrüder Kortleitner nun auch in Deutschland juristisch gegen die St.Galler Kantonalbank vor. Der Vorwurf lautet auf aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Mit dem Fall befasst sich in Kürze auch die Finanzkommission des Kantonsrats. Thomas Griesser Kym 24.04.2021, 05.00 Uhr

Die Niederlassung der St.Galler Kantonalbank in Rheineck. Hier sehen sich die Gebrüder Kortleitner um Millionen betrogen und zur Geldwäscherei missbraucht. Bild: Ralph Ribi (19. November 2019)

Darum geht es: Die Gebrüder Jörg und Martin Kortleitner, die 2007 von ihrer Grossmutter je mehrere Millionen Euro erbten, haben 2017 und 2018 Strafanzeige gegen ihren früheren Kundenberater bei der Filiale Rheineck der St.Galler Kantonalbank (SGKB) eingereicht. Sie werfen ihm Veruntreuung, Betrug, Erschleichen von Unterschriften, Urkundenfälschung, Verstoss gegen das Geldwäschereigesetz und aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung vor.

Konkret drehen sich die Vorwürfe gegen den damaligen Kundenberater um ungerechtfertigte Barauszahlungen, unberechtigte Darlehen, Falschberatung bei Hypothekenaufnahmen und Wertschriftenanlagen, nicht genehmigte Wertschriftengeschäfte usw.

Allein Jörg Kortleitner spricht davon, er habe «einen erheblichen Schaden» erlitten von über 2 Millionen Franken. Davon entfielen laut seinen Angaben 1,4 Millionen auf «ungerechtfertigte Barauszahlungen».

Martin Kortleitner wirft dem damaligen Kundenberater zudem vor, dieser habe seine Konten ohne sein Wissen für unautorisierte Durchlauftransaktionen benutzt. Der Berater habe so mutmasslich unversteuerte Gelder deutscher SGKB-Kunden am Fiskus vorbei nach Deutschland zurücktransferiert und damit Schwarzgeld weissgewaschen.

Mitte Dezember 2020 haben die Kortleitners bei der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) eine weitere Anzeige eingereicht. Dies zuhanden der unabhängigen Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken (AK VSB). Die Anzeige richtet sich gegen die SGKB.

Nun haben die Kortleitners in dieser Sache weitere Rechtsmittel ergriffen, und zwar in Deutschland: Sie haben Mitte April 2021 beim Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Köln eine Anzeige gegen die SGKB eingereicht.

«Aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung»

Die beiden Anzeigen in der Schweiz bei der AK VSB und in Deutschland beim Kölner Finanzamt enthalten den gleichen Vorwurf: Die Gebrüder Kortleitner bezichtigen die St.Galler Kantonalbank der «aktiven Beihilfe zur Steuerhinterziehung bei in Deutschland wohnhaften Bankkunden».

In der Anzeige bei der AK VSB geht es um Verstösse gegen die Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB). Verletzungen der Standesregeln können millionenschwere Strafen zur Folge haben. Laut SGKB-Sprecherin Jolanda Meyer hat die AK VSB die Anzeige aber nicht anhand genommen.

Mehrfache Einvernahme des früheren Kundenberaters

Die jüngste Anzeige in Deutschland stützt sich dagegen auf Paragraf 370 der deutschen Abgabenordnung (AO), wonach Steuerhinterziehung eine Straftat ist und «mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe» geahndet wird. In dieser Anzeige, die unserer Zeitung vorliegt, beschuldigen die Kortleitners erneut ihren damaligen Kundenberater der Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung. Und gemäss Praxis der AK VSB müsse sich die SGKB das Verhalten und das Wissen ihres ehemaligen Mitarbeiters zurechnen lassen. Die Bank hat laut Jolanda Meyer «keine Kenntnis» von der Anzeige in Köln, «und sie hat auch keine Hinweise, die eine Verantwortlichkeit der Bank begründen würden».

Jörg Kortleitner. Bild: Urs Bucher

Der Streit zwischen der SGKB und den Kortleitners zieht sich seit mehreren Jahren hin. Seit 2007 waren sie Kunden der Bankfiliale in Rheineck, erst 2014 wollen ihnen mutmassliche Unregelmässigkeiten auf ihren Konten aufgefallen sein. Nachdem eine Schlichtungsverhandlung keine Lösung ergeben hat, haben die Gebrüder 2017 und 2018 je eine Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Berater eingereicht. Er ist als Beschuldigter von der St.Galler Staatsanwaltschaft 2020 und 2021 bereits mehrmals einvernommen worden. Die Verfahren sind hängig, ebenso wie eine Zivilklage gegen die SGKB von Mitte 2019.

Ob die Bank nicht reinen Tisch machen wolle

Der Jurist Jörg Wipfli ist von den Kortleitners mit der Koordination ihres Falls beauftragt. Er sagt über den Streit, seine Klienten seien «einen weiten Weg gegangen, sie wollen den Fall nicht versanden lassen, sondern eine Lösung finden». Dazu haben sie im März 2021 auch einen Brief an Roland Ledergerber geschrieben, den scheidenden Chef der SGKB, der am 5. Mai 2021 an der vom Kanton als Mehrheitsaktionär beherrschten Generalversammlung in den Verwaltungsrat der Bank gewählt wird.

SGKB-Chef Roland Ledergerber. Bild: Ralph Ribi

Im Brief an Ledergerber werfen die Kortleitners die Frage auf, «ob es nicht opportun wäre», vor seinem Wechsel in den Verwaltungsrat «reinen Tisch zu machen» und ihren Fall «zu einem für alle Seiten annehmbaren Ende zu führen».

Kantonspolitiker nehmen den Ball auf

Mitte April 2021 haben die Kortleitners diesen Brief zudem an die 15 Mitglieder der Finanzkommission des St.Galler Kantonsrats verschickt mit der Bitte, ihren Fall «an geeigneter Stelle einbringen und kurz thematisieren» zu wollen. Präsident der Finanzkommission ist Christof Hartmann. Er sagt, die Kommission werde den Fall, weil sie von den Gebrüdern Kortleitner angeschrieben wurde, an ihrer ordentlichen Sitzung im Mai 2021 thematisieren.

Kantonsrat Christof Hartmann. Bild: Benjamin Manser

Weiter sagt Hartmann, denkbar seien beispielsweise Fragen an die Bank oder an den zuständigen Regierungsrat Marc Mächler, der kraft seines Amts als kantonaler Finanzchef den Kanton als Mehrheitsaktionär der SGKB in deren Verwaltungsrat vertritt. Guido Etterlin, Mitglied der Finanzkommission und Vizepräsident des Rorschacher Stadtrats, bestätigt den Erhalt des Briefs ebenfalls. Er kündigt für die Sitzung der Kommission an:

«Ich werde sicher Fragen stellen, um mehr Informationen zu erhalten.»

Verwirrung um die Antwort auf den Brief

Im Schreiben an die Finanzkommission vom 15. April 2021 beklagen die Kortleitners, sie hätten auf ihren Brief an Roland Ledergerber «leider bis heute keine Antwort erhalten». Die Bank belegt allerdings, dass sie ihnen sehr wohl geantwortet hat, und zwar mit einem von Ledergerber mitunterzeichneten Brief vom 6. April 2021.

Ledergerber und der Leiter Rechtsdienst der SGKB schreiben, auch ihnen sei die Klärung der Vorwürfe «ein grosses Anliegen». Die Bank spricht aber auch von «haltlosen Vorwürfen». Deshalb und angesichts der laufenden Verfahren «erachten wir ein Gespräch gegenwärtig nicht als zielführend».

Zudem verweist die SGKB auf ihre interne Untersuchung, die «kein Fehlverhalten der Bank» zu Lasten der Gebrüder Kortleitner gezeigt habe und demzufolge gegenüber ihnen keine Schadenersatzpflicht. Vor diesem Hintergrund könne die Bank auch kein Vergleichsangebot unterbreiten. Und:

«Vielmehr ist es nun an den Zivil- und Strafgerichten, die Vorfälle zu untersuchen und Recht zu sprechen.»

Weitere Anzeige in Deutschland könnte folgen

Auch die Kortleitners scheinen nicht mehr an eine aussergerichtliche Lösung zu glauben. Denn sie haben Jörg Wipfli beauftragt, noch eine weitere Anzeige gegen die SGKB zu erarbeiten. Diesmal bei der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Auch diese Anzeige würde sich gemäss Wipflis Mandatsvertrag um Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung drehen. Und um «fehlende bzw. untaugliche Compliance-Organisation». Laut Wipfli ist eine solche Anzeige bei der BaFin «eine Option».