Noch nie wurden so viele Firmen gegründet wie 2021

JUNGUNTERNEHMEN Gründungsfieber auch im zweiten Coronajahr Im ausgehenden Jahr wurden in der Schweiz erstmals über 50'000 neue Firmen gegründet. Auch in der Ostschweiz erreichen die Firmengründungen Rekordwerte. Und das trotz Lockdowns und Pandemie. Kaspar Enz 30.12.2021, 18.00 Uhr

Viele Handwerker im Baugewerbe gründeten 2021 eigene Firmen. Bild: Boris Bürgisser

Schon bald zwei Jahre dauert die Coronapandemie an. Und genau so lange sind viele Wirtschaftszweige von den Folgen und den Massnahmen gegen das Virus betroffen. Und trotzdem erlebte die Schweiz in dieser Zeit einen regelrechten Gründungsboom: Bereits 2020 stieg die Zahl der neu ins Handelsregister eingetragenen Firmen deutlich an. Und auch dieses Jahr gibt es ein neues Rekordergebnis: Erstmals wurden in einem Jahr über 50'000 Firmen gegründet, wie die Plattform Startups.ch meldet, eine Zunahme um 3440 Firmen.