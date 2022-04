Preise für Jungunternehmen «Der Thurgau ist ein Gründerkanton »: Startnetzwerkchef Thomas Maron zur kantonalen Startup-Landschaft – und weshalb Scheitern dazugehört Am 28. April findet die Verleihung des Jungunternehmerpreises Start Award 2022 vom Verein Start Netzwerk Thurgau, der in Weinfelden beheimatet ist, statt. Die drei Finalisten sind: Esther Blaser, Chiaro Tomaselli und Fabian Bächi. Thomas Maron ist auch der Jurypräsident. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Thomas Maron, Chef der Maron AG in Romanshorn und Jurypräsident des Thurgauer Start Awards. Bild: PD

20 Start-ups haben sich für den Thurgauer Start Award 2022 beworben. Für den Preis 2020 waren es noch mehr. Haben die Turbulenzen um einen der Finalisten 2020, der dann gestrichen wurde, dem Award geschadet?

Thomas Maron: Der Thurgauer Start Award ist für die Jungunternehmer eine sehr attraktive Plattform, sich zu präsentieren. Da geht es nicht um Turbulenzen. Unternehmer blicken per se nach vorne. Und bei der diesjährigen Verleihung haben wir wieder tolle Unternehmen mit aussergewöhnlichen, innovativen Ideen dabei. Jeder der 20 Bewerber ist auf seine Art und Weise sensationell. Einige der Bewerber werden an der Verleihung mit einem Stand präsent sein, um Ihre Produkte zu zeigen.

Haben Sie in der Jury nun vermehrt auch das Umfeld berücksichtigt, damit das nicht noch einmal vorkommt?

Natürlich prüft die Jury auch das Umfeld einer Unternehmung. Überraschungen und neue Situationen sind aber immer möglich und gehören zum Unternehmertum. Entscheidend ist, wie man mit der neuen Ausgangslage umgeht und die richtigen Entscheidungen trifft.

War die Auswahl der Finalisten dieses Mal besonders schwer?

Jede Auswahl ist extrem schwierig und es fällt der Jury nicht leicht, Punkte zu vergeben und eine Rangliste zu erstellen. In der Jury gibt es immer rege Diskussionen. Aber es ist unsere Aufgabe, drei Sieger zu küren, obwohl jeder Bewerber ein Sieger ist. Alle haben eine einzigartige unternehmerische Idee, die sie erfolgreich umgesetzt haben.

Die Gewinner 2020 sind die 1LIMS AG mit Sitz in Märstetten und die Yép Schuhmanufaktur aus Weinfelden mit Gründerin Ena Ringli. Oertle Kirsten

Gibt es Überlegungen, die Zahl der Finalisten zu erhöhen?

Das mehrstufige Auswahlverfahren hat sich bewährt und bringt die richtigen Start-ups ins Finale.

Was sind so die drei Hauptkriterien, nach denen die Jury entscheidet?

Vor allem geht es um das Geschäftsmodell, die Innovation und deren Entwicklungsstand sowie die gesellschaftliche Relevanz und Nachhaltigkeit.

Gibt es nach der Vorauswahl eine Art Höhle der Löwen im Thurgau, um die Start-ups auch persönlich kennen zu lernen?

Ja genau. 10 Finalisten pitchen vor der Jury. Das ist jedes Mal ein Highlight und ein mega spannender Event.

Wie steht es um die Gründerszene im Thurgau. Würden Sie sich mehr Start-ups wünschen?

Der Thurgau ist ein Gründerkanton. Noch nie hatten wir so viele Unternehmensgründungen wie während der letzten zwei Jahre.

Thomas Maron Präsident Start Netzwerk Thurgau. Mario Gaccioli

Haben Sie verfolgt, wer von den letzten Start-Award-Finalisten auf der Erfolgswelle schwimmt und wer schon aufgeben musste?

Ja, wir verfolgen alle unsere Jungunternehmer, auch diejenigen, die wir mit einem Coaching begleitet haben. Die meisten Thurgauer Start-ups entwickeln sich positiv, vielleicht auch gerade wegen der Unterstützung durch das Startnetzwerk Thurgau. Aber es gibt auch vereinzelte Ausnahmen. Das Scheitern gehört dazu. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht, sich neu orientiert und dann mit der gewonnenen Erfahrung erfolgreich durchstartet.

Was machen die Start-ups in den allermeisten Fällen richtig?

Es ist das Engagement, das zählt. Unternehmer ist man nicht nine to five, sondern first in last out. Gerade der Aufbau braucht Energie. Die Jungunternehmer sind aber allesamt top motiviert und engagiert und wollen etwas erreichen. Ihre Idee und ihr Produkt kennen sie in- und auswendig. Zusammen mit der Unterstützung des Startnetzwerks Thurgau werden dann aus Ideen erfolgreiche Unternehmen.

Und was sind so die Kardinalfehler?

Klare Ziele und ein guter Plan sind Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Start-up. Dazu braucht es Puste. Meistens braucht es mehr Zeit und auch mehr Kapital als gedacht. Auch sollten die Jungunternehmer fokussiert bleiben und nicht zu viele Dinge gleichzeitig machen wollen.

Als Unternehmer wissen Sie, worauf es ankommt. Ist Ihr Rat gefragt?

Das Startnetzwerk Thurgau begleitet Start-ups, damit aus guten Ideen auch nachhaltig erfolgreiche Unternehmen werden. Das Coaching ist sehr gefragt. Im Moment betreuen wir 24 Jungunternehmen. Dazu bieten wir auch Workshops zu unternehmerischen Themen sowie Plattformen, um sich zu vernetzen und auszutauschen, wie zum Beispiel das Start-up Forum oder den Start Grill&Chill. Ich rate jedem Jungunternehmer: Rede über deine Idee und frag um Hilfe. Hole kritische Stimmen an Bord.

Thomas Maron fördert Thurgauer Jungunternehmen. Donato Caspari

Hat Ihr Unternehmen schon von Start-ups profitieren können?

Ich lerne bei jedem Unternehmen, welches ich coache, dazu. Es ist absolut spannend und faszinierend zu beobachten, wie sich die Start-ups und Gründerteams entwickeln.

Unterstützen Sie nicht nur als Präsident des Startnetzwerkes Thurgau, sondern auch als Unternehmer die Gründerszene?

Als Präsident ist es meine Aufgabe, das Startnetzwerk weiterzuentwickeln. Wir haben viele gute Ideen und möchten den Jungunternehmern im Kanton einen Mehrwert bieten. Wenn es meine Zeit zulässt, stehe ich auch als Coach zur Verfügung.

Welche Idee ist es, bei der Sie sagen, warum gründet dazu eigentlich keiner ein Start-up?

Pssst – das ist noch geheim.

«PLOUP» Kinderteller Esther Blaser ist Gründerin und Erfinderin des «PLOUP»

Kinderteller. Wenn Kinder essen, entsteht oft ein Chaos,

dieses Problem kennt auch Esther. «Wie das Sprichwort

so schön sagt: Not macht erfinderisch», sagt die Mutter

und suchte sogleich selbst nach einer Lösung für dieses

Problem. Daraus entstand der «PLOUP» Kinderteller,

welcher dank seiner integrierter Formen die Eltern und

das Kind beim Essen unterstützt.

Businesscard Plus Den Austausch von Visitenkarten zu vereinfachen, haben sich die Gründer von Businesscard Plus als Ziel gesetzt. «Wir befinden uns im Zeitalter der Digitalisierung, da wirkt eine klassische Visitenkarte schon fast altmodisch. Die Lösung: Eine digitale Visitenkarte», sagt Chiaro Tomaselli, Gründer von

Businesscard-Plus. Dank integriertem NFC-Chip in der Visitenkarte können die Daten ganz einfach auf das Mobilgerät übertragen werden, so wird nur noch eine Karte pro Mitarbeiter benötigt.

Haag Brass Gründer Fabian Bächi liebt das Handwerk und die Musik. Er ist Schweizer Meister im Bau von Metallblasinstrumenten. Der Musikliebhaber möchte mit seiner Erfindung eines neuen Ventils für Blasinstrumente den Markt aufmischen. Das Ventil wird mit neuesten Technologien gebaut und soll leichter und

robuster sein als die anderen auf dem Markt. Seine Instrumente wurden bereits von bekannten Persönlichkeiten aus der Musikbranche gekauft.