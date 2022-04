Das 51. St.Gallen Symposium steht im Bann des Ukraine-Kriegs

Das 51. St. Gallen Symposium findet am 5. und 6. Mai 2022 auf dem Campus der Universität St. Gallen statt. Auch die breite Bevölkerung kann teilhaben. So gibt es am Abend des 3. Mai eine öffentliche Führung und am Abend darauf ein öffentliches Konzert in der Tonhalle. Am Symposium selber gibt es öffentliche Sessions sowie von 22 Sessions Live Streams auf der Website des Symposiums und Podcasts.

Abgerundet wird das Programm für die Allgemeinheit am 18. Mai 2022 am öffentlichen Forum EcoOst St. Gallen Symposium, an dem in der Lokremise Erkenntnisse des Symposiums erläutert und regional diskutiert werden. Am Symposium sind gut 500 HSG-Studierende im Einsatz. (T. G.)