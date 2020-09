Julian Teicke wird «HSG Gründer des Jahres» Die Plattform Wefox bringt Makler, Kunden und Versicherungsgesellschaften zusammen. Der Gründer Julian Teicke wurde mit etwas Verspätung dafür mit einem Preis ausgezeichnet. Kaspar Enz 16.09.2020, 16.48 Uhr

Julian Teicke wurde stellvertretend für seine Firma Wefox zum HSG Gründer des Jahres 2020.

Gewöhnlich verleiht das Center for Entrepreneurship der Universität St.Gallen den Preis für den «HSG Gründer des Jahres» im März. Doch dDie Gründerkonferenz «Start Summit», in deren Rahmen der Preis verliehen wird, fand wegen Corona nicht statt. Der «Gründer des Jahres» wurde nun im kleinen Rahmen in Zürich geehrt, wie die HSG mitteilt.