«Jedes Plätzli, das in der Schweiz gegessen wird, stammt von uns»: Die Marke Findus wird samt der Rorschacher Fabrik verkauft Durch die Übergabe an die britische Nomad Foods wird Froneri Schweiz zum reinen Glacehersteller mit Frisco und Mövenpick. Cornets, Pralinato, Rakete und Co. werden weiterhin in Goldach produziert. Thomas Griesser Kym 18.11.2020, 05.00 Uhr

Die Findus-Fabrik in Rorschach produziert 2000 Tonnen Plätzli im Jahr. Bild: PD

Findus-Plätzli und Frisco-Glace – diese Produkte kennt in der Schweiz jedes Kind. Beide Marken gehören Froneri, einem Joint Venture, das der Nahrungsmittelkonzern Nestlé und die Beteiligungsgesellschaft PAI Partners vor gut vier Jahren gegründet haben.

Nestlé brachte 2016 in das Gemeinschaftsunternehmen grosse Teile seines Glace- und Tiefkühlgeschäfts ein, darunter Frisco und Findus. PAI steuerte die britische R&R Ice Cream bei. Froneri ist in zwei Dutzend Ländern aktiv, zählt über 13'000 Mitarbeitende und setzt 2,7 Milliarden Euro um.

Zwei Schweizer Fabriken, beide in der Ostschweiz

In der Schweiz konzentriert sich die Produktion auf zwei Standorte: In Rorschach stellt Froneri Tiefkühlprodukte her, in erster Linie Plätzli, aber auch Lasagne, Cannelloni und Gratins.

In Goldach steht die Glacefabrik, die alle Frisco-Produkte wie Cornets, Pralinato, Rakete oder Winnetou produziert sowie die Mövenpick-Glace. Insgesamt beschäftigt Froneri in der Schweiz 500 Mitarbeitende.

Die Rorschacher Fabrik und voraussichtlich 66 Mitarbeitende wechseln zu Nomad

Reto Lüchinger, Geschäftsführer von Froneri Schweiz. Bild: PD

Doch nun steht eine Auftrennung bevor: Der britische Tiefkühlkonzern Nomad Foods hat angekündigt, die Marke Findus Schweiz zu übernehmen, für 110 Millionen Euro. Reto Lüchinger, zuvor Marketingleiter und seit März 2020 Geschäftsführer von Froneri Schweiz, bestätigt:

«Nomad übernimmt den Produktionsstandort für Tiefkühlprodukte in Rorschach.»

Damit werden voraussichtlich 66 Ar­beitnehmende den Arbeitgeber wechseln, wie Lüchinger weiter sagt. Die Transaktion soll «zu Beginn des kommenden Jahres» 2021 abgeschlossen werden, wie Nomad-Sprecherin Sam Fulton sagt, eventuell noch im Januar.

Mit Tiefkühlware kennt sich Nomad aus

Lüchinger hält die Transaktion für alle Beteiligten vorteilhaft. Findus Schweiz werde in ein Unternehmen eingebunden, das ganz auf Tiefkühlkost spezialisiert ist und seine führende Position in Europa weiter stärken könne. So gehört etwa die Fischstäbchen-Marke Iglo zu Nomad. Auch kennt Nomad die Marke Findus bestens, da die Briten Findus-Produkte bereits in sieben anderen europäischen Ländern herstellen und verkaufen.

Froneri Schweiz wiederum wird zum reinen Glaceunternehmen, das am Standort Goldach rund 250 Mitarbeitende zählt und mit einem Marktanteil von 44 Prozent die Nummer eins in der Schweiz ist. In Europa und weltweit ist die Froneri-Gruppe die Nummer zwei bei Glace, hinter dem Unilever-Konzern.

Nomad wird wohl weiterhin am Bodensee produzieren

Was hat Nomad am Findus-Standort Rorschach vor? Sam Fulton will vor Abschluss der Transaktion nichts über die Zukunft sagen. Sie liefert aber einen Hinweis darauf, dass die Fabrik erhalten bleibt, dies mit Verweis auf ein Zitat von Nomad-Chef Stéfan Descheemaeker:

«Wir freuen uns darauf, das Team von Findus Schweiz in unserer Organisation zu begrüssen.»

Auch Lüchinger zeigt Zuversicht: Er nennt zum einen die «höchste Qualität», die Findus Schweiz produziere. Zum anderen sagt er:

«Wir sind heute der einzige Produktionsbetrieb für alle Plätzli in der Schweiz.»

Mit anderen Worten: «Jedes Plätzli, das in der Schweiz gegessen wird, stammt von uns.» Das betrifft also nicht nur die Findus-Plätzli, sondern auch alle Eigenmarken von Supermarktketten.

Drittens wird Froneri auch künftig für die Verteilung der Produkte der Findus-Fabrik in der Schweiz besorgt sein. Froneri unterhält neben dem Zentrallager zehn Verteilzentren, darunter eines in Staad, und eine Lastwagenflotte. Diese Logistik, in der Froneri 200 Mitarbeitende hat, wird auch Nomad dienen.

Produktion am laufenden Band

Wie Lüchinger weiter sagt, haben sich beide Produktionsstandorte von Froneri Schweiz «in den vergangenen drei Jahren sehr gut entwickelt». Dies nachdem 2017 und 2018 im Zuge einer Restrukturierung 55 Fabrikarbeitsplätze abgebaut worden waren. Damals war geplant, im Drei-Schicht-Betrieb abwechselnd nur noch in einer Fabrik zu produzieren, während die andere in dieser Zeit gereinigt und gewartet wird. Heute sagt Lüchinger:

«In der Praxis wurde dieses Konzept nie umgesetzt.»

Dies weil das Produktionsvolumen massiv zugenommen habe, vor allem durch das neue Geschäft mit den Eigenmarken. «Wegen der stark gestiegenen Nachfrage nach Plätzli mussten wir die Linie täglich und sogar dreischichtig in Betrieb nehmen und konnten uns keine Unterbrüche in der Tiefkühlfabrik leisten», sagt Lüchinger.

Mövenpick und Frisco haben ebenfalls zugelegt

Raketen-Glaces kopfüber in der Goldacher Glacefabrik. Bild: PD

Auch die Glacefabrik in Goldach habe mehr zu tun, vor allem dank Mehrvolumens mit Mövenpick, deren Produkte Froneri für die ganze Schweiz herstellt und in 35 Länder exportiert. Aber auch die Frisco-Gla­ces hätten stark zugelegt.

Aus diesen Gründen hat Froneri die parallele Produktion in beiden Fabriken aufrechterhalten und produziert je nach Nachfrage im Zwei- oder im Drei-Schicht-Betrieb. Dass vor zwei Jahren dennoch 55 Jobs abgebaut wurden, erklärt Lüchinger zum einen mit der Bereinigung gewisser Doppelspurigkeiten etwa in der Abteilung für Lebensmittelrecht oder in der Qualitätssicherung als Folge der Bildung des Joint Ventures und zum anderen mit kontinuierlicher Automatisierung. Als Beispiel nennt Lüchinger die Investition in einen Roboter in der Tiefkühl­fabrik im Jahr 2019.

Zehn Stellen werden abgebaut

Auch gegenwärtig werden zehn Arbeitsplätze abgebaut, wie Lüchinger Informationen unserer Zeitung bestätigt. Dies habe teils mit dem Verkauf von Findus an Nomad zu tun, weil es vor allem Mitarbeitende betreffe, die sowohl mit den Tiefkühl- als auch mit den Glaceprodukten beschäftigt sind. Lüchinger sagt:

«Es sind aber nicht vollumfänglich Entlassungen, sondern auch Frühpensionierungen und Funktionswechsel.»

Wie schon bei der Restrukturierung 2017 und 2018 werde der Abbau «so sozial verträglich wie möglich» vorgenommen.

Corona hat Froneri nach den Absatzerfolgen der vergangenen paar Jahre etwas gebremst. Zwar haben als Folge der Pandemie die Verkäufe im Detailhandel zugelegt, aber die Ausfälle in der Gastronomie wiegen schwerer, sagt Lüchinger:

«Insgesamt sind die Geschäftsaussichten für die Schweiz für 2020 verhalten.»

Konkret wird der Umsatz tiefer ausfallen als im Vorjahr. Gemessen an der Rentabilität sei Froneri Schweiz aber «ganz gut» unterwegs. Und Reto Lüchinger sagt: «Mit unseren Produkten gewinnen wir Marktanteile.»