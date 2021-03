MEDIZINALBEDARF IVF Hartmann profitiert von der Coronapandemie Der Run auf Desinfektionsmittel und Schutzmaterial treibt Umsatz und Ergebnis des Ostschweizer Unternehmens in die Höhe. Thomas Griesser Kym 03.03.2021, 05.00 Uhr

IVF Hartmann hat das Geschäft während der Coronapandemie kräftig ausgebaut. Bild: Martin Rütschi/ Keystone

Ein Viertel mehr Umsatz und fast die Hälfte mehr Betriebsgewinn als im Vorjahr – das meldet für 2020 die IVF Hartmann Gruppe aus Neuhausen am Rheinfall, die medizinische Verbrauchsgüter herstellt und zu der auch die Kistler AG (Watteprodukte) in Gommiswald gehört.

Konkret stiegen die Verkäufe von 138 Millionen auf 173 Millionen Franken. Haupttreiber des Mehrumsatzes war eine stark erhöhte Nachfrage nach Desinfektionsmitteln, Schutzmasken, Handschuhen und Operationsbedarf seitens Spitälern und Kliniken, aber auch seitens Alters- und Pflegeheimen sowie Arztpraxen. Dagegen war der Umsatz in anderen Geschäftsfeldern, namentlich der Wundversorgung, rückläufig. Dies, weil nicht dringende Eingriffe an Patienten in Spitälern verschoben wurden.

Rentabilität deutlich gesteigert

Das kräftige Wachstum des Gesamtumsatzes hat auch die Ertragslage positiv beeinflusst. So kletterte der Betriebsgewinn um 47 Prozent auf 21,2 Millionen Franken und die betriebliche Marge von 10,4 auf 12,2 Prozent des Umsatzes. Rekordhöhe erreichte auch der Reingewinn mit 17,8 Millionen Franken (+46 Prozent).

IVF Hartmann hat stabil 360 Mitarbeitende in der Schweiz. Für 2021 rechnet sie mit einem «robusten» Umsatz und einem zwar unter Vorjahr liegenden, aber «soliden» Betriebsgewinn. In diesem Jahr feiert die Gruppe ihr 150-Jahr-Jubiläum.