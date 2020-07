Digitalisierung der Arbeit: «Irgendwann ist der Kopf voll»

Bis im Juni arbeitete ein grosser Teil der Büroangestellten zu Hause im Homeoffice. Seither kehrt man vielerorts wieder in die Büros zurück. Doch gerade in Grossraumbüros sei die Umsetzung der Hygiene- und Verhaltensregeln oft eine Herausforderung, heisst es im Sommer-Update des Immo-Monitoring von Wüest Partner. «Seit Corona stehen die Nachteile, die durch die Dichte am Arbeitsplatz entstehen, im wahrsten Sinne des Wortes im Raum», heisst es in dem Bericht.



So trage auch die Frage der Abstandsregeln dazu bei, dass viele Arbeitgeber auch nach Corona vermehrt auf Homeoffice setzen. Aber sie ist nicht die einzige: So ist das Homeoffice bei vielen Mitarbeitenden eher beliebt.



Deshalb rechnen 44 Prozent der Unternehmen mit klassischer Bürotätigkeit damit, dass ihre Mitarbeitenden künftig mehr von zu Hause aus arbeiten, schreibt Wüest Partner. Bei 13 Prozent seien es sogar «viel mehr». Interessant dabei: Unternehmen, die in Grossraumbüros arbeiten, drängt es eher ins Homeoffice. Knapp drei Viertel wollen den Anteil der Arbeit zu Hause erhöhen. Bei Unternehmen, wo Einzelbüros vorherrschen, ist dieser Wert nur einen Viertel so hoch. (ken)