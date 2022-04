INVESTITIONEN IN DER OSTSCHWEIZ Internationale Krisen werten den Werkplatz Ostschweiz auf Nach Coronakrise, Stau in den Lieferketten und Ukraine-Krieg sind Verlässlichkeit, Nähe und Sicherheit wieder wichtige Argumente für einen Investitionsentscheid. Das zeigt sich gerade in der Ostschweiz. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Die Aepli Invest AG baut auf der Sommerau in Gossau. Pd

Erst fehlte nur Klopapier, doch bald waren keine Masken da. Dann blieb ein Containerschiff im Suezkanal stecken. Bald schon warteten Bauherren auf Holz, Fabriken auf Chips. Und das Gadget, vermeintlich rechtzeitig vor Weihnachten bestellt, kommt an Ostern. Und nun sorgen wir uns, ob uns bald das Gas ausgeht.

Lange haben wir uns daran gewöhnt, dass alles immer, überall und sofort verfügbar ist, egal woher es kommt – Globalisierung sei Dank. Doch die letzten zwei Jahre zeigten auf, dass die internationalen Handelsströme anfälliger sind als gedacht. Eine Pandemie, ein Krieg in Europa reichen, und sie geraten ins Stottern. Und so sehen auch Unternehmen: Wer Vorleistungen und Rohstoffe immer pünktlich aus der ganzen Welt bezieht, spart zwar Lagerkosten oder Löhne. Aber er macht sich auch abhängig. Es mag zu früh sein, das Ende der Globalisierung auszurufen. Doch sie wird sich verändern. Regionale Kreis­läufe werden an Bedeutung gewinnen. Liefersicherheit und Nähe werden wichtiger.

Und so hört man Meldungen, die man noch vor ein paar Jahren für unmöglich hielt: Ein Diepoldsauer KMU übernimmt eine Sparte des – unterdessen chinesischen – Saurer-Konzerns. Und holt die Montage der Maschinen in die Schweiz zurück. Es ist nicht die einzige Meldung aus der Ostschweizer Wirtschaft, die in den letzten Wochen aufhorchen liess: Zwei St.Galler Unternehmer wollen ein unternutztes Industrieareal wiederbeleben – als städtischen Werkplatz. Die Frauenfelder Baumer Electric investiert am Hauptsitz 20 Millionen Franken. In Wigoltingen sollen dereinst über 1000 Mitarbeitende eine neue Generation von Batterien bauen. Die Haager VAT beliefert zwar hauptsächlich die Halbleiterindustrie in Asien. Trotzdem baut sie am Hauptsitz aus – bald sollen auch in Europa Chips produziert werden. Auch der Hauptsitz der SFS in Heerbrugg wächst. Und nicht nur globale Player aus der Region investieren im grossen Stil – das zeigt der neue Hauptsitz der Aepli Metallbau, der in Gossau entsteht.

Sie alle haben sich für die Ostschweiz entschieden. Das stimmt zuversichtlich: Wie auch immer sich die Weltwirtschaft entwickelt, der Werkplatz (Ost)schweiz wird darin eine Rolle spielen – trotz hoher Löhne und starken Frankens.

