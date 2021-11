Integra Biosciences baut in Zizers für 100 Millionen

Investition Integra Biosciences in Zizers erstellt einen Erweiterungsbau für 100 Millionen Franken Die Technologiefirma braucht viel mehr Platz und schafft zusätzlich 250 neue Arbeitsplätze. Patrick Kuoni 01.11.2021, 18.53 Uhr

Der Spatenstich für den Erweiterungsbau der Integra, hier eine Projektskizze, ist erfolgt. PD



Die Integra Biosciences AG wächst weiterhin rasant. Deshalb wird nun der Unternehmenssitz in Zizers erneut stark ausgebaut. Ausserdem entstehen gegen 250 neue Stellen bis zum Jahr 2030. Urs Hartmann, CEO der Integra Biosciences AG, hat das Projekt vor den Medien und einigen Gästen präsentiert. Er nannte es einleitend einen Adventskalender.

Urs Hartmann, CEO Integra Biosciences AG



Bild Philipp Baer

«Alle die kleinen Türchen bis Weihnachten dienen mehr als Überlebenstool, um die Zeit zu überstehen, bis das grosse Türchen geöffnet werden kann.»

Die Gefühlslage, als im Sommer die Baubewilligung für den Erweiterungsbau des Firmensitzes in Zizers eingetroffen sei, sei ähnlich gewesen, wie wenn man eben dieses grosse Türchen öffnen könne.

Bis zum Jahr 2028 investiert das Technologieunternehmen in Zizers über 100 Millionen Franken, um dem stetigen Wachstum des Unternehmens noch gerecht werden zu können. Gemäss Hartmann hat die auf Roboter, Laborprodukte und Pipetten spezialisierte Firma beispielsweise im vergangenen Jahr 73 Prozent mehr Umsatz erzielt, und auch in diesem Jahr geht er von einem Wachstum von rund 40 Prozent aus.

In zwei Etappen wird das bestehende Gebäude der Integra im Gebiet Tardisland deshalb mit einem Erweiterungsbau ergänzt. Die erste Ausbauetappe soll im Jahr 2023, die zweite 2028 abgeschlossen sein. Mit dem Bau des neuen Gebäudes will die Integra Platz für eine neue Produktionsstätte schaffen. Gemäss Adrian Oehler, CEO der Integra Holding AG, zu der die Integra Biosciences gehört, produziert Integra neu die patentierten Pipettenspitzen und andere Verbrauchsmaterialien in einem 24-Stunden-Betrieb auch in Zizers. Bisher wurden diese ausschliesslich am Standort in Hudson im US-Bundesstaat New Hampshire hergestellt.

Spatenstich für das Millionenprojekt: (von links): Gian-Andrea Sutter (Projektleiter Integra Biosciences), Roy Dolder (Projektleiter Integra Immobilien), Gian Fanzun (Architekt und Partner Fanzun AG), Andrian Oehler (CEO Integra Immobilien und Verwaltungsratspräsident Integra Holding), Marcus Caduff (Regierungsrat und Vorsteher Departement für Volkswirtschaft und Soziales Kanton Graubünden), Urs Hartmann (CEO Integra Biosciences) und Marc Handlery (Verwaltungsratspräsident Tardisland Zizers. Aristea Zachariadi

Campus Zizers wächst auf 30000 Quadratmeter

Ebenfalls in den neuen Räumlichkeiten wird ein vollautomatisches Hochregallager errichtet. Dort sollen die fertigen Produkte untergebracht werden. Daneben entstehen neue offene und geschlossene Arbeitsbereiche sowie Co-Working-Zonen für die Bereiche Engineering, Marketing, IT und Administration. Ausserdem sind ein wissenschaftliches Testlabor und ein Restaurant geplant.

Im Jahr 2028 wird der gesamte Campus in Zizers dann gemäss Oehler über 30 000 Quadratmeter umfassen, was gut vier Fussballfeldern entspricht. «Statt wie heute 175 wollen wir bis zum Jahr 2030 rund 400 Mitarbeitende am Standort Zizers beschäftigen», erklärte Hartmann weiter. Für den Erweiterungsbau verantwortlich sein wird das Büro der Fanzun AG. Architekt Gian Fanzun stellte den Anwesenden die wichtigsten Eckpfeiler des neuen Baus vor. «Unser Ziel war es, dass man nicht spürt, dass es sich hier um eine Erweiterung handelt. Deshalb werden die neuen Räume mit den bestehenden sehr gut vernetzt sein.» Der Energiebedarf des Campus werde ausserdem übers Jahr gesehen eigenständig gedeckt.

Letzter Ausbau vor vier Jahren

Wie schnell die Integra in Zizers wächst, zeigt sich auch daran, dass erst vor vier Jahren die letzte Vergrösserung des Firmensitzes vorgenommen wurde. Damals um rund 150 Prozent auf rund 7800 Quadratmeter. Ausserdem wurde das Personal fast verdoppelt. 2019 waren es noch 85 Personen, die am Standort Zizers angestellt waren. Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff sagte: «Die Integra leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Diversifikation der Unternehmen im Kanton.» Das Thema Abwanderung sei schliesslich auch diskutiert worden.

Tatsächlich zog das Unternehmen 2008, als ein Ausbau an ihrem damaligen Standort in Chur nicht möglich war, alle Varianten in Betracht. Doch in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Wirtschaft und Technik wurde dann der Standort in Zizers als Lösung gefunden.

Und an diesem hält man sich auch einen weiteren Ausbau offen, wie Oehler gegenüber Journalisten bestätigte. Er betont, man habe auf das Land südlich des heutigen Standorts eine Art Vorverkaufsrecht. Doch noch sei dieses Land aber nicht gekauft.