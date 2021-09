Alles unter einem Dach: Oberthurgauer Elektro Graf hat investiert

INVESTITION Alles unter einem Dach: Oberthurgauer Elektro Graf rüstet sich für die Zukunft Ein Jahr Bauzeit und fünf Millionen Franken hat Elektro Graf in seinen Neubau in Romanshorn investiert. Inhaber und Geschäftsleiter Reto Segmüller stellt Qualität vor weiteres Wachstum. Thomas Griesser Kym 21.09.2021, 13.52 Uhr

Fünf Millionen Franken hat Elektro Graf in den Gewerbeneubau investiert. Bild: PD

Bisher war die A. Graf Elektro-Installationen AG, bekannt als Elektro Graf, auf vier Standorte verteilt. Künftig operiert sie an einem Ort an der Kreuzlingerstrasse in Romanshorn, unter einem Dach, mit optimierten Arbeitsprozessen, und Reto Segmüller hat auch einen Showroom mit Weisswaren eingerichtet, also Haushaltsgeräte, vom Kühlschrank bis zur Waschmaschine.