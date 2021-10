Acrevis-Chef Michael Steiner: So wird der Finanzplatz nachhaltig

Interview «Wir wollen Wirkung erzielen»: Acrevis-Chef Michael Steiner skizziert den Weg der Finanzbranche zur Nachhaltigkeit Um wirklich nachhaltig zu sein, brauche der Finanzplatz griffige Standards, sagt Michael Steiner, CEO der Ostschweizer Regionalbank Acrevis. Das erfordere Vorgaben zur Selbstregulierung – oder notfalls einen Rahmen der Politik. Doch: «Es wird Trittbrettfahrer geben.» Kaspar Enz Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

«Nachhaltigkeit lässt sich schlecht beziffern»: Michael Steiner, Chef der Regionalbank Acrevis. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 16. September 2021

Auf den Dächern der Banken blasen keine Kamine tonnenweise Abgase in die Luft. Trotzdem fordert die Klimabewegung in letzter Zeit gerade vom Finanzplatz, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Die Banken finanzierten die Klimasünder, kritisiert sie. So trügen sie eine Mitverantwortung für die Klimakrise. Damit stossen sie bei den Banken nicht nur auf Ablehnung. Viele Banken schreiben sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Auch die Ostschweizer Regionalbank Acrevis. Auf dem Weg zu einem nachhaltigen

Finanzplatz sieht deren CEO Michael Steiner aber auch eine Rolle für die Politik.

Was heisst für Sie Nachhaltigkeit?

Michael Steiner: Für uns geht es dabei um Verantwortung gegenüber verschiedenen Anspruchsgruppen: Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und Aktionäre, Mitarbeitende und natürlich die Gesellschaft, zu der auch die Ökologie gehört. Aber auch die Ökonomie: Um langfristig bestehen zu können, müssen wir wirtschaftlich erfolgreich sein.

Acrevis legt Wert darauf, in der Öffentlichkeit als nachhaltige Bank zu gelten, gerade wenn es ums Klima geht. Was heisst das in der Bank selber?

Wir wollen unseren Fussabdruck spürbar verbessern, beim Bankbetrieb wie auch bei unseren Bankgeschäften. Wir sind beispielsweise bereits CO 2 -neutral. Dafür investieren wir in Projekte, die unseren verbleibenden CO 2 -Ausstoss kompensieren.

Tönt es gut, wenn man sagen kann, man sei nachhaltig?

Ja, aber allein des Images wegen wäre es zu aufwendig. Mir liegt das Thema am Herzen. Ich habe drei Kinder. Als Kind war ich am Roseg-Gletscher im Engadin. Gleich hinter dem Restaurant begann das Eis. Heute sieht man von dort den Gletscher kaum noch. Für mich ist das ein Symbol für den Klimawandel und die Notwendigkeit, Gegensteuer zu geben.

Klimaaktivisten sehen in den Banken einen Schlüssel für die Bekämpfung des Klimawandels. Banken finanzieren schliesslich die Industrien, die ihn vorantreiben. Was tut Acrevis?

Es gibt selbstverständlich Geschäfte, mit denen wir nichts zu tun haben wollen und bei denen wir auf eine Finanzierung verzichten. Aber innerhalb des gesetzlichen Rahmens ist es nicht unsere primäre Aufgabe, als Richter über Gut und Böse zu entscheiden und etwa konsequent keine Ölheizungen mehr zu finanzieren. Hierfür fehlt schlicht der politische Konsens.

Viel Geld fliesst auch in der Vermögensverwaltung durch die Hände der Bank. Auch hier hat man einen Hebel.

Ja, absolut. Wir bieten ein nachhaltiges Vermögensverwaltungsmandat an und weisen auf nachhaltige Anlagelösungen hin, doch die Wahl bleibt bei unseren Kundinnen und Kunden. Wir wollen sie nicht bevormunden. Es fliesst heute viel mehr Geld in nachhaltige Anlagen.

Wie viel?

Die Mehrheit der neuen Anlagegelder. Ich habe bereits vor zehn Jahren an einem nachhaltigen Anlagekonzept mitgearbeitet. Es war zu früh. Die Kunden fürchteten, auf Rendite verzichten zu müssen. Das hat sich geändert.

Seit 2018 bietet Acrevis nachhaltige Anlagelösungen an. Allerdings: Aus der Broschüre lässt sich kaum ableiten, wie nachhaltig das Angebot wirklich ist.

Das ist tatsächlich ein Problem. Nachhaltigkeit lässt sich schlecht beziffern. Allgemeingültige Standards fehlen, was das Greenwashing, also sich ein grünes Mäntelchen umhängen, erleichtert. Wir wollen aber Wirkung erzielen und arbeiten deshalb mit Anbietern zusammen, bei denen wir nachvollziehen können, dass die Anlage einen positiven Effekt hat. Wir hoffen, dass sich bald ein Standard für die Messbarkeit etabliert.

«Es wird Trittbrettfahrer geben, die mehr versprechen, als sie halten»: Acrevis-Chef Michael Steiner Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 16. September 2021)

Woher soll so ein Standard kommen?

Etwa durch Selbstregulierung. Bei der Bankiervereinigung, in der ich selbst in einem entsprechenden Gremium mitarbeite, ist das ein wichtiges Thema. Man will ein nachhaltiger Finanzplatz sein. Ich würde es begrüssen, wenn sich die Branche auf Standards einigen könnte.

Falls das aber nicht fruchtet?

Wenn jedes Institut selbst einen Ansatz definiert, wird es unübersichtlich. Es wird Trittbrettfahrer geben, die mehr versprechen, als sie halten. Ich bin eigentlich nicht einer, der nach Regulierung ruft, aber hier würde ich es begrüssen, wenn die Politik oder eben die Selbstregulierung einen mehrheitsfähigen Rahmen absteckt. Das System regelt sich nicht von alleine.

Eben ist das CO 2 -Gesetz gescheitert, und die politischen Mühlen mahlen langsam.

Ich glaube, unsere politischen Prozesse funktionieren nicht schlecht. Langsam vielleicht, aber nicht schlecht.

Glaubt man Klimaforschern, wird die Zeit aber knapp. Was kann eine Bank tun, um die Entwicklung zu beschleunigen?

Unsere Aufgabe ist es, unserer Kundschaft nachhaltige Lösungen anzubieten, die auch etwas bewirken. Aber eben, was gesellschaftlich wünschenswert ist, muss die Politik entscheiden. In Graubünden darf man zum Beispiel seit Jahren keine Ölheizungen mehr mit neuen Ölheizungen ersetzen. Das wäre zumindest ein Signal.

Konsequent nachhaltig zu sein, könnte auch für eine Bank eine Marktstrategie sein.

Auf jeden Fall, ja. Es löst aber das Problem nicht, da wir beim Klima ein klassisches Marktversagen mit schwerwiegenden externen Effekten vorfinden. Das Problem CO 2 müssen wir als Wirtschaft, ja sogar als Gesellschaft gemeinsam lösen.

Wie denn?

Zum Beispiel durch die erwähnten Branchenstandards. Zudem müsste die Emission von CO 2 einen viel höheren Preis haben, was den Verbrauch senken und Alternativen attraktiver machen würde. Dann wäre etwa Fliegen teurer. Es würde sich auch weniger lohnen, Vorprodukte um die Welt zu schicken. Eine einfache ökonomische Lösung, die doch eigentlich nicht so schwierig sein sollte.

Ist es doch, darüber diskutiert man seit Jahrzehnten.

Ich finde, hier würde es sich lohnen, wenn die Schweiz voranginge. Unsere Sicherheit und Stabilität haben uns während der Coronakrise grosse Vorteile gebracht. Ein solcher Standortvorteil könnte auch die Ökologie sein. Eine nachhaltige Gesellschaft mit intakter Natur: Das

ist doch ein Ort, wo wir leben wollen.