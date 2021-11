«Schoggi als Passion»: Der neue Maestrani-Chef im Interview

Interview «Wir müssen stets agil und etwas frecher sein»: Maestrani-Chef Christoph Birchler über seine Rolle im Familienunternehmen, seinen Schoggigeschmack und eine Reise nach Peru Christoph Birchler hat Anfang 2021 die Leitung des Ostschweizer Schokoladeherstellers Maestrani übernommen. Wie fühlt es sich an, die Führung eines solch bekannten Familienunternehmens zu übernehmen? Adina Trinca Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

«Eine unglaubliche Erfahrung»: Maestrani-Chef Christoph Birchler über seine Reise nach Peru. Bilder: Andri Vöhringer (Flawil, 24. November 2021)

Die Führung eines Familienunternehmens zu übernehmen, ist eine grosse Sache, besonders während einer globalen Pandemie. Vor dieser Aufgabe stand Christoph Birchler im Januar 2021. Warum ist er zu Maestrani gegangen und wie hat er sich eingelebt?

Warum sind Sie zu Maestrani gekommen? Weil Sie Schokolade besonders gerne mögen?

Christoph Birchler: Auch, wer mag schon keine Schokolade. Schokolade ist eine Passion und eine Kultur. Im Unternehmen sieht man sehr gut, wie der Weg vom Ursprung zum Endprodukt hier in Flawil führt. An jedem Punkt in der Produktions- und Lieferkette kann man in die Tiefe gehen und Neues entdecken. Das macht die Branche unglaublich spannend für mich. Ausserdem gefällt mir, dass Maestrani als Familienunternehmen eine langfristige Unternehmenskultur vertritt.

Was ist Ihre Lieblingsschokolade?

Ich bin ein Liebhaber dunkler Schokolade. Momentan ist mein Lieblingsprodukt deshalb unser neuer Riegel «Minor Dark 60% Cocoa». Das ist bereits die zweite Innovation, die wir dieses Jahr auf den Markt gebracht haben, was relativ ungewöhnlich ist. Dank guter Kundenfeedbacks haben wir diesen Schritt schliesslich trotzdem gewagt.

Können Sie uns etwas mehr über den Ursprung des Kakaos aus Peru erzählen?

Wir beziehen unseren Fairtrade-Kakao hauptsächlich aus Peru. Das Land ist vergleichsweise gut organisiert, was die Produktion und Lieferung angeht. Damit wir diesen ganzen Prozess besser verstehen können, sind wir vor ein paar Wochen nach Peru gereist. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Sogar diejenigen, die schon seit Jahren bei Maestrani arbeiten, waren fasziniert davon, Kakaofrüchte zu sehen und das frische Fruchtfleisch zu probieren.

Bevor Sie zu Maestrani gekommen sind, haben Sie viele Jahre bei Barilla gearbeitet. Im Vergleich dazu ist Maestrani ein eher kleines Unternehmen. Wie ist das für Sie?

Die bekannten Minörli von Maestrani.

Erstaunlicherweise gibt es sehr viele Parallelen. Maestrani als kleines Unternehmen muss jedoch stets agil und etwas frecher sein. Dies steht im Kontrast zu einer grösseren Firma wie Barilla. Die Arbeit in einer kleineren Umgebung finde ich aber tatsächlich etwas spannender. Meine Aufgabenbereiche sind extrem breit und es finden alle Schritte, die zum Produkt führen, am selben Ort statt. Ausserdem können Ideen in einem kleinen Unternehmen schneller ausprobiert werden, was zu spannenden Resultaten führt.

Wo sehen Sie bei Maestrani Verbesserungspotenzial?

Ich komme ursprünglich aus dem Marketing und sehe viele Abläufe mit der Marketing-Brille. Munz und Minor sind grandiose Marken, haben aber meiner Meinung nach noch grösseres Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Da sind wir am Ideen sammeln.

Was ist Ihre grösste Herausforderung als Geschäftsführer von Maestrani?

Ein nachhaltiges Wachstum mit unseren Marken zu erreichen, ist geschäftlich eine grosse Herausforderung. Das kontinuierlich agile Arbeiten ist herausfordernd und man muss stets auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Dass man sich wieder mehr persönlich sehen kann, hilft dabei.

Im Chocolarium von Maestrani kann die Kundschaft die Schokolade selbst verzieren.

Was ist das Schönste an Ihrer Führungsposition?

Das Schönste an meiner Position finde ich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Teams und meine Rolle in diesem Konstrukt. Oft kann aus einer kleinen Aktion oder einem Denkanstoss schon Grosses bewirkt werden. Es geht nichts ohne die verschiedenen Teams und ich bin glücklich, das Bindeglied zwischen ihnen sein zu dürfen.

Gibt es auch etwas, das Ihnen nicht gefällt?

Als schlecht würde ich nichts bezeichnen, ich glaube, ich bin nach dieser kurzen Zeit bei Maestrani immer noch in der Flitterwochenphase. Natürlich gibt es etwas trockenere, administrative Aufgaben, die nicht so erfüllend sind. Alles in allem sind diese jedoch auf keinste Weise schlimm und gehören zum Alltag dazu.

