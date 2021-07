Das Appenzeller Unternehmen Swiss Ladies Drive geht nach Asien

Interview «Wir machen Frauen sichtbar»: Ausserrhoder Unternehmen gibt Magazin für Business-Frauen heraus – und will asiatischen Markt erobern Seit 2007 setzt sich Swiss Ladies Drive GmbH für mehr weibliche Rollenvorbilder in der Wirtschaft ein. Gründerin Sandra-Stella Triebl über die Expansion nach Asien, digitales Storytelling – und warum Print kein Auslaufmodell ist. Interview: Stefan Borkert 16.07.2021, 05.00 Uhr

Sandra-Stella Triebl: Die Handelszeitung hat die Gründerin und Netzwerkerin im letzten Jahr bei der Leader 2020 Wahl auf dem 5. Rang (hinter Alain Berset, Joos Sutter, Roger Federer und Roland Brack) angeführt. Bild: Tomek Gola

Die Swiss Ladies Drive GmbH ist 2007 von Sandra-Stella Triebl und Sebastian Triebl im ausserrhodischen Lutzenberg gegründet worden. Neben verschiedenen digitalen Formaten gibt das Unternehmen mit «Ladies Drive» ein Wirtschaftsmagazin für Businessfrauen heraus. Die Auflage wurde gerade von 30'000 auf 40'000 erhöht. Mit der Ladies Drive Asia GmbH soll nun der asiatische Markt erobert werden. Partner ist die Cenbo Group. Deren Inhaber Linyi Yu war unter anderem für die Olympischen Spiele tätig und ist Vorsitzender des Scuderia Ferrari Clubs Peking.

Warum Asien und nicht Nordamerika oder Afrika?

Sandra-Stella Triebl: Das war ein Zufall und eine wunderbare Gelegenheit. Der Markt ist bereit und die Länder Indien und China scheinen nun offen für Themen, die wir in der Schweiz bereits seit 14 Jahren bedienen.

Ihre Mission, Botschaft ist?

Seit 2007 unverändert: das Schaffen von weiblichen Rollenvorbildern im Businesskontext, das Teilen von Wissen, das Kreieren von Netzwerkmöglichkeiten für Frauen verschiedener Generationen und mit unterschiedlichem Industriebackground. Wir machen Frauen sichtbar, Frauen aus der Wirtschaft, Politik und Kultur.

Ändert sich die Zielgruppe mit dem Gang nach Asien?

Nein. Wir sind ein Multigenerationenprojekt, Branchen übergreifend und seit 2007 dem Ziel verschrieben, Frauen in der Wirtschaft mit unserem Tun einen wahren Mehrwert zu verschaffen.

Sind Niederlassungen in weiteren Teilen der Welt geplant?

Wir haben derzeit Offices in Beijing, also Peking, Mumbai und Singapur mit Teams, welche bereits seit einigen Wochen für uns arbeiten und den Markteintritt vorbereitet haben. Ein weiteres Office ist in Hongkong geplant. Das ist mittelfristig vorerst ausreichend Arbeit für uns.

Hat Herr Linyi Yu genügend Drive für ihre Frauenthemen?

Linyi Yu hat sogar unfassbar viel Drive! Seine Cenbo Group arbeitet für Luxuskunden in China wie Robam oder internationale Marken wie LG, Midea Group oder Sharp. Zudem ist Cenbo federführend involviert in die AWE Messe – eine Messe mit 350000 Teilnehmern und über 900 Ausstellern. Die AWE ist die Top 3 der weltweiten Business-Expos. Linyi Yu fokussiert sich auf Markenstrategie, Qualitätsstrategien und E-Commerce. Er ist für uns entsprechend der perfekte Partner.

Linyi Yu, Chef der Cenbo Group, Peking PD

Haben Sie schon weitere Kontakte im asiatischen Netzwerk?

Allein bei Cenbo in Peking haben wir Zugriff auf 200 Mitarbeitende. Die Teams in Mumbai und Singapur, die wir zudem gemeinsam mit unserer chinesischen Ladies Drive Asia Co-Founderin Na Geng aufbauen, wachsen ebenfalls. Na Geng wurde in Peking geboren, hatte eine internationale Karriere und lebt seit 2009 in Europa.

Was ist der Vorteil des medienbasierten Netzwerkes?

Der Vorteil ist, dass wir unsere Programme und Initiativen wie beispielsweise ein gross angelegtes Mentoringprogramm oder unsere Konferenzen und Businessklubs über ein eigenes Netzwerk speisen und pushen können. Unsere eigenen Medienkanäle, sei es offline oder online, dienen entsprechend als Multiplikator.

Warum ist Print bei Ihnen kein Auslaufmodell?

Gerade nach dem letzten Jahr haben Menschen eine Bildschirmmüdigkeit entwickelt und viele sehnen sich offenbar nach offline Zeit. Wir haben bereits 2007 vermutet, dass die zunehmende digitale Mediennutzung zu Ermüdungszuständen führen kann und deshalb die analoge Welt als Ausgleich ihre Daseinsberechtigung hat.

Besteht bei «Ladies Drive» nicht die Gefahr eines blossen Marketinginstrumentes?

Wir kreieren im Printmagazin mit unserem Konzept des Autorenmagazins eigenständigen Inhalt, Content, der eine diverse Meinungsvielfalt abbildet, ohne zu werten. Das empfinden wir als enormen Mehrwert, den wir nicht missen möchten. Ausserdem lieben wir es, offline zu lesen, seien es Magazine, Zeitungen oder Bücher. Es gehört zu unserer Leidenschaft und wir sehen all dies als Kulturgut an, welches es zu erhalten gilt.

Was wird die Digitalisierung noch bringen?

Sie bringt uns eine zunehmende Automatisierung und eine Omnichannelstrategie, bei der wir auf mehreren Kanälen aktiv sein können.

Digital wird anders berichtet und erzählt. Der häufigste Fehler beim digitalen Storytelling ist?

Der häufigste Fehler ist, dass man alles perfekt inszenieren möchte. Dies empfinden viele Menschen aber als Fake, als unecht. Die echten Geschichten von Menschen sind ja meist nicht perfekt. Genau das macht es aus, dass wir etwas als wahr empfinden. Inhalte sollten Ecken und Kanten haben dürfen und sie müssen auch nicht wie ein Hollywood-Streifen oder wie wir es vom Fernsehen her kennen produziert werden. Viele Firmen sind dafür vielleicht noch nicht mutig genug.

Na Geng, Sebastian Triebel und Sandra-Stella Triebl (v.l.) haben die Asientochter Ladies Drive Asia GmbH gegründet. Tomek Gola

Sind Sie Influencerin?

Die Idee und der Gedanke von Ladies Drive, was uns im Kern antreibt, ist viel grösser als die einzelnen Personen, die dahinterstehen. Ladies Drive hat als Plattform schon einen gewissen Einfluss. Wenn man ausschliesslich auf die Zahlen schaut, sind an die 25000 Follower und eine Reichweite von schon mal 120000 Views pro Beitrag auf den sozialen Medien wie auf meinem Linked-in-Profil durchaus eine Grösse, die man auch Influencern zurechnen würde.

Was sind die Ziele für die kommenden Jahre?

Wir haben noch nie nur auf Zahlen geschaut. Wichtiger sind uns echte Inhalte, den Leserinnen einen Mehrwert anzubieten und Geschichten zu erzählen, mit denen sie sich identifizieren können. Unser Ziel ist es eine Gemeinschaft, die uns verbunden ist, aufzubauen. Deshalb nennen wir unsere Community eine «Business Sisterhood».

Reden wir über Zahlen.

Wenn Sie über Zahlen sprechen wollen, wir haben gerade die Auflage des Printmagazins «Ladies Drive» von 30000 auf 40000 erhöht. Dies macht uns zu einem der auflagenstärksten Wirtschaftstitel der Schweiz. Und das mit einer weiblichen Leserschaft von 95 Prozent.

Und welche Projekte sind noch in der Pipeline, vielleicht Popup-Bars und Lounges an Veranstaltungen oder anderen Orten?

Eines nach dem anderen. Eines haben wir wahrlich gelernt in all diesen Jahren. Man darf nicht zu viele Eisen gemeinsam im Feuer haben, sonst verbrennt man sich leicht die Finger.