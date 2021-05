Startfeld Diamant: René Walser über den Jungunternehmerpreis

INTERVIEW Vor der Vergabe des Startfeld Diamant: «Start-ups denken über den Dorfrand hinaus» Der Start-up-Preis Startfeld Diamant wird zum zehnten Mal vergeben. René Walser von der St.Galler Kantonalbank kennt die Mechanismen. Und er weiss auch, dass Scheitern ebenso zum Leben von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern gehören kann wie Erfolge. Thomas Griesser Kym 21.05.2021, 05.00 Uhr

«Es gehört zum Unternehmertum, Ideen zu haben, zu tüfteln, auszuprobieren. Und manchmal zu scheitern»: René Walser, Mitglied der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank. Bild: PD

Unter den fünf Finalisten im Kampf um den diesjährigen Startfeld Diamant sind vier Start-ups aus St.Gallen und eins aus Wittenbach. Der Rest der Ostschweiz als Start-up-Wüste?

René Walser: Keineswegs. Es gibt beispielsweise auch rund um die Fachhochschule OST in Buchs und in Rapperswil eine lebendige Start-up-Szene. Konkret also im Rheintal und im Werdenberg bis ins Sarganserland oder in der Region Linth.

Aber?

«Die Stadt St.Gallen übt halt schon eine Zentrumsfunktion aus.» Mit der Universität, der Fachhochschule OST, dem Kantonsspital, der Empa oder dem Innovationszentrum Startfeld. Solche Einrichtungen ermög­lichen das Entstehen und die Entwicklung einer Start-up-Landschaft und ziehen Firmengründer an.

Dennoch: In einer ersten Runde waren auch Firmen aus dem Fürstenland, Rheintal, Sarganserland oder Thurgau dabei. Warum hat es keine ins Finale geschafft?

Bei all diesen Start-ups handelt es sich um spannende Ideen. Und es bestätigt meine Aussage, wonach es in der ganzen Ostschweiz immer wieder interessante Start-ups gibt. Aber die Jury stützt sich bei der Auswahl der Finalisten auf klare und transparente Bewertungskriterien: Geschäftsmodell, Positionierung, Kompetenz und Team sowie Finanzen. «Und da haben eben dieses Jahr fünf Firmen aus St.Gallen und Umgebung obenaus geschwungen.»

Aus regionalpolitischer Optik betrachtet, wäre aber eine ausgewogenere geografische Verteilung gewiss besser, oder?

Natürlich. Und wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Finalisten und auch Gewinner ausserhalb St.Gallens. Ich hoffe sehr, dass nächstes Jahr die Finalisten geografisch wieder besser verteilt sind. Ich möchte aber betonen, dass Start-ups über den Dorfrand hinausdenken. «Die Teams setzen sich oft aus Leuten zusammen, die sich beispielsweise an der Universität oder der Fachhochschule kennen gelernt haben, aber aus ganz unterschiedlichen Regionen stammen.»

Dieses Jahr bewarben sich beispielsweise auch Firmen aus Schwyz oder Liechtenstein. Wie weit reicht der Arm des Start-up-Preises der St.Galler Kantonalbank?

Wir wollen ausserordentliche junge Firmen prämieren, die in unseren Wirtschaftsraum passen. Dazu gehören neben der Ostschweiz im engeren Sinn mit den Kantonen, St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell, auch die angrenzenden Gebiete. Wir werden mit dem Preis aber nicht nach Vorarlberg expandieren.

Und warum Liechtenstein?

Weil es mit der Ostschweiz stark verbunden ist, vor allem wegen der Verbindungen zur Fachhochschule OST in Buchs.

Nicht allen Startfeld-­Diamant-Gewinnerin ist ein langes Leben beschieden. So wurde die St.Galler Softwarefirma Cosibon, Preisträgerin von 2013, fünf Jahre später nach Zug verlegt, umbenannt und kürzlich gelöscht. Der Firmengründer ist heute bei Airbus angestellt. Ein Missgriff?

Würde ein Start-up erst dann gegründet, wenn der Erfolg garantiert wäre, gäbe es keine Start-ups. Der Startfeld Diamant kommt sehr früh im Leben eines Start-ups.

«Es gehört zum Unternehmertum, Ideen zu haben, zu tüfteln, auszuprobieren. Und dazu gehört auch, manchmal zu scheitern und sich neuen Projekten zuzuwenden.»

Ich erachte es als Erfolg, dass acht der neun bisherigen Preisträger nach wie vor aktiv sind, darunter bekannte und erfolgreiche Firmen wie Meteomatics, Frontify oder Online Doctor.

Angesichts der zehnten Vergabe des Startfeld Diamant: Besteht die Absicht, etwas zu ändern?

Wir haben den Preis laufend angepasst, aber jeweils nur im kleinen Rahmen. Er ist nach wie vor à jour und attraktiv, insofern besteht keine Notwendigkeit für grössere Änderungen.